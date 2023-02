John Paulson: Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um Gold zu kaufen

Die Abwertung des US-Dollar aufgrund von Inflation und geopolitischen Spannungen wird den Goldpreis in diesem Jahr beträchtlich in die Höhe treiben, meint der bekannte Hedgefonds-Manager John A. Paulson, berichtet Newsmax . Außerdem wird Gold in den nächsten drei bis fünf Jahren wahrscheinlich weiter an Wert gewinnen, so Paulson in einem Interview mit dem Journalisten Alain Elkann. Die US-Regierung hat es mit ihrer Reaktion auf die COVID-Pandemie übertrieben, was den Dollar weiter geschwächt hat, fügt Paulson hinzu. "Die Menge an Geld, die die US-Zentralbank gedruckt hat, um die Wirtschaft zu simulieren, hat ebenfalls Zweifel hervorgerufen", meint er. Die Inflation sei eine direkte Folge dieser Gelddruckerei."Wenn man Dollar und 9% Inflation hatte", wie es in den USA im Juni 2022 der Fall war, "hat man in diesem Jahr 9% seines Geldes verloren", erklärt Paulson. "Die Zinssätze konnten diesen Verlust nicht annähernd kompensieren. Das treibt Investoren und Zentralbanken auf der ganzen Welt dazu, nach einer alternativen Reservewährung zu suchen - und Gold steigt wieder. Gold wird steigen, und der Dollar wird fallen - es ist also besser, wenn Sie Ihre Investitionsreserven in Gold halten", erklärte er."Wenn man physisches Gold besitzt, ist man keinem geopolitischen Risiko ausgesetzt", so Paulson weiter. "Sie haben auch das Potenzial für eine Wertsteigerung. Wir stehen am Anfang von Trends, die die Nachfrage nach Gold erhöhen werden, und die Inflation und die geopolitischen Spannungen werden das Tempo bestimmen, in dem Gold steigt. In diesem Jahr wird Gold gegenüber dem Dollar aufwerten - und auch auf Drei-, Fünf- und Zehnjahresbasis."© Redaktion GoldSeiten.de