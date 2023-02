VAE geben CBDC für grenzüberschreitende & inländische Verwendungen heraus

Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE) gab am Sonntag bekannt, dass sie ihr neues Programm zur Transformation der Finanzinfrastruktur (FIT) gestartet hat, das Pläne für die Ausgabe einer eigenen digitalen Zentralbankwährung (CBDC) für den grenzüberschreitenden und inländischen Gebrauch beinhaltet, berichtet Kitco News . Laut der Pressemitteilung der CBUAE soll das neue FIT-Programm "die digitale Transformation im Finanzdienstleistungssektor als Teil einer umfassenderen Strategie beschleunigen, die darauf abzielt, die CBUAE in die Lage zu versetzen, zu den weltweit führenden Zentralbanken zu gehören."Neben der Schaffung einer CBDC umfasst das Programm insgesamt neun Initiativen. In der ersten Phase geht es um digitale Zahlungsinfrastrukturen und -dienste, einschließlich der Einführung eines inländischen Kartensystems, einer Plattform für Sofortzahlungen und der Ausgabe einer CBDC für grenzüberschreitende und inländische Anwendungen. "Diese Initiativen für den digitalen Zahlungsverkehr werden die finanzielle Eingliederung vorantreiben, Innovation, Sicherheit und Effizienz im Zahlungsverkehr fördern und eine bargeldlose Gesellschaft schaffen", heißt es in der Ankündigung.Die zweite Phase umfasst die Entwicklung und Umsetzung einer Reihe digitaler Infrastrukturen, "einschließlich der Einrichtung von Financial Cloud, eKYC und Open Finance Platforms", so die CBUAE. "Diese digitalen Infrastrukturen werden die Einhaltung von Vorschriften verbessern, die Betriebskosten senken, die Innovation und das Kundenerlebnis verbessern und vor allem ihre Sicherheit und betriebliche Widerstandsfähigkeit stärken."© Redaktion GoldSeiten.de