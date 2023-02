Gold Royalty erweitert bestehende gesicherte revolvierende Kreditfazilität auf bis zu 35 Mio. US-$

Vancouver, 13. Februar 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada bekannt zu geben, mit der die bestehende besicherte revolvierende Kreditfazilität um 10 Millionen US$ auf 35 Millionen US$ erweitert wird. Die erweiterte Kreditfazilität besteht aus einer besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 20 Mio. US$ (die "Fazilität") mit einer Akkordeonfunktion, die vorbehaltlich bestimmter zusätzlicher Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit in Höhe von 15 Mio. US$ vorsieht (die "Akkordeon").Andrew Gubbels, der Chief Financial Officer des Unternehmens, kommentierte: "Wir freuen uns über die Erweiterung unserer bestehenden revolvierenden Kreditfazilität mit der Bank of Montreal und die Beteiligung eines neuen Kreditgebers, der National Bank of Canada. Die attraktiven Bedingungen der Fazilität bieten uns zusätzliche Flexibilität und Liquidität, da wir unser Geschäft durch disziplinierte und wachstumsfördernde Akquisitionen weiter ausbauen werden."Die Fazilität, die durch das Vermögen des Unternehmens besichert ist, steht für allgemeine Unternehmenszwecke, Akquisitionen und Investitionen zur Verfügung und wird zu einem Zinssatz verzinst, der sich aus dem Basiszinssatz zuzüglich einer Marge von 3,00 % bzw. dem angepassten Laufzeit-SOFR zuzüglich einer Marge von 4,00 % ergibt. Die Fazilität hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2025. Die Fazilität unterliegt den für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen für Vorschüsse.Gold Royalty freut sich bekannt zu geben, dass es dem Global Compact der Vereinten Nationen (UN Global Compact"), der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, beigetreten ist. Dem im Jahr 2000 gegründeten UN Global Compact gehören über 17.000 Unternehmen aus 177 Ländern an. Als Teilnehmer hat sich Gold Royalty freiwillig dazu verpflichtet, seine Geschäftstätigkeit und Strategie an den zehn allgemein anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der umfassenderen Ziele des UN Global Compact, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, zu ergreifen.Der UN Global Compact bietet seinen Mitgliedern einen prinzipienbasierten Rahmen, bewährte Verfahren, Ressourcen und ein Diskussionsforum mit dem Ziel, die Nachhaltigkeitspraktiken von Unternehmen zum Wohle der Gesellschaft zu stärken.Der Beitritt zum UN Global Compact ist ein wichtiger Bestandteil der Ausrichtung von Gold Royalty auf Nachhaltigkeit in seiner Strategie und seinen Aktivitäten. Gold Royalty beabsichtigt außerdem, seinen ersten ESG- und Nachhaltigkeitsbericht später im Jahr 2023 zu veröffentlichen. Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.Gold Royalty Corp.Peter Behncke, Manager, Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens erheblich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen und umfassen auch Aussagen über die erwarteten Auswirkungen der Fazilität auf das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf den Zeitplan für zusätzliche Vorschüsse im Rahmen der Fazilität und die Fähigkeit des Unternehmens, das Akkordeon auszuüben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Ausübung des Accordion erforderlichen Bedingungen und Auflagen zu erfüllen, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 endende Jahr und in anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedar.com und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.