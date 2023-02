Erfolgreiches Angebot von Newcrest würde die Führung von US Newmont als weltgrößter Goldproduzent ausbauen

Am Sonntag, dem 5. Februar, wurde bekannt, dass das US-amerikanische Newmont Corp, das größte Goldbergbauunternehmen der Welt, ein Angebot für die Übernahme des australischen Goldbergbauunternehmens Newcrest Mining Ltd. unterbreitet hat. Mit einem Wert von 16 bis 17 Mrd. USD ist dies die bisher größte Übernahmeankündigung in einer Branche im Jahr 2023 und wäre im Falle eines Erfolgs die größte Übernahme im Goldbergbausektor überhaupt und die größte Bergbauübernahme in der australischen Unternehmensgeschichte.Newmont hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, und seine Aktien werden unter dem Tickersymbol NEM hauptsächlich an der NYSE in New York gehandelt. Newmont ist das einzige Goldminenunternehmen, das im berühmten S&P 500 Index enthalten ist.Newcrest hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien, und seine Aktien werden unter dem Tickersymbol NCM hauptsächlich an der Australian Securities Exchange (ASX) gehandelt. Newcrest ist der größte australische Goldförderer, der im australischen Leitindex ASX 200 enthalten ist. Neben Gold baut Newcrest auch Kupfer ab.Sowohl Newmont als auch Newcrest sind Mitglieder des World Gold Council (WGC), dem Verband der Goldminenindustrie. Tom Palmer, Präsident und CEO von Newmont, ist Vorstandsmitglied des WGC, und Sandeep Biswas (zuletzt CEO von Newcrest) war Vorstandsmitglied des WGC, bis Biswas im Dezember 2022 von seinem Posten als CEO von Newcrest zurücktrat. Palmer und Biswas arbeiteten auch in den Verwaltungs- und Prüfungsausschüssen des World Gold Council zusammen.Unabhängig davon, wie man es betrachtet (nach Marktkapitalisierung, jährlich produzierten Unzen Gold oder Goldreserven im Boden), ist Newmont Corp. das größte Goldbergbauunternehmen der Welt und größer als sein nächster Konkurrent, das kanadische Barrick Gold Corp. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hatte Newmont eine Marktkapitalisierung von 38 Milliarden USD. Barrick hatte eine Marktkapitalisierung von 31,4 Mrd. USD. Und das australische Unternehmen Newcrest hatte eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 15,6 Mrd. USD.Newmont gab im November letzten Jahres bekannt, dass das Unternehmen auf dem besten Weg sei, im Jahr 2022 insgesamt 6 Millionen Unzen Gold zu produzieren. Newmonts Gesamtjahresergebnisse für 2022 werden am 23. Februar veröffentlicht. Die Goldproduktion von Barrick belief sich im Jahr 2022 auf 4,14 Mio. Unzen (basierend auf den am 17. Januar veröffentlichten vorläufigen Jahresergebnissen).Newmont behauptet, über "Goldreserven" (gemessene und angezeigte Goldmineralressourcen - d.h. mehr als abgebaut werden kann) von 96 Millionen Unzen zu verfügen. Die entsprechende Zahl für Barrick liegt bei 76 Millionen Unzen "Goldreserven". Newmont ist in Sachen Expansion durch Übernahmen kein Unbekannter, da es im Januar 2019 das kanadische Unternehmen Goldcorp für 10 Mrd. USD in einem reinen Aktiendeal übernommen hat.Auch für Barrick sind Akquisitionen kein Fremdwort: 2018 erwarb das Unternehmen das südafrikanische Unternehmen Randgold Resources für 6,5 Mrd. USD im Rahmen eines Aktiendeals. Nach der Übernahme von Goldcorp durch Newmont machte das kanadische Unternehmen Barrick 2019 ein kühnes feindliches Übernahmeangebot für Newmont in Höhe von 18 Mrd. USD, das jedoch Anfang März 2019 von Newmont abgelehnt wurde.Nach der Ablehnung des Angebots von Barrick unterzeichneten Newmont und Barrick jedoch (eine Woche später, am 11. März 2019) eine Joint-Venture-Vereinbarung, um ihre Goldminen in Nevada in einer Struktur zusammenzulegen, in der Barrick die Nevada-Minen beider Unternehmen betreibt. Barrick hält einen Anteil von 65% am Nevada-Joint-Venture gegenüber 35% für Newmont. Diese Vereinbarung wurde vom derzeitigen CEO von Barrick, Mark Bristow, und dem früheren CEO von Newmont, Gary Goldberg, getroffen.Newmont und Barrick haben auch ein weiteres Joint Venture in der Dominikanischen Republik, wo sie gemeinsam die Goldmine Pueblo Viejo besitzen (60% im Besitz von Barrick, 40% im Besitz von Newmont), wobei jedoch ausschließlich Barrick die Mine betreibt. Aus diesem Grund werden etwa 75% der Goldproduktion von Newmont als "verwaltete Betriebe" (von Newmont verwaltet) und der Rest als "nicht verwaltete Betriebe" aufgeführt (da die Goldproduktion in Nevada und Pueblo Viejo von Barrick verwaltet wird).Das Angebot, das der US-Konzern Newmont dem australischen Unternehmen Newcrest unterbreitet hat, zielt auf den Erwerb von 100% des ausgegebenen Aktienkapitals von Newcrest ab, wobei die Newcrest-Aktionäre 0,38 Newmont-Aktien je Newcrest-Aktie erhalten würden, wodurch ein kombiniertes Unternehmen entstehen würde, das zu 70% im Besitz von Newmont und zu 30% im Besitz von Newcrest wäre.Newmont preist das Angebot als "überzeugende Gelegenheit für die Aktionäre beider Unternehmen, an den Vorteilen der Zusammenführung zweier komplementärer Unternehmen zu partizipieren", wobei Newmont-CEO Tom Palmer erklärte, dass "die vorgeschlagene Transaktion branchenführende Portfolios von Vermögenswerten und Projekten zusammenführen würde, um einen langfristigen Wert für das kombinierte globale Unternehmen zu schaffen." Nachdem Newcrest das Angebot erhalten hatte, gab es am 6. Februar eine Erklärung ab, in der es hieß, dass "der Vorstand von Newcrest zusammen mit seinen Finanz- und Rechtsberatern den indikativen Vorschlag prüft."Der wichtigste Finanzberater von Newcrest ist, warten Sie es ab.... JP Morgan, dasselbe JP Morgan, die im letzten September "920 Millionen USD in Verbindung mit Betrugsversuchen an den Edelmetall- und US-Staatsanleihemärkten" zahlte.Interessanterweise sagte Newcrest in seiner Erklärung auch, dass es vor dem aktuellen Angebot von Newmont ein früheres Angebot von Newmont in Höhe von 0,363 Newmont-Aktien für jede Newcrest-Aktie erhalten hatte, dass aber der Vorstand von Newcrest dieses Angebot abgelehnt hatte, da es "keinen ausreichend überzeugenden Wert für die Newcrest-Aktionäre bot". Dieses ursprüngliche Angebot war bis jetzt nicht öffentlich bekannt. Das aktuelle Angebot von Newmont ist also das zweite Angebot für Newcrest in jüngster Zeit und liegt 4,7% über dem vorherigen Angebot von Newmont (0,38/0,363).