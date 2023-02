Mickey Fulp: Was ich gerade kaufe & verkaufe

Ein neues Jahr hat begonnen, aber der Söldnergeologe Mickey Fulp bleibt bei seinen Überzeugungen und verfolgt einen Investitionsansatz, den er erstmals Mitte 2022 für das Investing News Network dargelegt hat. "Ich kaufe wie immer - ich kaufe physisches Gold, wenn die Kurse fallen, und ich versuche weiterhin, Ackerland im Landesinneren zu kaufen", erklärte er.Auf dem Junior-Ressourcenmarkt schließt er Positionen, die nicht mehr rentabel sind. "Ich würde den Sektor gerne schneller verlassen, weil ich keine unmittelbare Änderung dieses Bärenmarktes sehe", kommentierte Fulp. "Ich glaube nicht, dass das Jahr 2023 in diesem Markt sehr gut sein wird, es sei denn, der Goldpreis [...] erreicht Rekordhöhen und bleibt dort. Wir werden also einfach abwarten müssen."Viele Anleger beobachten die US-Notenbank, um Hinweise darauf zu erhalten, wohin sich der Goldpreis in diesem Jahr entwickeln wird, und Fulp sagte, dass die Zentralbank idealerweise die Zinssätze weiter anheben wird - ob sie die Überzeugung hat, dies zu tun, ist eine andere Geschichte. "Das ist die einzige Möglichkeit, die Inflation in den Griff zu bekommen - das und die Reduzierung der Geldmenge", meinte er und fügte hinzu, dass die Zentralbank seiner Meinung nach die Zinsen über die offizielle Inflationsrate hinaus anheben muss.© Redaktion GoldSeiten.de