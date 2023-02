Gedämpfte Goldpreise angesichts gemischter Inflationsdaten an den Märkten

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwoch kaum, da die gemischten Inflationsdaten für Januar eine gewisse Unsicherheit über die US-Wirtschaft und den geldpolitischen Kurs aufkommen ließen. Auch der Dollar reagierte gedämpft auf die Messwerte, berichtet Investing.com . Die Preise des gelben Metalls pendelten sich in der Nähe von Einmonatstiefs ein, nachdem die Daten zeigten, dass die US-Verbraucherinflation im Januar auf Jahresbasis weniger stark zurückging als erwartet. Auf Monatsbasis beschleunigte sich die Inflation im Januar gegenüber dem Vormonat.Während einige Aspekte der US-CPI-Inflation fester waren als erwartet, ging die Kerninflation im Januar zurück, wenn auch langsamer als erwartet. Dennoch zeigten die Daten, dass die Disinflation nicht so weit verbreitet war, wie ursprünglich angenommen, und die Inflation relativ hoch blieb. Die Händler warteten nun darauf, wie die US-Notenbank auf die Daten reagieren würde, da die Zentralbank eine weitgehend aggressive Rhetorik gegen die Inflation beibehalten hat. Da sich die Inflation jedoch hartnäckig hält, wird die Fed die Zinssätze in nächster Zeit wahrscheinlich weiter anheben.Der Dollar reagierte gedämpft auf die Inflationsdaten und gab gegenüber einem Währungskorb leicht nach. Dennoch ist die Aussicht auf steigende Zinsen ein schlechtes Omen für Gold und andere nicht-rentierliche Vermögenswerte, da dies die Opportunitätskosten für Investitionen in solche Vermögenswerte erhöht. Das gelbe Metall könnte jedoch in diesem Jahr von einer verstärkten Nachfrage nach sicheren Häfen profitieren, da steigende Zinsen und eine relativ hohe Inflation das Potenzial für eine wirtschaftliche Abschwächung in diesem Jahr erhöhen. Die US-Konjunkturdaten zeichnen bereits ein düsteres Bild der größten Volkswirtschaft der Welt.© Redaktion GoldSeiten.de