BofA: Anleger müssen sich auf die Ära der "großen Regierung" vorbereiten

Anleger müssen ihre Portfolios auf wirtschaftliche und geopolitische Megatrends vorbereiten, die die Welt umwälzen und neue Marktbedingungen schaffen, die die nächsten fünf Jahre weitaus unsicherer machen werden als das letzte Jahrzehnt, so eine Führungskraft der Bank of America, wie Financial Advisor berichtet. Vor allem müssen die Anleger genau prüfen, wie hoch das Risiko in ihren Portfolios ist, erklärte Joe Quinlan, Leiter der Marktstrategie der Bank of America Private Bank, in einem Interview."Die nächsten fünf Jahre werden für Anleger nicht so einfach sein wie das letzte Jahrzehnt, obwohl es immer noch Möglichkeiten geben wird, gute Renditen zu erzielen", so Quinlan. Zu den Trends, die sich auf die Portfolios auswirken werden, gehört die Tatsache, dass die Ära der großen Regierungen zurück ist, die Ära des billigen Geldes vorbei ist und die "Friedensdividende" aufgebraucht ist. "Diese Trends versprechen ein aktiveres Portfoliomanagement", so Quinlan weiter.Die Regierungen auf allen Ebenen werden aktiver werden, meinte er. Die Ära, in der es weniger Regierungen gab, wurde durch die Pandemie, die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und den Krieg im Herzen Europas zunichte gemacht", so Quinlan in einem Marktstrategiebericht, den er gemeinsam mit Lauren Sanfillipo, Direktorin und leitende Anlagestratege der Bank of America Private Bank, verfasst hat.Die Staatsverschuldung steigt weltweit, ebenso wie die Verschuldung von Unternehmen und privaten Haushalten. Die drei Arten von Schulden zusammengenommen haben sich dem Bericht zufolge zwischen 2000 und 2022 verdreifacht. Die höhere Verschuldung bei gleichzeitig steigenden Zinssätzen macht leicht verdientes Geld noch knapper. "Die Anleger müssen sich fragen, ob ihre Portfolios auf die höheren Kapitalkosten vorbereitet sind", so Quinlan.Nachdem die Pandemie abgeklungen war, "schien sich alles wieder zu erholen, aber wir haben die wirtschaftlichen Turbulenzen noch nicht überwunden", so Quinlan. "Die Anleger müssen nicht auf Renditen verzichten, aber sie müssen sich der Megatrends bewusst sein, die die Welt erschüttern, und ihre Portfolios im Lichte dieser Veränderungen neu bewerten."© Redaktion GoldSeiten.de