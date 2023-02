Achtung vor falschen Goldausschlägen

Letzte Woche schrieb ich, dass der Aktienmarkt von seinem Kurs hin zu einem Megabärenmarkt abgewichen sei. Die Erholung des Aktienmarkts hat mehrere Schübe ausgelöst, die in der nahen Zukunft (üblicherweise nach einer Korrektur oder einem Bärenmarkt) weiteres Aufwärtspotenzial andeuten. Es ist kein Zufall, dass Gold und Silber etwa zeitgleich hässliche Reversals bildeten. Nichtsdestotrotz bleibt das Risiko einer Rezession bestehen, und die Federal Reserve wird nicht in der Lage sein, noch länger zu straffen.Für Gold deutet dieses Setup auf unmittelbare Gegenwinde hin, doch auch eine Wende hin zu einem klaren bullischen Himmel, sollte sich die Wirtschaft weiter abschwächen; falls, nicht wenn. Es liegt in der Natur des Goldes, dass es vor einer großen Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung immer wieder falsche Ausschläge zeigt. Lassen Sie mich auf diesen Punkt gleich zurückkommen.Gold bleibt in einem sehr bullischen Cup-&-Handle-Muster. Es könnte bis auf 1.600 Dollar fallen und in dieser langfristigen bullischen Konsolidierung verbleiben. Das Schlüsselniveau ist mittelfristig 1.800 Dollar. Zahlreiche gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements bilden sich um 1.800 Dollar herum. Sollte es sich über 1.800 Dollar halten, würde dies andeuten, dass eine Bewegung hin zu einem Breakout bevorsteht.Eine nachhaltige Bewegung unter 1.800 Dollar wäre notwendigerweise kein falscher Breakdown, doch wir müssen vorsichtig sein, bearische Chartbewegungen vor dem Kontext bullischer Fundamentaldaten übermäßig hervorzuheben. Die zwei wichtigsten Böden der letzten 15 Jahre (Oktober 2008 und August 2018) traten kurz nach technischen Breakdowns auf. Zusätzlich dazu sollten wir beachten, was passierte, nachdem Gold die Trendlinienunterstützung und 1.675 Dollar durchbrach.Gold könnte kurzfristig Schwierigkeiten bekommen. Es könnte 1.800 Dollar durchbrechen und vielleicht ein weiteres wichtiges Unterstützungsniveau erreichen. Doch die Geschichte des Goldes enthält auch viele Kursausschläge, die im Sande verliefen. Ich habe Ihnen drei gezeigt und ein weiterer Ausschlag war der Breakout auf ein Rekordhoch im Sommer 2020. Die Vogelperspektive zeigt, dass Gold nach unten brechen kann, während der Handle (im Cup-&-Handle-Muster) intakt bleibt. Gold würde in einer Position verbleiben, einen Breakout hinzulegen, wenn sich das bestehende Narrativ hin zu einer schwächeren Wirtschaft und niedrigeren Zinsen bewegt.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 14. Februar 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.