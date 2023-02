BIZ: Goldswaps stark aufwärts im Januar

Wie Robert Labourne kürzlich auf der Webseite gata.org berichtete, wurden die Goldswaps der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich im Januar 2023 im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 stark erhöht. Zahlen zeigen, dass die Bank zum 31. Januar insgesamt 103 Tonnen Gold via Swaps für einen Zentralbankkunden aufgenommen habe. Am wahrscheinlichsten sei dieser Kunde die US-amerikanische Federal Reserve.Die sich verschlechternde Finanzlage der westlichen Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, könnte die Attraktivität der Goldswaps für die BIZ und die Zentralbanken, für die die BIZ tätig ist, verringern. Die jüngste Stärke des Goldpreises in Verbindung mit dem Problem der Fed, die Dollar-Zinssätze zu erhöhen, dürfte die Attraktivität der Rückgabe von Swap-Gold an die Goldbullionbanken verringern, auch wenn dies nicht unbedingt mit dem Rückgang der von der BIZ angebotenen Swaps zusammenhängt.• Januar 2023: 103• Dezember 2022: 0• November 2022: 105• Oktober 2022: 7• September 2022: 57• August 2022: 75• Juli 2022: 56• Juni2022: 202• Mai 2022: 270• April 2022: 315• März 2022: 358• Februar 2022: 472• Januar 2022: 501• Dezember 2021: 414• November 2021: 451• Oktober 2021: 414• September 2021: 438• August 2021: 464• Juli 2021: 502• Juni 2021: 471• Mai 2021: 517• April 2021: 472• März 2021: 490±• Februar 2021: 552• Januar 2021: 523• Dezember 2020: 545• November 2020: 520• Oktober 2020: 519• September 2020: 520• August 2020: 484• Juli 2020: 474• Juni 2020: 391• Mai 2020: 412• April 2020: 328• März 2020: 326**• Februar 2020: 326• Januar 2020: 320© Redaktion GoldSeiten.de