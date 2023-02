Ausreißer 2023: Der Friedland-Effekt

Eines der besten Beispiele für Hartnäckigkeit und Ausdauer, ganz zu schweigen von Tatkraft, Ehrgeiz, intellektueller Brillanz und schamloser Rücksichtslosigkeit, war und ist die Karriere des in Chicago geborenen Milliardärs und Unternehmers Robert Friedland. Anekdoten über Friedland gibt es im Überfluss von fast jedem, der diesem 72-jährigen Wunderkind jemals begegnet ist, und obwohl nicht alle völlig schmeichelhaft sind, hat keiner, den ich je gehört habe, jemals seine Fähigkeiten auf dem Gebiet des "Carpe Diem" - "Nutze den Tag!" - angezweifelt.Ich traf den Mann zum ersten Mal 1992 im alten Marine Building in Vancouver, als ich und vier andere Partner versuchten, einige Diamantenvorkommen in der Region Molanosa Arch im Norden von Saskatchewan an Friedland zu verkaufen. Vier Freunde und ich hatten etwas Geld in einen Topf geworfen und 92 Claims in einem Gebiet abgesteckt, von dem man annahm, dass es eine Fülle von Indikatormineralien enthielt, die üblicherweise mit dem Vorhandensein von diamantenhaltigen Kimberlitröhren in Verbindung gebracht werden.Wir nannten die Gruppe "The Five of Diamonds Syndicate", und wenn ich mich recht erinnere, nahm Roberts jüngerer Bruder Eric das erste Treffen wahr und prügelte auf uns ein, indem er uns auf ärgerliche Weise daran erinnerte, wie mächtig "The Friedland Group" war und dass Bargeld bei der Entscheidung, wie wir entschädigt werden sollten, wenn sie sich entschlossen, weiterzumachen, als Abfall betrachtet werden musste.Sehen Sie, "Friedland-Papier" war viel wertvoller als Bargeld, und das ging gefühlt stundenlang so weiter, bis einer der Partner, ein ehemaliger Wärter des La-Ronge-Gefängnisses aus Prince Albert, Eric unterbrach und sagte: "Herr Friedland, ich weiß es zu schätzen, dass Sie und Ihr Bruder in der Lage sind, 'Papier zu bewegen' (Marktwertpapiere), aber was wir für die Claims bezahlt haben, war Bargeld, und was Sie uns anbieten, ist Papier. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, bestand ein Aktienzertifikat aus Zeitungspapier, das wiederum Papier ist, und gestern Abend wurde Zeitungspapier für 1,86 Dollar je Pfund verkauft!"Wenn die Spannung jemals in einem dreißigsekündigen Monolog hätte gebrochen werden können, dann war das, was folgte, echtes Gelächter, zuerst von Eric und dann von uns anderen. Von den Lippen des stämmigen Gefängniswärters, der nur mit Jeans und einem Holzfällerhemd bekleidet war, hatte man das nicht unbedingt erwartet. Im weiteren Verlauf des Treffens entwickelte es sich zu einer Art Schulhofwettbewerb, bei dem die jüngeren Friedland uns immer wieder daran erinnerten, wie stark sie waren und dass wir als Gruppe keine Ahnung hatten, was wir da ablehnten.Leider wurde es dadurch nicht viel besser, und ich muss gestehen, dass meine Bemerkungen über die "Friedland-Erfahrung" in Colorado (wo die Summitville-Mine ihres Unternehmens Galactic Resource ihren Absetzteich in den Alamosa River entleerte und die Fische bis zu siebzehn Meilen flussabwärts vergiftete). Die Frage nach dem Schicksal des "Friedland-Papiers" bei Galactic war nicht gerade ein Verhandlungspunkt, aber sie beendete sicher schnell die Verwendung des Begriffs "Friedland-Papier", da Galactic 1992 in Konkurs ging und innerhalb weniger Wochen nach dem Gerichtsurteil von der Börse genommen wurde.Wir haben das Friedland-Angebot nie angenommen, weil uns ein Bar- und Aktienangebot einer anderen Gruppe aus Vancouver vorlag, und hier bekommt der Begriff "Glücksfall" seine wahre Bedeutung. Die Friedland-Jungs waren bereit, uns 500.000 Aktien eines privaten Unternehmens mit dem Namen "KBK No.7" anzubieten, von dem erwartet wurde, dass es ein Börsengang sein würde, der Friedlands Vorstoß in das Diamantengeschäft einleiten würde, das sich bis 1993 dem Fadenkreuz von Friedland entzogen hatte.Wie sich herausstellte, wurde KBK No.7 in "Diamondfields Resource Ltd." umbenannt und im April 1993 zum Handel zugelassen. Drei Jahre später, nach der Entdeckung von Massivsulfiden mit äußerst wirtschaftlichen Nickel-Kupfer-Kobalt-Gehalten in Voisey's Bay, Labrador, kaufte Inco Ltd. Diamondfields für 4,3 Milliarden US-Dollar oder 163 US-Dollar je Aktie nach einem Aktiensplit im Verhältnis 10:1. Zu sagen, dass "The Five of Diamonds" ein paar Pfund "auf dem Tisch" gelassen haben, wird als die Untertreibung des Lebens in die Geschichte eingehen. Allerdings würde ich diese Erfahrung nicht gegen das versprochene "Friedland-Papier" eintauschen, wenn ich es noch einmal tun müsste - vielleicht schon...Die Pointe der Geschichte ist, dass ich jetzt verfolge, was Robert tut, nachdem ich ihm seit 1996 wenig oder gar keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sobald er seine Milliarden verdient hatte, zog er sich aus dem Rampenlicht zurück. Wir sahen ihn nur noch selten in den Spitzenrestaurants in der Innenstadt von Toronto, mit einer Schar von Bankern und Analysten in seinem Gefolge, die ihn wie einen Rockstar oder berühmten Sportler anhimmelten.Man kann nicht behaupten, dass es ihm an Charisma mangelt, und selbst in seinem Alter ist er noch ein fesselnder Redner und Visionär. Was mich fasziniert, ist seine späte Beschäftigung mit dem "verantwortungsvollen Bergbau", die eng mit seiner Überzeugung verbunden ist, dass der Welt alle Mineralien ausgehen werden, die für die Elektrifizierung benötigt werden, und dazu gehört auch Kupfer.Wenn man sich einen von Friedlands Vorträgen anschaut, wird man feststellen, dass er die statistischen Notwendigkeiten beherrscht und eine Welt ohne den Vorrat an Batteriemetallen sieht, die für die Übertragung und Speicherung der Elektrizität benötigt werden, die die fossilen Brennstoffe ersetzen soll, die heute Autos, Busse, Züge und Flugzeuge antreiben.Selbst wenn - und das ist ein großes "wenn" - die globale Bergbauindustrie diese neuen Vorräte ausfindig machen und erfolgreich liefern kann, wird die Welt eine massive Umstellung der Stromerzeugung selbst vornehmen müssen, und das bedeutet, dass wir uns wieder der sichersten, zuverlässigsten und saubersten Stromquelle zuwenden werden, und das heißt Atomkraft. Sobald die Kinder aufhören, an der Autobahn zu kleben und Erbsensuppe auf unbezahlbare Gemälde zu schütten, weil sie im Dunkeln erfrieren, werden sie sich der Kernenergie zuwenden und sie umarmen wie einen lang vermissten besten Freund.Robert Friedland tourt mit seiner jüngsten Präsentation, die er erstmals auf dem Minerals Futures Forum in Riad, Saudi-Arabien, hielt und die ich zuerst auf Twitter aufgeschnappt habe, durch die Welt. Er ist wieder einmal der Showman, der aufbrausende Promoter, der ganze Ballsäle von giergetriebenen Investoren in seinen Bann gezogen hat, aber dieses Mal überbringt Friedland eine Botschaft, während er eine Sache unterstützt, die mehr mit seinem bevorzugten Vermächtnis zu tun hat als mit reiner Habgier, wie 1996, als er den armen Michael Sopko von Inco in einem New Yorker Sitzungssaal verprügelte und damit drohte, Sudbury in eine "Geisterstadt" zu verwandeln, wie es nur Friedland konnte.