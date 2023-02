Annahmen haben Konsequenzen

Erinnern Sie sich an National Lampoon's Vacation? Das war eine Komödie aus dem Jahr 1983, in der der Vorstadtvater Clark Griswold (Chevy Chase) mit seiner Familie einen Roadtrip quer durchs Land zum sagenumwobenen Vergnügungspark Walley World unternimmt. Clark machte jedoch einen entscheidenden Fehler. Er nahm an, dass Walley World geöffnet sei und auf sie warte. Dies sollte die Belohnung der Familie für eine lange, stressige Reise sein. Seine Vermutung war... falsch.Obgleich eine Annahme uns und mich zum Narren halten kann, müssen wir dennoch einige Dinge annehmen, sonst wird das Leben unmöglich. Annahmen können klug oder unklug sein. Sie können übermäßig optimistisch oder übermäßig pessimistisch sein. Geringfügig abweichende Annahmen können zu riesigen Veränderungen bei den vorhergesagten Ergebnissen führen. Annahmen sind notwendig, aber wir sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen und nicht vergessen, dass wir sie treffen.Dies ist wichtig, weil wir bei unseren Einschätzungen der Wirtschaft und der Märkte immer wieder von Annahmen ausgehen. Sie neigen dazu, in den Hintergrund zu treten, während wir alles andere erforschen. Heute möchte ich einige von ihnen wieder ins Licht rücken und darüber sprechen, wie wir sie nutzen.Beginnen wir mit den Annahmen zum Bundeshaushalt. Hier ist ein Chart, das ich schon mehrmals gezeigt habe. Wir haben sie im Juni letzten Jahres mit den neuesten Daten des Congressional Budget Office aktualisiert. Das CBO veröffentlicht nächste Woche neue Projektionen, so dass wir bald eine weitere Aktualisierung vornehmen werden.Ich wünschte, Sie könnten die Tabellenkalkulationen sehen, die für die Erstellung dieses Dokuments erforderlich sind. Jede Ausgaben- und Einnahmenkategorie hat mehrere Unterkomponenten, die, wenn wir versuchen würden, sie einzeln darzustellen, ein unentzifferbares Durcheinander wären. Es ist eine Gratwanderung zwischen der Veranschaulichung und der Verschleierung des Sachverhalts.Angesichts der bevorstehenden Auseinandersetzung um die Schuldenobergrenze geht es darum, dass selbst bei einer vollständigen Streichung der diskretionären Ausgaben (ohne Verteidigungsausgaben) Washington immer noch nicht genug Einnahmen hätte, um das Wachstum der Zins-, Verteidigungs- und Pflichtausgaben zu decken. Diese müssen auf dem Tisch liegen, wenn man den Haushalt ausgleichen will. Und das tun sie nicht, zumindest nicht in dem Maße, wie es nötig wäre, so dass die Schulden nur noch weiter steigen werden.Oder werden sie das? In Wirklichkeit beruhen die Daten des CBO, die in diesen Chart einfließen, auf zahlreichen, gigantischen Annahmen. Zum Beispiel gehen alle Prognosen davon aus, dass das geltende Recht für das nächste Jahrzehnt unverändert in Kraft bleibt. Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, dies zu tun. Es wäre irrational, wenn nicht gar albern, zu versuchen, im Rahmen ihres 10-Jahres-Modells vorherzusagen, was der Kongress in fünf Jahren tun wird.Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kongress im nächsten Jahrzehnt nichts ändert, liegt bei etwa 0%. Das macht die CBO-Projektionen automatisch falsch, sobald sie veröffentlicht werden. Die Politik wird sich ändern. Vielleicht werden die Änderungen helfen, vielleicht werden sie schaden, aber einige werden auf jeden Fall stattfinden. Was auch immer der Kongress ändert, im Großen und Ganzen wird es keine Rolle spielen, weil die größte Ausgabenkategorie, der blaue Bereich der "obligatorischen Ausgaben", wirklich auf Autopilot läuft.Für Programme wie die Sozialversicherung und Medicare ist keine jährliche Bewilligung erforderlich. Wenn Sie bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllen (Alter, ausreichende Steuerzahlungen usw.), zahlt die Regierung Ihnen bestimmte, ebenfalls gesetzlich festgelegte Beträge.Die Vorhersage dieser Beträge erfordert Annahmen. Einige sind recht einfach, wie die Lebenserwartung. Sie ändern sich, aber langsam. Andere, wie die Gesundheitskosten, sind schwieriger. Schlimmer noch, die Annahmen können mit anderen Annahmen interagieren. Die Höhe der Medicare-Gelder, die Sie verbrauchen, hängt zum Teil davon ab, wie lange Sie leben. Weitere Annahmen betreffen den Zinsaufwand (wie hoch die Zinssätze sein werden) und die Steuereinnahmen (wie viel Einkommen wir erzielen werden). Nichts davon kann man Jahre im Voraus wissen, insbesondere nicht in 5 bis 10 Jahren. Ist die Tabelle also nutzlos? Nein, ganz und gar nicht. Sie ist nützlich, so wie eine Wettervorhersage nützlich ist.Ich habe schon einmal die Geschichte des späteren Wirtschaftsnobelpreisträgers Kenneth Arrow erzählt, der im Zweiten Weltkrieg zu einem Team gehörte, das das Wetter in der Normandie 30 Tage vor der D-Day-Landung vorhersagen sollte. Arrow stellte fest, dass eine solche Vorhersage wahrscheinlich falsch sein würde. Ihm wurde gesagt, die Generäle wüssten das, bräuchten aber trotzdem eine Vorhersage "für Planungszwecke".