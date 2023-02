Gold ist noch nicht am Korrekturziel

Quelle Chart: stock3

Es wird Zeit für eine Neubewertung, da die Unterstützung bei 1.868 USD nicht hielt, was sie versprach. Mit Aufgabe dieses Niveaus (zugleich ein wichtiges 38,20%-Fibo-Level), startete das bereits in der Analyse vom Monatsbeginn ( 03.02. ) dargestellte Szenario in Richtung weiterer Verluste bis 1.828 USD. Diese Marke steht nunmehr unmittelbar voraus und dürfte noch nicht das Ende der laufenden Bewegung sein.Es könnte dementsprechend noch weiter gen Süden bis zum Niveau von 1.805 USD abwärts gehen. Siehe dazu auch das heutige Video zum Silberpreis selbst, welcher ebenso noch etwas Luft nach unten hat. Zwischen 1.805 und 1.812 USD besteht dann jedoch eine realistische Stabilisierungschance. Doch bewerten wir dies, sofern der Goldpreis dieses Niveau erreicht.Eine Entspannung wäre hingegen erst bei einer Rückkehr über das frisch gebrochene Unterstützungslevel 1.868 USD denkbar. Sodann würden Preissteigerungen bis 1.890 bzw. 1.905/1.920 USD in Frage kommen und die aktuell bärische Lage wieder eine Aufhellung erfahren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.