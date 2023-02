SPDR Gold Trust: Bestände kaum verändert

Der SPDR Gold Trust hatte zuletzt leichte Anstiege seiner Goldbestände verzeichnet. In den vergangenen Tagen kam es jedoch kaum zu Veränderungen. Die Bestände des weltweit größten Gold-ETF beliefen sich am gestrigen Mittwoch nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 921,08 Tonnen. Am Mittwoch der Vorwoche waren es 921,10 Tonnen Gold.• 8. Februar: 921,10 t• 9. Februar: 920,79 t• 10. Februar: 920,79 t• 13 Februar: 920,79 t• 14. Februar: 920,79 t• 15. Februar: 921,08 t© Redaktion GoldSeiten.de