Die Zerstörung der Nachfrage durch die Fed: Was das für Sie und mich bedeutet

Wenn Sie Finanzfachleuten zuhören, die über die US-Notenbank und die derzeitige Lage an den Märkten sprechen, werden Sie vielleicht diesen Begriff hören: "Zerstörung der Nachfrage". Was ist damit gemeint? Und was bedeutet das für Sie und mich? Wir werden zunächst das gängige Verständnis des Konzepts erörtern und dann darlegen, warum es schändlicher ist, als Sie denken.Die gängige Vorstellung geht in etwa so: Die Federal Reserve hat die Wirtschaftstätigkeit angekurbelt, als die Märkte von COVID eingefroren waren, aber jetzt ist die Wirtschaft überstimuliert. Sie ist zu heiß, wie ein überhitzter Automotor. Die Menschen geben zu viel Geld aus, und die Preise der Dinge steigen - Inflation. Die Wirtschaft muss sich abkühlen und darf sich nicht überhitzen.Die Fed stimuliert die Wirtschaft, indem sie die Zinssätze senkt. Der logische Weg, um die Stimulierung aufzuheben und die Wirtschaft abzukühlen, ist die Erhöhung der Zinssätze. Eine Anhebung der Zinssätze verknappt die Kreditvergabe, verringert die Nachfrage und sollte daher zu einem Rückgang der Preise führen. Das klingt plausibel genug. Aber lassen Sie uns tiefer eintauchen.Beginnen wir mit einer grundlegenden Frage, um den ganzen Jargon und die wirtschaftlichen Euphemismen zu durchbrechen. Wer bildet die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft? Sie! Wenn die Fed davon spricht, dass die Nachfrage reduziert werden muss, um die Preise für Waren und Dienstleistungen zu senken, dann sind Sie gemeint! Das Wort "Wirtschaft" ist nur ein bequemer Begriff, um die Billionen von Markttransaktionen zu beschreiben, an denen Einzelpersonen, Sie und ich, beteiligt sind. Die "Wirtschaft" kann keinen Blogbeitrag lesen, keine Zinsen auf Gold verdienen und nicht arbeitslos sein. Aber alle drei dieser Dinge können Ihnen passieren (hoffentlich nicht Nummer 3!).Wenn die Fed sagt, dass sie die Nachfrage reduzieren wird, bedeutet das, dass Sie Ihren Job verlieren. Wenn Sie arbeitslos sind, konsumieren Sie weniger, und die Preise sinken. Sie bekommen, was sie wollen: Sie werden gefeuert. Die jüngsten Entlassungen im Technologiesektor unterstreichen diese Tatsache. Laut der Website Layoffs.fyi haben Hunderte von ehemals wachstumsstarken Technologieunternehmen im Jahr 2023 bisher über 100.000 Mitarbeiter entlassen! Diese 100.00 Tech-Mitarbeiter werden sich wahrscheinlich kein neues Auto kaufen, nicht essen gehen oder ein neues Paar Turnschuhe kaufen.Können wir nicht einen Moment innehalten und von den Dächern schreien, dass dies ein Skandal ist? Hunderttausende von Menschen wurden soeben zu Opfern in einem Finanzkrieg, den die Fed selbst begonnen hat! Die Zerstörung der Nachfrage ist unmoralisch. Punktum. Der Einzelne sollte nicht auf dem Altar der Fed-Geldpolitik geopfert werden. Hören Sie, wie unser CEO in unserer neuesten Podcast-Folge über die Unmoral der Nachfragezerstörung schimpft. Hören Sie mal rein.Obwohl das, was die Fed tut, zutiefst falsch ist, mag es so aussehen, als würde sie ihren Zweck erfüllen. Die Preise werden wahrscheinlich sinken, wenn sie die Zinsen weiter anheben und die Nachfrage zerstören. Aber es ist eigentlich noch schlimmer als das. Kurzfristig mögen sie zwar erreichen, was sie wollen, aber die längerfristigen Auswirkungen dieser Politik könnten sich in hohem Maße rächen. Um dies zu verstehen, müssen wir einem der Giganten der Wirtschaftswissenschaften, Jean-Baptiste Say, und dem Sayschen Gesetz Tribut zollen.Das Saysche Gesetz besagt, dass sich die Nachfrage eines jeden auf dem Markt aus dem ergibt, was er auf dem Markt anbietet. Mit anderen Worten: Wenn Sie 10 Brote produzieren und verkaufen, können Sie den Gegenwert an Fleisch kaufen. Zinserhöhungen können die Preise nicht senken, denn Angebot ist Nachfrage. Die Fed versucht, die Nachfrage zu senken, indem sie die Anbieter ruiniert. Wie das? Macy's ist ein aktuelles Beispiel.Macy's hat kürzlich die Schließung mehrerer Geschäfte angekündigt. Was haben sie vor dieser Ankündigung getan? Sie haben alles gekürzt, von den Preisen bis zu den Arbeitszeiten der Mitarbeiter und allen Ausgaben dazwischen. Das Angebot für alles, vom Strom bis zur Unternehmenssoftware, wurde abgeschwächt. Die Mitarbeiter, die mit geringeren Nettolöhnen konfrontiert waren, kürzten ebenfalls. Da, niedrigere Preise, sehen Sie?!Nicht so schnell. Die Wirtschaft ist keine statische Momentaufnahme. Sie ist ein dynamisches System. Jeden Tag treffen die Wirtschaftsakteure Entscheidungen auf der Grundlage der Anreize, die ihnen der Markt (oder die Zentralbanker) bietet. Kurzfristig mögen die Preise sinken. Aber dann passiert etwas anderes. Im Fall von Macy's hatten sie genug. Sie warfen das Handtuch. Sie schlossen ihre Läden, dauerhaft. (Es sei darauf hingewiesen, dass Macy's mit seiner Situation keineswegs allein dasteht. Viele andere Einzelhändler in ähnlichen Märkten stehen unter demselben Druck).Die Schließung von Geschäften verringert das Angebot an Waren auf dem Markt. Und diese Verringerung des Angebots führt zu - ja, richtig - höheren Preisen.Das Angebot kann bei den heutigen höheren Zinssätzen nicht wiederhergestellt werden. Macy's und alle anderen Unternehmen können keine Kredite zu einem Zinssatz aufnehmen, der höher ist als die Rendite, die sie für ihr Kapital erwarten. Je höher der Zinssatz, desto höher die Rendite, die sie benötigen. Die Kapitalrendite im Einzelhandel kann nur durch die Schließung zahlreicher Geschäfte steigen.In der Zwischenzeit sinkt die Nachfrage nicht so stark, wie man annehmen würde. Wir haben einen riesigen Wohlfahrtsstaat, der dafür sorgen soll, dass auch diejenigen, die dem Markt keine Güter liefern, noch Güter vom Markt nachfragen können. Daher wird der Versuch der Fed, die Preise zu senken, letztendlich zu höheren Preisen führen. Das heißt, man kann den Schaden noch verschlimmern!Die Fed glaubt, die Nachfrage zu senken - und die Nachfrage wird tatsächlich gesenkt, aber nicht über den Mechanismus, den ihre Theorie annimmt. Der tatsächliche Weg ist ein ganz anderer. Wie wir in unserer Illustration von Macy's gesehen haben, führt ein anderer Weg zum entgegengesetzten Ergebnis als der von der Fed vorhergesagte. Die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, ist geldpolitische Quacksalberei, ähnlich wie die mittelalterliche Praxis des Aderlasses zur Unterstützung der Heilung von Patienten. Je mehr Blut entnommen wurde, desto mehr wurden die Patienten geschwächt.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 13. Februar 2023 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.