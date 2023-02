Troilus erweitert "Zone X22" auf Streichlänge von über 800 m, erbohrt 1,34 g/t AuÄq über 18 m und 2,42 g/t AuÄq über 9 m

Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m)innerhalb/außerhalb Au-Gehalt Cu-Gehalt (%)Ag-Gehalt AuÄq-Gehalt

des Grubenmodells (g/t) (g/t) (g/t)

der PEA

2020

X22-22-001

39 53 14 außerhalb 0,71 0,06 1,92 0,81

inkl. 40 48 8 außerhalb 0,99 0,07 2,43 1,10

168 169 1 außerhalb 0,88 0,01 0,25 0,89

170 171 1 außerhalb 0,97 0,00 0,25 0,98

192 194 2 außerhalb 2,00 0,01 0,25 2,02

209 227 18 außerhalb 1,31 0,02 0,66 1,34

inkl. 220 222 2 außerhalb 7,10 0,03 2,70 7,16

X22-22-002

122 123 1 außerhalb 1,87 0,02 0,25 1,89

133 183 50 außerhalb 0,67 0,07 0,87 0,77

inkl. 172 181 9 außerhalb 2,29 0,10 0,85 2,42

188 189 1 außerhalb 0,85 0,09 1,20 0,97

202 203 1 außerhalb 1,06 0,02 0,60 1,09

255 256 1 außerhalb 0,76 0,00 0,25 0,77

386 387 1 außerhalb 0,95 0,00 0,25 0,96

X22-22-003

52 55 3 außerhalb 0,75 0,05 0,48 0,81

59 60 1 außerhalb 0,96 0,04 0,70 1,02

93 98 5 außerhalb 0,63 0,06 1,04 0,71

inkl. 93 94 1 außerhalb 1,36 0,13 2,50 1,55

inkl. 97 98 1 außerhalb 1,34 0,01 0,25 1,36

107 108 1 außerhalb 0,48 0,19 4,00 0,77

X22-22-004

115 116 1 außerhalb 0,91 0,15 2,70 1,13

147 151 4 außerhalb 1,13 0,01 0,34 1,15

159 162 3 außerhalb 0,99 0,05 1,20 1,07

170 198 28 außerhalb 0,47 0,04 1,27 0,53

inkl. 170 171 1 außerhalb 3,44 0,11 1,00 3,59

inkl. 194 195 1 außerhalb 1,73 0,06 4,80 1,86

209 210 1 außerhalb 3,94 0,31 14,00 4,48

87-22-446

37 38 1 außerhalb 0,33 0,30 7,10 0,79

89 94 5 außerhalb 0,74 0,06 0,68 0,82

inkl. 92 93 1 außerhalb 2,04 0,16 1,40 2,25

110 111 1 außerhalb 0,64 0,12 1,40 0,80

148 149 1 außerhalb 0,95 0,01 0,25 0,97

153 154 1 außerhalb 1,02 0,01 0,25 1,03

177 185 8 außerhalb 1,67 0,06 3,83 1,79

inkl. 177 178 1 außerhalb 7,08 0,25 16,90 7,57

inkl. 181 182 1 außerhalb 4,08 0,11 8,70 4,31

203 204 1 außerhalb 0,68 0,05 1,40 0,76

309 321 12 außerhalb 1,50 0,01 0,47 1,52

inkl. 320 321 1 außerhalb 10,40 0,06 2,90 10,51

509 510 1 außerhalb 1,46 0,02 0,25 1,48

646 647 1 außerhalb 0,80 0,01 0,25 0,82

731 732 1 außerhalb 0,73 0,04 0,50 0,78

754 760 6 außerhalb 0,78 0,07 0,80 0,88

inkl. 757 758 1 außerhalb 3,05 0,13 1,40 3,23

87-22-448

120 121 0,6 außerhalb 2,93 0,57 5,30 3,70

140 143 3 außerhalb 0,74 0,13 0,82 0,90

240 241 1 außerhalb 1,17 0,05 0,90 1,24

281 300 19 außerhalb 0,69 0,10 1,09 0,82

inkl. 282 285 3 außerhalb 2,12 0,27 1,90 2,47

575 576 1 außerhalb 0,77 0,01 0,25 0,79

637 638 1 außerhalb 6,62 0,00 0,25 6,63

660 662 2 außerhalb 1,09 0,19 2,90 1,36

675 676 1 außerhalb 0,72 0,03 0,25 0,77

694 695 1 außerhalb 0,87 0,22 4,90 1,19

701 702 1 außerhalb 0,90 0,01 0,25 0,92

704 705 1 außerhalb 0,84 0,01 0,25 0,86

706 707 1 außerhalb 0,73 0,06 0,25 0,81

GZ-22-024

74 75 1 außerhalb 1,46 0,06 1,40 1,55

131 150 19 außerhalb 0,49 0,09 0,78 0,61

inkl. 135 142 7 außerhalb 0,92 0,15 1,19 1,12

156 160 4 außerhalb 0,57 0,18 3,13 0,83

inkl. 157 159 2 außerhalb 0,81 0,26 4,45 1,18

170 172 2 außerhalb 2,66 0,32 5,75 3,12

176 177 1 außerhalb 0,90 0,08 0,90 1,01

184 189 5 außerhalb 0,65 0,08 0,96 0,76

inkl. 184 185 1 außerhalb 1,36 0,16 1,80 1,58

209 213 4 außerhalb 0,92 0,08 1,33 1,04

218 219 1 außerhalb 1,05 0,43 5,20 1,65

222 223 1 außerhalb 0,97 0,08 0,90 1,08

228 232 4 außerhalb 1,41 0,08 1,78 1,54

inkl. 229 230 1 außerhalb 2,34 0,11 1,90 2,50

256 257 1 außerhalb 0,94 0,01 0,25 0,96

542 543 1 außerhalb 1,88 0,01 0,25 1,89

Montreal, 16. Februar 2023 - Troilus Gold Corp. (Troilus oder das Unternehmen) (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FWB: CM5R) meldet Analyseergebnisse aus der Zone X22 (X22) auf seinem Projekt Troilus im Norden von Quebec, Kanada. Die hier gemeldeten Ergebnisse stammen aus einer laufenden Bohrkampagne, die konzipiert wurde, einen neu entdeckten, von Nordosten nach Südwesten verlaufenden mineralisierten Deformationskorridor abzugrenzen und zu erweitern, der seinen Ursprung in Zone 87 hat und sich nach Südwesten in die Zone Gap erstreckt. Seit der Entdeckung Ende 2022 (siehe Pressemitteilung vom 17. Oktober 2022) ist die Streichlänge von X22 auf über 800 Meter angewachsen und ist in südwestlicher Streichrichtung und in der Tiefe offen.Die heute gemeldeten Ergebnisse verdeutlichen die geringe Tiefe, den Gehalt und die Kontinuität von X22. Alle hierin gemeldeten Ergebnisse liegen vollständig außerhalb der PEA-Grubenumrisse und werden in die bevorstehende endgültige Machbarkeitsstudie aufgenommen werden.- 18 m mit 1,34 g/t AuÄq, einschließlich 2 m mit 7,16 g/t AuÄq- 9 m mit 2,42 g/t AuÄq von 172 bis 181 m Bohrtiefe- 14 m mit 0,81 g/t AuÄq von 39 bis 53 m Bohrtiefe, einschließlich 8 m mit 1,10 g/t AuÄq- 12 m mit 1,52 g/t AuÄq, einschließlich 1 m mit 10,51 g/t AuÄq- 19 m mit 0,82 g/t AuÄq, einschließlich 3 m mit 2,47 g/t AuÄq- 8 m mit 1,79 g/t AuÄq von 177 bis 185 m Bohrtiefe, einschließlich 1 m mit 7,57 g/t AuÄq und 1 m mit 4,31 g/t AuÄq- 19 m mit 0,61 g/t AuÄq von 131 bis 150 m Bohrtiefe, einschließlich 7 m mit 1,12 g/t AuÄqJustin Reid, CEO von Troilus Gold, sagte: X22 ist ein aufregendes neues oberflächennahes Ziel, von dem wir erwarten, dass es das Gehaltsprofil von Troilus in den ersten Jahren der Lebensdauer der Mine positiv beeinflussen wird. Da die Zone erst vor Kurzem entdeckt wurde, war sie noch nicht in früheren Ressourcenberechnungen enthalten und wird aber in unserer bevorstehenden Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden. Die Kontinuität, der Gehalt und die geringe Tiefe dieser Zone sind allesamt Schlüsselmerkmale, die unserer Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Modellierung des Projekts haben werden. In den kommenden Monaten wird unser Team die Zone X22 durch strategische und gezielte Bohrungen weiter abgrenzen, um unseren Stakeholdern eine möglichst aussagekräftige Machbarkeitsstudie vorlegen zu können. Unser robustes strukturelles und geochemisches Modell der Lagerstätte Troilus, das mit unserem aktuellen geologischen Verständnis des Frotêt-Evans-Grünsteingürtels verknüpft ist, ist für das Erkennen neuer Entdeckungen bei der Lagerstätte Troilus und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung. Unsere Bilanz ist nach wie vor sehr solide und wir sehen einen klaren Weg, unsere genannten Ziele zu erreichen.Die Mineralisierung in X22 befindet sich entlang einer markanten Verwerfung innerhalb eines interpretierten strukturellen Korridors D2, der schräg zum dominanten Troilus-Trend verläuft. Dieser Korridor wurde ursprünglich durch geophysikalische Interpretationen identifiziert und wurde seitdem durch die Verwendung von orientierten Bohrkernen bestätigt.X22 ist die erste Zone bei Troilus, die ausschließlich innerhalb der Troilus-Intrusion beherbergt ist. Die anderen mineralisierten Zonen befinden sich ringsum diese Intrusion. Die Zusammensetzung der Intrusion ist überwiegend dioritisch, doch innerhalb des Korridors X22 scheint die Intrusion weiter entwickelt (tonalitisch) zu sein, wobei die Mineralisierung in der Nähe der Kontakte zwischen diesen verschiedenen Phasen der Intrusion festgestellt wurde. Ähnlich wie in anderen Zonen bei Troilus steht auch die Mineralisierung in X22 in Zusammenhang mit deformierten felsischen Porphyrgängen. Es hat jedoch den Anschein, dass die Zusammensetzung dieser Intrusionsgänge in X22 variabler ist, als dies üblicherweise beobachtet wird. Es wurden Lithogeochemie- und Geochronologieprogramme durchgeführt, um die Mineralisierung des X22-Typs besser zu verstehen.Diese neuen Daten werden in Verbindung mit den laufenden orientierten Bohrkernen und den vorhandenen geophysikalischen Daten entscheidend für die Entdeckung künftiger Lagerstätten innerhalb der relativ wenig erkundeten Troilus-Intrusion sein und dazu beitragen, ein vollständigeres genetisches Modell für die Lagerstätte Troilus als Ganzes zu entwickeln.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69304/230216_Troilus_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1 - Lageplan der Zone X22 mit aktuellen und zuvor gemeldeten Bohrlöchernhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69304/230216_Troilus_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2 - Abschnitt 13050N mit Blick gen Nordosten mit den Ergebnissen von Bohrung X22-22-002*Anmerkung: Bei den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrabschnitten handelt es sich um Kernlängen im Bohrloch, da die wahre Mächtigkeit anhand der verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden kann.Während des Bohrprogramms in der Zone X22 wurden Analyseproben in einer Länge von einem Meter aus dem NQ-Kern genommen und in die Hälfte zersägt. Eine Hälfte wurde zur Analyse an ALS Laboratory, ein zertifiziertes, kommerzielles Labor, geschickt, und die andere Hälfte wurde für Ergebnisse, Gegenproben und zukünftige Referenz einbehalten. Alle Proben wurden einem strengen QA/QC-Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle unterzogen. Dabei wurden eine zertifizierte mineralisierte Standardprobe und eine Leerprobe in jede Serie von 25 Proben eingebracht. Jede Probe wurde standardgemäß auf 85 % zerstoßen, zu 75 Mikrometern in 500 Gramm-Spaltproben. Die Proben wurden mit Hilfe einer Ein-AT-(30 g)-Brandprobe mit AA-Abschluss analysiert. Bei Ergebnissen von mehr als 3,5 g/t Au wurde die Analyse mit einem gravimetrischen Abschluss wiederholt. QA/QC-Proben wurden einer 50 Gramm-Brandprobe unterzogen. Neben Goldanalysen nahm ALS Laboratory Multi-Element-Analysen mit ME-ICP61-Analyse für 33 Elemente und Viersäuren-ICP-AES-Aufschluss vor.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Kyle Frank, P.Geo., Explorationsmanager, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Frank ist ein Angestellter von Troilus und steht gemäß NI 43-101 in einem Nahverhältnis zum Unternehmen. Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Troilus ist im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec angesiedelt, wo es über eine strategische Liegenschaft mit 1.420 km² Grundfläche innerhalb des Grünsteingürtels Frotêt-Evans verfügt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.Caroline ArsenaultVP Corporate Communications+1 (647) 407-7123info@troilusgold.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen: Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung der Mineralressourcen im aktualisierten Mineralressourcenbericht kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Es gibt keine Sicherheit, dass die angedeuteten Mineralressourcen zu wahrscheinlichen Mineralreserven umgewandelt werden können bzw. dass der aktualisierte Mineralressourcenbericht realisiert wird.Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die PEA ist mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten behaftet. Weitere Informationen zu den wichtigsten Annahmen, Parametern, Methoden und Bestimmungsrisiken, die mit dem Vorstehenden in Zusammenhang stehen, finden Sie weiter unten und im jüngsten technischen Bericht des Unternehmens, der auf SEDAR verfügbar istDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Auswirkungen des laufenden Bohrprogramms und der Ergebnisse auf das Unternehmen; der möglichen Wirtschaftlichkeit des Projekts und des Verständnisses des Projekts durch das Unternehmen, das Erschließungspotenzial und den Zeitplans des Projekts; der Schätzung der Mineralressourcen; der Realisierung der geschätzten Mineralressourcen; des Zeitplan und des Umfangs der geschätzten zukünftigen Exploration; die erwarteten Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2022 des Unternehmens und dessen mögliche Auswirkungen auf den möglichen Umfang der Mineralressourcenschätzung; die Kosten zukünftiger Aktivitäten; die Kapital- und Betriebsausgaben; der Erfolg der Explorationsaktivitäten; die erwartete Fähigkeit der Investoren, weiterhin von den niedrigen Entdeckungskosten des Unternehmens, dem technischen Know-how und der Unterstützung durch die lokalen Gemeinden zu profitieren. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet bzw. erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, "beabsichtigt", "setzt fort, nimmt an bzw. nimmt nicht an oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder an Aussagen erkannt werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden könnte, können, würden, werden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Tatsachen, die, wenn sie nicht zutreffen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem Troilus in Zukunft tätig sein wird. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursvolatilität und Wettbewerb. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Troilus wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass es keine Gewissheit gibt, dass das Explorationsprogramm zu einer Erweiterung der Mineralressourcen führt; Risiken und Unsicherheiten, die Mineralressourcenschätzungen inhärent sind; die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf die Aktivitäten des Unternehmens (einschließlich und ohne Einschränkung auf seine Mitarbeiter und Lieferanten) und die Wirtschaft im Allgemeinen; die Auswirkungen der Erholung nach der COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf Gold und andere Metalle; Erhalt notwendiger Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; zukünftige Mineralpreise; Unfälle, Arbeitskonflikte und -engpässe; Umwelt- und andere Risiken der Bergbaubranche, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten technischen Bericht und in anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Troilus versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Troilus verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!