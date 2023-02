Matsa Resources mit richtig guten Bohrergebnissen von Fortitude North

Matsa heute mit den nächsten richtig guten Bohrergebnissen vom Fortitude North Goldprojekt: Link Erneut konnte Matsa Resources mit starken Treffern wie 14 Meter mit 2,87 g/t Gold oder 19 Metern mit 3,77 g/t Gold überzeugen, nachdem schon die ersten drei Bohrungen starke Resultate mit >2 g/t geliefert haben:Die ganze Sache nimmt Formen an. Fortitude North scheint tatsächlich besser zu sein als Fortitude selbst. Sicherlich sind es erst ein halbes Dutzend Bohrungen, doch die guten Gehalte über diese Abschnitte machen Mut:Eine ereignisreiche Woche für Matsa mit drei Meldungen in drei Tagen. Die Lithium-Projekte in Thailand sind spannend und ich denke, wenn man hier chinesisches Geld und Expertise hereinbringen kann, wäre das der Idealfall.Die Goldresultate, die man mit dem bislang sehr kleinen Programm auf Fortitude North erreicht hat, sehen stark aus. Im März soll das Programm fortgesetzt werden.Die Aktie in dieser Woche im "Spiel". Trader, Daytrader und hoffentlich auch Anleger waren hin- und hergerissen und es wurde ein selten dagewesenes Volumen gehandelt.Ich würde es uns wünschen, dass Matsa nach der sehr langen erfolglosen Zeit endlich die Kurve nach oben bekommt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.