Tier One Silver: Hochgradige Kupfer-Nickel-Ergebnisse von neuem Ziel auf Hurricane-Projekt

Muster-ID Lithologie Disposition Cu Ni Co Ag Au Pd Pt

(%) (%) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

918252 Crackle-Brekzie Ausschnitt 1.42 0.22 164.5 4.91 0.06 0.11 0.11

918253 Intrusiver Porphyr Ausschnitt 0.96 0.14 139.0 2.13 0.04 0.03 0.03

918254 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.70 0.10 75.2 5.04 0.07 0.06 0.14

918255 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.86 0.17 124.5 2.67 0.04 0.06 0.07

918256 Intrusiver Porphyr Ausschnitt 0.31 0.15 126.5 0.91 0.03 0.04 0.04

918257 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.71 0.07 79.4 2.16 0.03 0.02 0.02

918258 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.89 0.16 139.5 2.99 0.03 0.03 0.04

918259 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.88 0.17 145.0 2.66 0.03 0.04 0.05

918260 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 1.59 0.24 204.0 5.37 0.21 0.22 0.13

918261 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 1.53 0.32 251.0 4.60 0.04 0.06 0.07

918262 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 1.43 1.86 1110.0 3.18 0.03 0.16 0.18

918263 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.84 2.26 1280.0 1.39 0.03 0.24 0.24

918264 Äquigranular Intrusiv Ausschnitt 0.00 0.01 22.8 0.03 0.00 0.00 0.00

918265 Sandstein Ausschnitt 0.01 0.01 29.1 0.07 0.00 0.00 0.00

918266 Breccia Phreatic Ausschnitt 1.04 0.07 74.9 4.33 0.08 0.08 0.06

918267 Äquigranulär Intrusiv Ausschnitt 0.65 0.06 79.7 2.14 0.01 0.02 0.02

918268 Intrusiver Porphyr Boulder 1.33 0.80 540.0 3.77 0.04 0.09 0.11

Vancouver, 16. Februar 2023 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen") freut sich, die Höhepunkte der Sammelspanproben (1 Quadratmeter pro Probe) mit 1,59 % Kupfer (Cu), 0.24 % Nickel (Ni), 0,22 g/t Palladium (Pd), 0,13 g/t Platin (Pt), 204 g/t Kobalt (Co), 0,21 g/t Gold (Au); 1,43 % Cu, 1,86 % Ni, 0,16 g/t Pd, 0,18 g/t Pt, 1.110 g/t Co und 0.84 % Cu, 2,26 % Ni, 0,24 g/t Pd, 0,24 g/t Pt, 1.280 g/t Co aus dem neuen Zielgebiet Rayanpata auf dem Projekt Hurricane im Süden Perus (Abbildung 1). Diese Ergebnisse sind Teil eines neuen Gebiets, das sich 3 Kilometer (km) nördlich des hochgradigen Silberaderziels Magdalena befindet. Die meisten Proben weisen hochgradige Werte für Kupfer, Nickel und Kobalt auf, und alle Ergebnisse scheinen mit einer magmatischen Sulfidmineralisierung innerhalb einer gabrodioritischen Schwelle in Zusammenhang zu stehen. Von den 17 Proben von Rayanpata weisen 65 % Werte von über 0,1 % Ni, 35 % Werte von über 0,1 % Cu und zwei Proben Werte von über 1.000 g/t Co auf. Tabelle 1 fasst die wichtigsten Ergebnisse des Mischsplitterprobenprogramms zusammen."Das neue Ziel Rayanpata von Hurricane sowie die Ziele San Cipriano und Ñañohuayco sind Teil des ersten uns bekannten magmatischen Kupfernickel-Sulfidsystems in Peru. Das Ziel Rayanpata wurde nach nur fünf Tagen Feldarbeit entdeckt, wobei Vorkommen in einem Gebiet von etwa 2 km mal 800 Metern identifiziert wurden. Das System ist nach wie vor in alle Richtungen offen und weitere Feldarbeiten werden sich auf die Identifizierung von Erweiterungen der bekannten Mineralisierung sowie auf zusätzliche mineralisierte Strukturen konzentrieren. Wir freuen uns darauf, dieses neue, hochgradige Ziel voranzutreiben.""Unser Projekt Hurricane liefert weiterhin hochgradige Ergebnisse, nicht nur aus den bestehenden Zielgebieten, sondern auch aus zusätzlichen Gebieten, die für unser technisches Team seit der Option auf das Projekt von Interesse sind. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kupfer- und Nickelgehalte es wert sind, weiter verfolgt zu werden, während wir unsere Hurricane-Explorationsprogramme für dieses Jahr weiter definieren."Die Sulfidmineralisierung tritt in gabrodioritischen Schwellen und Brekzien mit hohen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten auf. Die Erkundungsarbeiten, einschließlich der Beprobung von aufgeschlossenen mafischen Intrusionen, lieferten eine erste Bewertung des Gehaltspotenzials und der Verteilung (Abbildungen 1 bis 2 und Tabelle 1).Bisher wurden zwei Arten von Mineralisierungen erkannt: eine Mineralisierung vom Typ Crackle-Brekzie und gabrodioritische Sills in den hängenden Wänden der Brekzien mit vereinzeltem Chalkopyrit, Pentlandit und Kupferoxiden. Diese Strukturen wurden im Rayanpata-Creek erkannt und beprobt, da fast 85 % des Zielgebiets durch eine flache Erosionsdecke und Vegetation verdeckt sind. Das Gebiet ist in alle Richtungen offen und das technische Team von Tier One ist der Ansicht, dass es ein erhebliches Potenzial für die Entdeckung von Erweiterungen und zusätzlichen mineralisierten Strukturen gibt. Die einzige Probe, die nicht aus der aufgeschlossenen Mineralisierung entnommen wurde, wies Werte von 1,33 % Cu, 0,80 % Ni und 540 g/t Co auf, was auf das Potenzial für vergrabene Intrusionen in diesem Gebiet hinweist.Die nächste Explorationsphase auf dem Ziel Rayanpata wird detaillierte Kartierungen umfassen, um ähnliche Strukturen oder eine mögliche magmatische Quelle der beobachteten Mineralisierung zu identifizieren, sowie Gesteins-, Kanal- und Bodenproben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69314/16022023_DE_TierOne.001.pngAbbildung 1: Veranschaulicht die Lage des Zielgebiets Rayanpata und die Ergebnisse einer historischen Flusssedimentuntersuchung auf dem Großteil des Grundstücks Hurricane.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69314/16022023_DE_TierOne.002.pngAbbildung 2: Veranschaulicht die Topografie und die Kupfer-in-Chip-Proben auf dem Ziel Rayanpata.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69314/16022023_DE_TierOne.003.pngAbbildung 3: Zeigt die Höhepunkte des Mischsplitterprobenprogramms im Zielgebiet Rayanpata und die Lage der auffälligen Strukturen in diesem Gebiet: A: Crackle-Brekzie mit starker Oxidation, B: Gabrodiorit-Schwelle, C: Gabrodiorit-Intrusion mit Flecken von Chalkopyrit und Pentlanthit.Christian Rios (SVP, Exploration), P.Geo, ist die qualifizierte Person, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft hat und die Verantwortung dafür übernimmt.Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Die Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru umfassen: Hurricane, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.Für die Analyse wurden etwa 2-3 kg Gesteinsmaterial auf einem Quadratmeter gesammelt und zur Aufbereitung an ALS Lab in Arequipa (Peru) und anschließend zur Analyse nach Lima (Peru) geschickt. Alle Proben wurden auf Gold, Platin und Palladium mittels einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit ICP-AES-Abschlussmethode (PGM-ICP23) und auf mehrere Elemente mittels einer ICP-AES/ICP-MS-Methode mit vier Säureaufschlüssen (ME-MS61) untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse über oder nahe 10.000 ppm Cu, 10.000 ppm Pb, 10.000 ppm Zn oder 100 ppm Ag lagen, wurden die Untersuchungen mit der Erzgrad-Viersäureaufschlussmethode (Cu, Pb, Zn, Ag-OG62) wiederholt. Wenn die OG62-Ergebnisse über oder nahe 1.500 ppm Ag lagen, wurden die Untersuchungen mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) wiederholt. QA/QC-Programme für 2022 Gesteinsproben bei Hurricane unter Verwendung von internen und Labor-Standard- und Blindproben sowie Labor-Duplikaten weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON Tier One Silver Inc. Peter DembickiPräsident, CEO und Direktor Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht in hohem Maße verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Explorationspläne.Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in der Management's Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung erörtert werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.