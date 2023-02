Chinas Goldimporte im Jahr 2022, Goldabhebungen an der SGE im Januar

Wie schiffgold.com berichtet, erreichten die Goldimporte Chinas im Jahr 2022 mit 1.343 Tonnen das höchste Niveau seit 2018. Im Verglich mit dem Jahr 2021 ergab sich damit zudem eine Steigerung um 64%.Die Goldnachfrage im Reich der Mitte zog in der zweiten Jahreshälfte an, nachdem die Regierung einige COVID-Beschränkungen lockerte. Im Dezember importierte China 157 Tonnen Gold. Nach Angaben des WGC hielt die Stärke des chinesischen Goldmarktes im Januar dieses Jahres weiter an.Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange beliefen sich im Januar auf insgesamt 140 Tonnen. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 2 Tonnen gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich ein Rückgang um 25%. Dieses Ergebnis war jedoch in erster Linie auf das chinesische Neujahrsfest 2023 zurückzuführen, das den Januar auf nur 16 Handelstage beschränkte, die geringste Zahl seit 2012.© Redaktion GoldSeiten.de