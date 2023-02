Nomi Prins über Edelmetalle, China und die Fed-Politik

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Nomi Prins über die jüngsten Entwicklungen an den Märkten.Die Enthüllungsjournalistin und Bestsellerautorin ist der Ansicht, dass es lange dauern könnte, bis sich die Wirtschaft von der Flut von Zinserhöhungen der Federal Reserve erholt hat. "Es wird immer noch einen Überhang in der Wirtschaft geben, auch wenn sich die Märkte an die reduzierten Zinserhöhungen der Fed gewöhnen werden," so Prins. "Die Fed wird zur Neutralität übergehen."Sie glaubt zudem, dass die US-Zentralbank verschiedene Anlageklassen in Betracht ziehen wird, wenn der Aktienmarkt weiter schwächelt. "[Die Fed] wird wieder anfangen, Anleihen zu kaufen oder von ihrem Plan der quantitativen Straffung abrücken."Während die Fed versuche, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, empfiehlt sie Anlegern, den Edelmetallsektor als eine Möglichkeit für Kaufgelegenheiten zu sondieren: "Es gibt bestimmte Vermögenswerte wie Gold, Silber und Kupfer, die bereits ihren Höchststand erreicht haben, weil die Fed die die erste Phase einer dreistufigen Wende eingeleitet hat."Ein weiteres Thema des Gesprächs sind die jüngsten Goldkäufe Chinas. Diese ermöglichten es dem Land, den Renminbi mit Metall zu stützen und gleichzeitig neue Allianzen zu schaffen, so die Expertin.© Redaktion GoldSeiten.de