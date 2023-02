Türkei ergreift Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Goldeinfuhren

Wie Kitco unter Berufung auf einen Bloomberg-Artikel meldet, unternimmt die Türkei einen weiteren Schritt, die gestiegenen Goldimporte des Landes zu bremsen, da diese den Staatshaushalt belasten. So seien lokale Banken aufgefordert worden, eine Mindestmarge für Goldverkäufe im Inland festzulegen.Die türkische Zentralbank habe die Kreditgeber demnach ersucht, eine Mindestspanne von 3% vorzugeben. Dies würde sich nur auf die Goldverkäufe in Lira auswirken. Bisher wurden die Aufschläge von den Kreditgebern unabhängig von der Zentralbank festgelegt. Die türkische Zentralbank gab bislang keine Stellungnahme ab.Die Türkei erlebte im vergangenen Jahr einen sprunghaften Anstieg der Goldnachfrage. Anleger sahen in dem Edelmetall eine Absicherung gegen Inflation, Währungsabwertung und allgemeine Unsicherheit. Die Goldimporte beliefen sich im Jahr 2022 auf 20,4 Milliarden Dollar, was die Bilanz des Landes stark belastete.Anfang dieser Woche hatte die Türkei zudem beschlossen, einige Goldimporte auszusetzen. Dies sollte dem Schutz der Wirtschaft nach den verheerenden Erdbeben der letzten Woche dienen.© Redaktion GoldSeiten.de