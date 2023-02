Sibanye-Stillwater: Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung zum 31.12.2022

Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Amerikas¹ Betrieb Gemessen 42.6 13.7 18.7 18.7 39.9 14.7 18.9 18.9

Angezeigt 50.4 12.8 20.7 20.7 59.1 13.8 26.1 26.1

Gemessen + Angezeigt 93.0 13.2 39.4 39.4 99.0 14.1 45.0 45.0

Abgeleitet 114.0 12.2 44.8 44.8 113.6 12.2 44.6 44.6

Erkundung Gemessen 18.8 0.8 0.5 2.8 23.5 0.9 0.7 2.8

Angezeigt 21.5 0.6 0.4 2.3 27.8 0.7 0.6 2.4

Gemessen + Angezeigt 40.3 0.7 0.9 5.1 51.3 0.8 1.3 5.2

Abgeleitet 5.0 0.5 0.1 0.4 7.5 0.9 0.2 0.6

Südliches Afrika² Betrieb Gemessen 419.7 4.3 58.2 81.8 440.4 4.2 59.7 83.7

Angezeigt 644.1 4.3 89.3 113.7 624.4 4.3 85.8 110.0

Gemessen + Angezeigt 1,063.7 4.3 147.6 195.5 1,064.8 4.2 145.4 193.7

Abgeleitet 212.3 4.4 29.7 38.5 209.6 4.3 29.3 38.1

Erkundung Gemessen 1.8 4.2 0.2 0.3 1.8 4.2 0.2 0.3

Angezeigt 253.7 4.1 33.5 47.0 247.3 4.2 33.3 46.6

Gemessen + Angezeigt 255.4 4.1 33.7 47.3 249.0 4.2 33.5 46.9

Abgeleitet 165.4 3.7 19.4 27.5 162.4 3.7 19.4 27.3

Insgesamt Gemessen + Angezeigt 1,452.4 4.7 221.5 287.3 1,464.1 4.8 225.2 290.9

Gesamtsumme 1,949.1 5.0 315.6 398.5 1,957.2 5.1 318.7 401.5



GOLD Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Amerika Erkundung Gemessen -656.7- -0.1- -2.5- -2.6- -661.4- -0.1- -2.5- -2.7-

Angezeigt -614.2- -0.1- -1.7- -2.5- -622.2- -0.1- -1.7- -2.6-

Gemessen + Angezeigt -1,270.9- -0.1- -4.1- -5.2- -1,283.6- -0.1- -4.2- -5.2-

Abgeleitet -202.7- -0.1- -0.5- -0.8- -206.1- -0.1- -0.5- -0.8-

Südliches Afrika Betrieb Gemessen -483.5- -1.8- -28.5- -31.4- -496.6- -1.8- -29.3- -32.3-

Angezeigt -401.8- -1.4- -18.2- -20.6- -409.2- -1.4- -18.4- -20.8-

Gemessen + Angezeigt -885.3- -1.6- -46.7- -51.9- -905.9- -1.6- -47.7- -53.1-

Abgeleitet -35.4- -5.8- -6.6- -6.7- -41.3- -8.2- -10.9- -11.0-

Entwicklung Gemessen -1.1- -6.2- -0.2- -0.2- -1.1- -6.2- -0.2- -0.2-

Angezeigt -25.5- -5.6- -4.6- -4.6- -25.5- -5.6- -4.6- -4.6-

Gemessen + Angezeigt -26.6- -5.7- -4.8- -4.8- -26.6- -5.7- -4.8- -4.8-

Abgeleitet -31.5- -4.2- -4.3- -4.3- -31.5- -4.2- -4.3- -4.3-

Erkundung Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angezeigt -44.1- -4.5- -6.4- -6.4- -44.1- -4.5- -6.4- -6.4-

Gemessen + Angezeigt -44.1- -4.5- -6.4- -6.4- -44.1- -4.5- -6.4- -6.4-

Abgeleitet -4.0- -3.6- -0.5- -0.5- -4.0- -3.6- -0.5- -0.5-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -2,226.9- -0.9- -62.1- -68.4- -2,260.2- -0.9- -63.2- -69.6-

Gesamtsumme -2,500.5- -0.9- -73.9- -80.6- -2,543.1- -1.0- -79.3- -86.1-



LITHIUM Tonnen Li LCE LCE 100% Tonnen Li LCE LCE 100%

(Mt) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Europa³ Entwicklung Gemessen -3.7- -0.5- -106.4- -125.3- -1.1- -0.5- -33.3- -125.3-

Angezeigt -8.0- -0.5- -202.4- -238.3- -2.4- -0.5- -62.0- -232.9-

Gemessen + Angezeigt -11.6- -0.5- -308.9- -363.5- -3.6- -0.5- -95.3- -358.2-

Abgeleitet -2.8- -0.4- -57.2- -67.4- -0.4- -0.4- -9.8- -36.9-

Amerika³ Erkundung Gemessen -2.7- -0.2- -24.8- -356.8- -2.8- -0.2- -25.4- -356.8-

Angezeigt -6.1- -0.2- -50.4- -725.2- -6.3- -0.2- -51.6- -725.2-

Gemessen + Angezeigt -8.8- -0.2- -75.2- -1,082.0- -9.0- -0.2- -77.0- -1,082.0-

Abgeleitet -1.4- -0.2- -11.6- -166.8- -1.4- -0.2- -11.9- -166.8-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -20.4- -0.4- -384.1- -1,445.5- -12.6- -0.3- -172.3- -1,440.2-

Gesamtsumme -24.6- -0.3- -452.9- -1,679.7- -14.4- -0.3- -194.0- -1,643.9-



URANIUM Tonnen Klasse UO UO 100% Tonnen Klasse UO UO 100%

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Südliches Afrika Erkundung Gemessen -158.0- -0.1- -40.4- -50.5- -159.5- -0.1- -40.5- -50.6-

Angezeigt -49.1- -0.2- -26.1- -28.5- -47.5- -0.2- -25.9- -28.3-

Gemessen + Angezeigt -207.0- -0.1- -66.5- -79.0- -207.0- -0.1- -66.4- -78.8-

Abgeleitet --- -1.1- -0.1- -0.1- --- -1.1- -0.1- -0.1-

Gesamtsumme -207.1- -0.1- -66.6- -79.1- -207.1- -0.1- -66.5- -78.9-



KUPFER Tonnen Klasse Kupfer Kupfer 100% Tonnen Klasse Kupfer Kupfer 100%

(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

Amerika Erkundung Gemessen -656.7- -0.4- -6,179.2- -6,558.0- -661.4- -0.4- -6,200.9- -6,559.5-

Angezeigt -614.2- -0.4- -5,477.1- -6,320.5- -622.2- -0.4- -5,544.1- -6,368.7-

Gemessen + Angezeigt -1,270.9- -0.4- -11,656.3- -12,878.5- -1,283.6- -0.4- -11,745.0- -12,928.2-

Abgeleitet -202.7- -0.4- -1,812.1- -2,098.4- -206.1- -0.4- -1,856.9- -2,150.3-

Gesamtsumme -1,473.6- -0.4- -13,468.4- -14,976.9- -1,489.7- -0.4- -13,601.8- -15,078.5-



ZINZ Tonnen Klasse Zink Zink 100% Tonnen Klasse Zink Zink 100%

(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

Australien Betrieb Gemessen -7.3- -3.1- -490.7- -2,467.0- -10.6- -3.0- -706.9- -3,536.2-

Angezeigt --- --- --- --- --- --- --- ---

Gemessen + Angezeigt -7.3- -3.1- -490.7- -2,467.0- -10.6- -3.0- -706.9- -3,536.2-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

Erkundung Gemessen -0.2- -4.8- -21.0- -105.8- -0.2- -4.8- -21.2- -105.8-

Angezeigt -1.8- -5.7- -221.0- -1,111.1- -1.8- -5.7- -222.1- -1,111.1-

Gemessen + Angezeigt -2.0- -5.6- -242.1- -1,217.0- -2.0- -5.6- -243.3- -1,217.0-

Abgeleitet -0.5- -6.5- -65.8- -330.7- -0.5- -6.5- -66.1- -330.7-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -9.2- -1.5- -732.7- -3,683.9- -12.6- -1.4- -950.2- -4,753.2-

Gesamtsumme -9.7- -1.5- -798.5- -4,014.6- -13.0- -1.5- -1,016.3- -5,083.9-

Mineralische Reserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Amerikas¹ Operation Nachgewiesen -10.0- -13.5- -4.3- -4.3- -8.2- -15.4- -4.1- -4.1-

Wahrscheinlich -50.3- -13.6- -22.0- -22.0- -60.1- -12.0- -23.2- -23.2-

Nachgewiesen + -60.2- -13.6- -26.3- -26.3- -68.3- -12.4- -27.3- -27.3-

Wahrscheinlich

Südliches Afrika² Operation Nachgewiesen -128.9- -3.5- -14.7- -21.4- -124.6- -3.5- -14.2- -20.0-

Wahrscheinlich -151.2- -3.4- -16.7- -21.6- -171.0- -3.3- -18.0- -23.1-

Nachgewiesen + -280.0- -3.5- -31.4- -43.0- -295.6- -3.4- -32.2- -43.2-

Wahrscheinlich

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -340.3- -5.3- -57.7- -69.3- -363.9- -5.1- -59.4- -70.5-



GOLD Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika Operation Nachgewiesen -227.8- -0.9- -6.6- -8.7- -149.6- -1.4- -6.8- -8.0-

Wahrscheinlich -124.6- -0.9- -3.7- -4.5- -154.8- -0.7- -3.7- -5.0-

Nachgewiesen + -352.4- -0.9- -10.3- -13.2- -304.4- -1.1- -10.4- -13.0-

Wahrscheinlich

Entwicklung Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -20.5- -4.0- -2.7- -2.7- -20.6- -3.9- -2.6- -2.6-

Nachgewiesen + -20.5- -4.0- -2.7- -2.7- -20.6- -3.9- -2.6- -2.6-

Wahrscheinlich

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -373.0- -1.1- -12.9- -15.9- -325.0- -1.2- -13.0- -15.6-



LITHIUM Tonnen Li LCE LCE 100% Tonnen Li LCE LCE 100%

(Mt) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Europa³ Entwicklung Nachgewiesen -3.3- -0.5- -85.4- -100.5- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -4.9- -0.4- -108.2- -127.3- --- --- --- ---

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -8.2- -0.4- -193.6- -227.9- --- --- --- ---



ZINZ Tonnen Klasse Zink Zink 100% Tonnen Klasse Zink Zink 100%

(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

Australien Operation Nachgewiesen -6.8- -3.0- -445.5- -2,239.9- -9.9- -3.0- -649.2- -3,247.4-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -6.8- -3.0- -445.5- -2,239.9- -9.9- -3.0- -649.2- -3,247.4-

31-Dez-22 31-Dez-21

BODENSCHÄTZE MINERALIENRESERVEN MINERALIENRESERVEN

Edelmetalle US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg

Gold 1,800 28,800 925,941 1,650 26,400 850,000 1,659 24,885 800,000

Platin 1,500 24,000 771,617 1,250 20,000 643,014 1,250 18,750 602,826

Palladium 1,500 24,000 771,617 1,250 20,000 643,014 1,250 18,750 602,826

Rhodium 10,000 160,000 5,144,116 8,000 128,000 4,115,292 8,000 120,000 3,858,084

Iridium 3,000 48,000 1,543,235 2,500 40,000 1,286,029 2,500 37,500 1,205,651

Ruthenium 350 5,600 180,044 300 4,800 154,323 300 4,500 144,678

Unedle Metalle US$/Pfund US$/Tonne R/Tonne US$/Pfund US$/Tonne R/Tonne US$/Pfund US$/Tonne R/Tonne

Nickel 7.94 17,500 280,000 7.35 16,200 259,200 7.35 16,200 243,000

Kupfer 4.54 10,000 160,000 4.06 8,950 143,200 4.06 8,950 134,250

Kobalt 25 55,116 881,848 22 48,502 776,026 22 48,502 727,525

Uranoxid (U O )38 1 55 121,254 1,940,066 50 110,231 1,763,696 40 88,185 1,322,772

Chromoxid (Cr O23 ),(42%iges 0 165 2,640 0 150 2,400 0.07 150 2,250

Konzentrat)

1

1 Langfristige Vertragspreise

Prill Splits

2E Prill-Split (US-PGM-Betrieb) Einheit Bergwerk Stillwater East Boulder Mine Durchschnitt

Platin % 22.2 21.7 22.0

Palladium % 77.8 78.3 78.0



4E Prill-Split (SA PGM-Betrieb) Einheit Marikana Rustenburg Kroondal Mimose

MER UG2 MER UG2 UG2 MSZ

Platin % 61.8 59.4 63.7 54.0 58.1 49.4

Palladium % 27.8 28.9 27.3 34.0 31.1 38.2

Rhodium % 3.3 11.2 4.0 11.2 10.1 4.0

Gold % 7.1 0.6 4.9 0.8 0.7 8.4

MER - Merensky-Riff

UG2 - Obere Gruppe 2 Chromitit

MSZ - Haupt-Sulfid-Zone

PGM-Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven



31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Amerika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Stillwater und Gemessen -42.6- -13.7- -18.7- -18.7- -39.9- -14.7- -18.9- -18.9-

East-Block Angezeigt -50.4- -12.8- -20.7- -20.7- -59.1- -13.8- -26.1- -26.1-

Gemessen + Angezeigt -93.0- -13.2- -39.4- -39.4- -99.0- -14.1- -45.0- -45.0-

Abgeleitet -114.0- -12.2- -44.8- -44.8- -113.6- -12.2- -44.6- -44.6-

Gesamtsumme -207.0- -12.6- -84.2- -84.2- -212.6- -13.1- -89.6- -89.6-



PGM-Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Amerika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Stillwater und Nachgewiesen -10.0- -13.5- -4.3- -4.3- -8.2- -15.4- -4.1- -4.1-

East-Block Wahrscheinlich -50.3- -13.6- -22.0- -22.0- -60.1- -12.0- -23.2- -23.2-

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -60.2- -13.6- -26.3- -26.3- -68.3- -12.4- -27.3- -27.3-

2E PGM = Pt (78%) + Pd (22%)

US-PGM-Betriebe - Abgleich der Mineralreserven

Faktoren 2E PGM (Moz)

31-Dez-21 27.3

Erschöpfung -0.5

Nach der Erschöpfung 26.8

Bereich Einschlüsse/Ausschlüsse 0.4

Geologische Interpretation -3.9

Methodik der Schätzung 2.5

Modifizierende Faktoren 0.5

31-Dez-22 26.3

PGM-Ressourcen

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Amerika Tonnen PGM PGM Kupfer Kupfer Tonnen PGM PGM Kupfer Kupfer

Erkundung (Mt) (g/t) (Moz) (%) (Mlb) (Mt) (g/t) (Moz) (%) (Mlb)

Marathon¹ Gemessen -18.8- -0.8- -0.5- -0.2- -84.2- -23.4- -0.8- -0.6- -0.2- -104.9-

Angezeigt -21.5- -0.6- -0.4- -0.2- -101.7- -26.7- -0.6- -0.5- -0.2- -126.6-

Gemessen + Angezeigt -40.3- -0.7- -0.9- -0.2- -185.9- -50.1- -0.7- -1.1- -0.2- -231.5-

Abgeleitet -5.0- -0.5- -0.1- -0.2- -25.5- -6.2- -0.5- -0.1- -0.2- -31.7-

Denison² Gemessen --- --- --- --- --- -0.1- -6.2- --- -0.5- -1.0-

Angezeigt --- --- --- --- --- -1.1- -2.8- -0.1- -1.3- -31.3-

Gemessen + Angezeigt --- --- --- --- --- -1.2- -3.0- -0.1- -1.2- -32.3-

Abgeleitet --- --- --- --- --- -1.3- -2.7- -0.1- -1.2- -33.7-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -40.3- -0.7- -0.9- -0.2- -185.9- -51.3- -0.8- -1.3- -0.2- -263.7-

Gesamtsumme -45.3- -0.7- -1.0- -0.2- -211.4- -58.8- -0.8- -1.5- -0.3- -329.1-

118,19% Zurechenbar, nicht verwaltet

264,92% Zurechenbar, nicht verwaltet

Lithium-Mineralressourcen

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

LITHIUM Amerika Tonnen Li LCE HBO HBO Tonnen Li LCE HBO HBO

(Mt) (%) (kt) (%) (kt) (Mt) (%) (kt) (%) (kt)

Erkundung Rhyolith-Grat Gemessen -2.7- -0.2- -24.8- -8.3- -225.2- -2.8- -0.2- -25.4- -8.3- -230.7-

Angezeigt -6.1- -0.2- -50.4- -8.1- -494.4- -6.3- -0.2- -51.6- -8.1- -506.5-

Gemessen + Angezeigt -8.8- -0.2- -75.2- -8.2- -719.6- -9.0- -0.2- -77.0- -8.2- -737.2-

Abgeleitet -1.4- -0.2- -11.6- -7.9- -106.5- -1.4- -0.2- -11.9- -7.9- -109.1-

Gesamtsumme -10.2- -0.2- -86.8- -8.1- -826.1- -10.4- -0.2- -88.9- -8.1- -846.3-

6,95 % zurechenbare Beteiligung an Ioneer Ltd, dem Betreiber des Rhyolite Ridge-Projekts

LCE-Zahlen, die von der In-situ-Li-Mineralisierung abgeleitet wurden, indem ein Verhältnis von 1:5.323 angewendet wurde

Mineralische Ressourcen Kupfer

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

KUPFER Amerika Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold

Erkundung (Mt) (%) (Mlb) (g/t) (Moz) (Mt) (%) (Mlb) (g/t) (Moz)

Altar¹ Gemessen -637.9- -0.4--6,095.0- -0.1- -2.4- -637.9- -0.4--6,095.0- -0.1- -2.4-

Angezeigt -580.3- -0.4--5,293.0- -0.1- -1.5- -580.3- -0.4--5,293.0- -0.1- -1.5-

Gemessen + Angezeigt -1,218.2- -0.4--11,388.0 -0.1- -3.9--1,218.2- -0.4--11,388.0 -0.1- -3.9-

- -

Abgeleitet -190.4- -0.4--1,750.0- -0.1- -0.4- -190.4- -0.4--1,750.0- -0.1- -0.4-

Rio Grande² Gemessen --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Angezeigt -12.5- -0.3- -82.4- -0.4- -0.1- -14.1- -0.3- -93.2- -0.4- -0.2-

Gemessen + Angezeigt -12.5- -0.3- -82.4- -0.4- -0.1- -14.1- -0.3- -93.2- -0.4- -0.2-

Abgeleitet -7.2- -0.2- -36.7- -0.3- -0.1- -8.2- -0.2- -41.5- -0.3- -0.1-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -1,230.7- -0.4--11,470.4 -0.1- -4.1--1,232.3- -0.4--11,481.2 -0.1- -4.1-

- -

Gesamtsumme -1,428.3- -0.4--13,257.1 -0.1- -4.5--1,430.9- -0.4--13,272.7 -0.1- -4.6-

- -

1100% Zurechenbar, nicht verwaltet

217,59% Zurechenbar, nicht verwaltet, basierend auf der Beteiligung an Aldebaran Resources

PGM-Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Südliches Afrika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Marikana¹ Gemessen -73.1- -4.2- -9.9- -12.2- -73.3- -4.2- -9.9- -12.3-

Angezeigt -513.4- -4.1- -67.8- -84.1- -513.4- -4.1- -68.1- -84.4-

Gemessen + Angezeigt -586.5- -4.1- -77.7- -96.3- -586.6- -4.1- -78.0- -96.8-

Abgeleitet -179.4- -4.4- -25.1- -31.2- -178.9- -4.4- -25.2- -31.2-

Rustenburg² Gemessen -287.8- -4.5- -41.9- -56.6- -308.3- -4.4- -43.2- -58.4-

Angezeigt -112.7- -5.4- -19.4- -25.4- -88.6- -5.3- -15.1- -20.5-

Gemessen + Angezeigt -400.6- -4.8- -61.3- -82.0- -396.9- -4.6- -58.4- -78.9-

Abgeleitet -14.9- -5.6- -2.7- -3.5- -11.0- -5.6- -2.0- -2.7-

Kroondal³ Gemessen -25.0- -3.3- -2.7- -5.4- -27.8- -3.3- -3.0- -5.9-

Angezeigt -4.7- -3.8- -0.6- -1.2- -4.8- -3.8- -0.6- -1.2-

Gemessen + Angezeigt -29.8- -3.4- -3.3- -6.6- -32.5- -3.4- -3.6- -7.1-

Abgeleitet -2.5- -2.9- -0.2- -0.5- -2.5- -2.9- -0.2- -0.5-

Mimose Gemessen -33.7- -3.5- -3.8- -7.6- -31.0- -3.5- -3.5- -7.0-

Angezeigt -13.1- -3.5- -1.5- -3.0- -17.7- -3.5- -2.0- -4.0-

Gemessen + Angezeigt -46.9- -3.5- -5.3- -10.6- -48.7- -3.5- -5.5- -11.0-

Abgeleitet -15.5- -3.4- -1.7- -3.4- -17.2- -3.4- -1.9- -3.7-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -1,063.7- -4.3- -147.6- -195.5- -1,064.8- -4.2- -145.4- -193.7-

Gesamtsumme -1,276.0- -4.3- -177.3- -234.0- -1,274.4- -4.3- -174.7- -231.8-



PGM-Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Südliches Afrika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Marikana¹ Nachgewiesen -21.5- -3.9- -2.7- -3.4- -22.6- -3.9- -2.9- -3.6-

Wahrscheinlich -117.9- -3.9- -14.7- -18.2- -121.6- -3.9- -15.1- -18.8-

Nachgewiesen + -139.4- -3.9- -17.4- -21.6- -144.2- -3.9- -18.0- -22.3-

Wahrscheinlich

Rustenburg² Nachgewiesen -79.3- -3.5- -9.0- -12.2- -83.4- -3.5- -9.5- -12.9-

Wahrscheinlich -24.7- -1.4- -1.1- -1.5- -41.7- -1.5- -2.0- -2.6-

Nachgewiesen + -103.9- -3.0- -10.2- -13.7- -125.1- -2.9- -11.5- -15.5-

Wahrscheinlich

Kroondal³ Nachgewiesen -8.0- -2.6- -0.7- -1.3- -10.4- -2.6- -0.9- -1.7-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- --- ---

Nachgewiesen + -8.0- -2.6- -0.7- -1.3- -10.4- -2.6- -0.9- -1.7-

Wahrscheinlich

Mimose Nachgewiesen -20.1- -3.5- -2.2- -4.5- -8.2- -3.6- -0.9- -1.9-

Wahrscheinlich -8.6- -3.4- -1.0- -1.9- -7.7- -3.5- -0.9- -1.7-

Nachgewiesen + -28.7- -3.5- -3.2- -6.4- -15.8- -3.5- -1.8- -3.6-

Wahrscheinlich

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -280.0- -3.5- -31.4- -43.0- -295.6- -3.4- -32.2- -43.2-

180,64% zurechenbar, verwaltet;2 74% zurechenbar mit Hoedspruit 86,35%, verwaltet;3 50% zurechenbar, verwaltet;4 50% zurechenbar, nicht verwaltet

SA PGM-Betriebe - Überleitung der Mineralreserven

Faktoren 4E PGM (Moz)

Mineralische Reserven 2021 (zurechenbar) 32.2

2022 Erschöpfung -2.7

Wirtschaftliche Bewertung 3.5

Bewertung -0.4

Geologische Veränderungen -0.3

Technische Faktoren -0.3

Mineralische Reserven 2022 (zurechenbar) 31.4

PGM-Ressourcen

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

PGM Südliches Afrika Tonnen Klasse PGM PGM 100% Tonnen Klasse PGM PGM 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Erkundung Akanani¹ Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angezeigt -164.5- -4.2- -22.0- -27.5- -164.5- -4.2- -22.0- -27.5-

Gemessen + Angezeigt -164.5- -4.2- -22.0- -27.5- -164.5- -4.2- -22.0- -27.5-

Abgeleitet -87.9- -3.4- -9.6- -12.0- -87.9- -3.4- -9.6- -12.0-

Limpopo² Gemessen -1.8- -4.2- -0.2- -0.3- -1.8- -4.2- -0.2- -0.3-

Angezeigt -80.0- -4.1- -10.5- -17.6- -73.6- -4.3- -10.3- -17.2-

Gemessen + Angezeigt -81.7- -4.1- -10.7- -17.9- -75.4- -4.3- -10.5- -17.5-

Abgeleitet -70.9- -4.0- -9.2- -14.2- -67.9- -4.2- -9.1- -14.0-

Blue Ridge³ Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angezeigt -9.2- -3.2- -1.0- -1.9- -9.2- -3.2- -1.0- -1.9-

Gemessen + Angezeigt -9.2- -3.2- -1.0- -1.9- -9.2- -3.2- -1.0- -1.9-

Abgeleitet -6.7- -3.0- -0.6- -1.3- -6.7- -3.0- -0.6- -1.3-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -255.4- -4.1- -33.7- -47.3- -249.0- -4.2- -33.5- -46.9-

Gesamtsumme -420.9- -3.9- -53.1- -74.8- -411.4- -4.0- -52.9- -74.2-

180,13% Zurechenbar, verwaltet,2 Zurechenbar für Baobab und Doornvlei (80,64%), und Dwaalkop (40,32%),3 50% Zurechenbar, verwaltet

Goldmineralressourcen einschließlich der Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

GOLD Südliches Afrika Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Kloof Gemessen -32.8- -11.4- -12.0- -12.0- -34.5- -11.3- -12.6- -12.6-

Angezeigt -35.8- -6.8- -7.9- -7.9- -35.7- -7.0- -8.0- -8.0-

Gemessen + Angezeigt -68.6- -9.0- -19.9- -19.9- -70.2- -9.1- -20.6- -20.6-

Abgeleitet -21.7- -8.7- -6.1- -6.1- -28.1- -11.5- -10.4- -10.4-

Beatrix Gemessen -25.7- -6.5- -5.4- -5.4- -26.5- -6.4- -5.4- -5.4-

Angezeigt -25.2- -5.3- -4.3- -4.3- -25.6- -5.2- -4.3- -4.3-

Gemessen + Angezeigt -50.9- -5.9- -9.6- -9.6- -52.1- -5.8- -9.7- -9.7-

Abgeleitet -1.6- -4.4- -0.2- -0.2- -1.7- -4.2- -0.2- -0.2-

Driefontein Gemessen -20.7- -11.0- -7.3- -7.3- -21.1- -10.9- -7.4- -7.4-

Angezeigt -11.7- -9.0- -3.4- -3.4- -12.2- -8.5- -3.3- -3.3-

Gemessen + Angezeigt -32.4- -10.2- -10.7- -10.7- -33.3- -10.0- -10.7- -10.7-

Abgeleitet -1.3- -4.8- -0.2- -0.2- -0.8- -6.6- -0.2- -0.2-

Cooke¹ Gemessen -159.6- -0.3- -1.3- -1.7- -159.6- -0.3- -1.3- -1.7-

Angezeigt -43.3- -0.3- -0.4- -0.6- -45.6- -0.3- -0.5- -0.6-

Gemessen + Angezeigt -202.9- -0.3- -1.7- -2.3- -205.2- -0.3- -1.8- -2.3-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

DRDGOLD² Gemessen -244.8- -0.3- -2.5- -5.0- -255.0- -0.3- -2.6- -5.2-

Angezeigt -285.8- -0.2- -2.3- -4.5- -290.1- -0.2- -2.3- -4.6-

Gemessen + Angezeigt -530.5- -0.3- -4.8- -9.5- -545.1- -0.3- -4.9- -9.8-

Abgeleitet -10.7- -0.2- -0.1- -0.2- -10.8- -0.2- -0.1- -0.2-

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -885.3- -1.6- -46.7- -51.9- -905.9- -1.6- -47.7- -53.1-

Gesamtsumme -920.7- -1.8- -53.3- -58.6- -947.2- -1.9- -58.6- -64.1-

176% Zurechenbar, verwaltet,2 50,33% Zurechenbar, nicht verwaltet

Mineralische Goldreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

GOLD Südafrika Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Kloof Nachgewiesen -11.0- -6.1- -2.1- -2.1- -12.7- -6.2- -2.5- -2.5-

Wahrscheinlich -7.5- -5.4- -1.3- -1.3- -7.7- -4.9- -1.2- -1.2-

Nachgewiesen + -18.6- -5.8- -3.4- -3.4- -20.3- -5.7- -3.8- -3.8-

Wahrscheinlich

Beatrix Nachgewiesen -5.9- -3.8- -0.7- -0.7- -6.8- -3.9- -0.8- -0.8-

Wahrscheinlich -0.7- -3.1- -0.1- -0.1- -0.9- -2.7- -0.1- -0.1-

Nachgewiesen + -6.7- -3.7- -0.8- -0.8- -7.7- -3.7- -0.9- -0.9-

Wahrscheinlich

Driefontein Nachgewiesen -5.8- -8.4- -1.6- -1.6- -7.7- -8.4- -2.1- -2.1-

Wahrscheinlich -5.6- -7.9- -1.4- -1.4- -4.2- -7.2- -1.0- -1.0-

Nachgewiesen + -11.4- -8.1- -3.0- -3.0- -11.9- -8.0- -3.0- -3.0-

Wahrscheinlich

Cooke¹ Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -7.3- -0.3- -0.1- -0.1- -9.5- -0.3- -0.1- -0.1-

Nachgewiesen + -7.3- -0.3- -0.1- -0.1- -9.5- -0.3- -0.1- -0.1-

Wahrscheinlich

DRDGOLD² Nachgewiesen -205.0- -0.3- -2.2- -4.3- -122.5- -0.3- -1.3- -2.6-

Wahrscheinlich -103.5- -0.2- -0.8- -1.6- -132.5- -0.3- -1.3- -2.6-

Nachgewiesen + -308.5- -0.3- -3.0- -5.9- -255.0- -0.3- -2.6- -5.2-

Wahrscheinlich

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -352.4- -0.9- -10.3- -13.2- -304.4- -1.1- -10.4- -13.0-

176% Zurechenbar, verwaltet,2 50,33% Zurechenbar, nicht verwaltet

SA Goldoperationen - Überleitung der Mineralreserven



Faktoren Au (Moz)

31. Dezember 2021 10.5

Erschöpfung -0.8

Nach der Erschöpfung 9.7

Einschluss/Ausschluss von Gebieten 0.3

Zurechenbare Anpassung 0.7

Geologische Interpretation 0.05

Wirtschaftliche Parameter -0.4

Modifizierende Faktoren -0.04

31. Dezember 2022 10.3

Goldmineralressourcen einschließlich der Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

GOLD Südliches Afrika Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Entwicklung Burnstone Gemessen -1.1- -6.2- -0.2- -0.2- -1.1- -6.2- -0.2- -0.2-

Angezeigt -25.5- -5.6- -4.6- -4.6- -25.5- -5.6- -4.6- -4.6-

Gemessen + Angezeigt -26.6- -5.7- -4.8- -4.8- -26.6- -5.7- -4.8- -4.8-

Abgeleitet -31.5- -4.2- -4.3- -4.3- -31.5- -4.2- -4.3- -4.3-

Gesamtsumme -58.1- -4.9- -9.1- -9.1- -58.1- -4.9- -9.1- -9.1-



Mineralische Goldreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

GOLD Südsfrika Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Entwicklung Burnstone Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -20.5- -4.0- -2.7- -2.7- -20.6- -3.9- -2.6- -2.6-

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -20.5- -4.0- -2.7- -2.7- -20.6- -3.9- -2.6- -2.6-

SA Goldentwicklung - Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren Au (Moz)

31. Dezember 2021 2.6

Nach der Erschöpfung 2.6

Einschluss/Ausschluss von Gebieten 0.1

31. Dezember 2022 2.7

Gold Bodenschätze

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

GOLD Südafrika Tonnen Klasse Gold Gold 100% Tonnen Klasse Gold Gold 100%

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Erkundung SOFS Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angezeigt -44.1- -4.5- -6.4- -6.4- -44.1- -4.5- -6.4- -6.4-

Gemessen + Angezeigt -44.1- -4.5- -6.4- -6.4- -44.1- -4.5- -6.4- -6.4-

Abgeleitet -4.0- -3.6- -0.5- -0.5- -4.0- -3.6- -0.5- -0.5-

Gesamtsumme -48.1- -4.4- -6.9- -6.9- -48.1- -4.4- -6.9- -6.9-

Uran-Mineralressourcen

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

URANIUM Südafrika Tonnen Klasse UO UO 100% Tonnen Klasse UO UO 100%

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Erkundung Beatrix Gemessen -3.6- -1.1- -8.5- -8.5- -3.6- -1.1- -8.5- -8.5-

Angezeigt -7.8- -1.1- -18.3- -18.3- -7.8- -1.1- -18.3- -18.3-

Gemessen + Angezeigt -11.4- -1.1- -26.9- -26.9- -11.4- -1.1- -26.9- -26.9-

Abgeleitet --- -1.1- -0.1- -0.1- --- -1.1- -0.1- -0.1-

Cooke¹ Gemessen -154.4- -0.1- -31.9- -42.0- -156.0- -0.1- -31.9- -42.0-

Angezeigt -41.3- -0.1- -7.8- -10.2- -39.7- -0.1- -7.6- -9.9-

Gemessen + Angezeigt -195.7- -0.1- -39.6- -52.2- -195.7- -0.1- -39.5- -52.0-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

Insgesamt Gemessen + Angezeigt -207.0- -0.1- -66.5- -79.0- -207.0- -0.1- -66.4- -78.8-

Gesamtsumme -207.1- -0.1- -66.6- -79.1- -207.1- -0.1- -66.5- -78.9-

176% Zurechenbar, verwaltet

Lithium-Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

LITHIUM Europa Tonnen Li LCE LCE 100% Tonnen Li LCE LCE 100%

(Mt) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Entwicklung Keliber Gemessen -3.7- -0.5- -106.4- -125.3- -1.1- -0.5- -33.3- -125.3-

Angezeigt -8.0- -0.5- -202.4- -238.3- -2.4- -0.5- -62.0- -232.9-

Gemessen + Angezeigt -11.6- -0.5- -308.9- -363.5- -3.6- -0.5- -95.3- -358.2-

Abgeleitet -2.8- -0.4- -57.2- -67.4- -0.4- -0.4- -9.8- -36.9-

Gesamtsumme -14.5- -0.5- -366.1- -430.9- -4.0- -0.5- -105.1- -395.1-



Lithium-Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

LITHIUM Europa Tonnen Li LCE LCE 100% Tonnen Li LCE LCE 100%

(Mt) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Entwicklung Keliber¹ Nachgewiesen -3.3- -0.5- -85.4- -100.5-- - - -

Wahrscheinlich -4.9- -0.4- -108.2- -127.3-- - - -

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -8.2- -0.4- -193.6- -227.9-- - - -

84,96% Zurechenbar, nicht verwaltet

Zink-Mineralressourcen einschließlich der Mineralreserven

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

ZINZ Australien Tonnen Zink Zink Zink 100% Tonnen Zink Zink Zink 100%

(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

Betrieb New Century Gemessen -7.3- -3.1- -490.7- -2,467.0- -10.6- -3.0- -706.9- -3,536.2-

Angezeigt --- --- --- --- --- --- --- ---

Gemessen + Angezeigt -7.3- -3.1- -490.7- -2,467.0- -10.6- -3.0- -706.9- -3,536.2-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtsumme -7.3- -3.1- -490.7- -2,467.0- -10.6- -3.0- -706.9- -3,536.2-



ZINZ Australien Tonnen Zink Zink Blei Blei Tonnen Zink Zink Blei Blei

(Mt) (%) (Mlb) (%) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (%) (Mlb)

Erkundung New Century Gemessen -0.2- -4.8- -21.0- -5.4- -23.7- -0.2- -4.8- -21.2- -5.4- -23.8-

Angezeigt -1.8- -5.7- -221.0- -2.4- -92.5- -1.8- -5.7- -222.1- -2.4- -93.0-

Gemessen + Angezeigt -2.0- -5.6- -242.1- -2.7- -116.2- -2.0- -5.6- -243.3- -2.7- -116.8-

Abgeleitet -0.5- -6.5- -65.8- -3.1- -31.6- -0.5- -6.5- -66.1- -3.1- -31.7-

Gesamtsumme -2.4- -5.8- -307.8- -2.8- -147.8- -2.4- -5.8- -309.4- -2.8- -148.5-



Mineralische Reserven von Zink

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021

ZINZ Australien Tonnen Zink Zink Zink 100% Tonnen Zink Zink Zink 100%

(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

Betrieb New Century Nachgewiesen -6.8- -3.0- -445.5- -2,239.9- -9.9- -3.0- -649.2- -3,247.4-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtsumme Erprobt + Wahrscheinlich -6.8- -3.0- -445.5- -2,239.9- -9.9- -3.0- -649.2- -3,247.4-

19,89% Zurechenbar, nicht verwaltet

Johannesburg, 17. Februar 2023 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die zurechenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2022 bekannt zu geben.Die gemeldeten Mineralressourcen und Mineralreserven für die von der Gruppe geführten Betriebe und Projekte sind das Ergebnis eines detaillierten jährlichen Betriebs- und Lebensdauerplanungsprozesses und geben Aufschluss über die beträchtlichen zugrundeliegenden Mineralressourcen, die eine nachhaltige und langlebige Produktion unterstützen.Die Gruppe hat ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten auf fünf Kontinenten aufgebaut, das über beträchtliche Mineralressourcen verfügt, die eine langfristige Produktion einer vielfältigen Mischung von Metallen und Mineralien ermöglichen.Diese Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung stellt eine verkürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung von Sibanye-Stillwater dar, die im Mineralressourcen- und Mineralreservenbericht der Gruppe enthalten sein wird, wenn dieser am 24. April 2023 unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ veröffentlicht wird.- Eine erste Lithium (Li)-Mineralreserve von 193,6kt Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) und eine 133%ige Steigerung der Li-Mineralressourcen auf 452,9kt LCE- Die kontinuierliche Umsetzung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle mit einem verstärkten Fokus auf Batteriemetalle hat zu einer Erhöhung der zurechenbaren Beteiligung am Keliber-Projekt in Finnland von 26,6% auf 84,96% geführt.- Die Erklärung der Mineralreserven folgt auf den Abschluss einer positiven Machbarkeitsstudie (FS) und die Genehmigung für den Bau des Keliber-Projekts- Die fortlaufende, erfolgreiche Exploration in den großen und aussichtsreichen Mineralgrundstücken bei Keliber trug ebenfalls zu zusätzlichen 30,4kt an zurechenbaren LCE-Mineralressourcen bei.- 2E PGM-Mineralreserven in Höhe von 26,3 Mio. Unzen und Mineralressourcen in Höhe von 84,2 Mio. Unzen nach der Neupositionierung unserer PGM-Betriebe in den USA und der konsequenten Aktualisierung der Pläne für die Lebensdauer der Mine (LoM)- Die Mineralreserven unterstützen eine 42 Jahre dauernde LoM, die bis 2026 auf eine jährliche Produktion von 700 koz ansteigt.- Die Schätzungen spiegeln geringfügige Rückgänge von 3,6 % bzw. 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr wider, die auf verbesserte Schätzmethoden zurückzuführen sind, wobei auf der Grundlage der sehr großen abgeleiteten Ressourcenbasis von 44,8 Mio. Unzen weiterhin ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für Mineralreserven besteht.- 31,4 Mio. Unzen 4E PGM-Mineralreserven in unseren PGM-Betrieben in SA und ein Anstieg der Mineralressourcen um 1,5 % auf 177,3 Mio. Unzen- Der Rückgang der Mineralreserven um 2,3 % ist in erster Linie auf den Abbau von 2,7 Mio. Unzen im Jahr 2022 zurückzuführen, der teilweise durch den Abschluss einer positiven FS für das zu 50 % im Besitz befindliche Mimosa North Hill-Projekt (+1,5 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde, das derzeit vom Vorstand für den Bau in Betracht gezogen wird.- Die großen 4E-PGM-Mineralressourcen in den SA-PGM-Betrieben bieten die Möglichkeit, die zukünftigen Mineralreserven zu erhöhen, die Lebensdauer der Betriebe zu verlängern und einen beträchtlichen Wert freizusetzen, vorausgesetzt, die erforderlichen Studien werden abgeschlossen und das Investitionsumfeld ist günstig.- Stabile Mineralreserven von 12,9 Mio. Unzen (-0,6 %) und Mineralressourcen von 69,3 Mio. Unzen (-7,2 %) in unseren SA-Goldbetrieben und -projekten (einschließlich DRDGOLD)Anmerkung: Mineralressourcen sind zurechenbar, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100%-Basis Angezeigt.1 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch den 2E (Pt und Pd) dargestellt2 Für die PGM-Operationen der SA wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt3 Für die Lithiummineralressourcen wurde der LCE-Gehalt durch Multiplikation des Li-Gehalts (%) mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH.H2O)) kann von LCE abgeleitet werden, indem es durch den Faktor 0,88 geteilt wirdAnmerkung: Mineralreserven sind zurechenbar, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100%-Basis Angezeigt.1 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch den 2E (Pt und Pd) dargestellt2 Bei den PGM-Operationen der SA wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt3 Für die Lithiummineralressourcen wurde der LCE-Gehalt durch Multiplikation des Li-Gehalts (%) mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxid-Monohydrat (LiOH.H2O)) kann von LCE abgeleitet werden, indem es durch den Faktor 0,88 geteilt wirdDie Gruppe berichtet in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien der JSE und der US Securities and Exchange Commission (SEC) über die Rohstoffpreise, die für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven in allen verwalteten Betrieben, Erschließungs- und Explorationsgebieten verwendet werden. Diese spezifische Offenlegung entspricht den JSE-Regeln, während die SEC-konforme Version unter https://www.sibanyestillwater.com/download/reserves-resources-dec2022-nyse abgerufen werden kann.Wir verwenden vorausschauende Preise, die auf einer umfassenden Marktforschung beruhen und die Preise für den gesamten Zyklus widerspiegeln. Die Preisannahmen für Mineralressourcen, die sich auf längere Zeiträume konzentrieren, basieren auf moderat höheren Preisen als für Mineralreserven, um die Flexibilität der Erzkörper widerzuspiegeln.Die auf US-Dollar basierenden, vorausschauenden Rohstoffpreise, die für den LoM-Prozess 2022 verwendet werden, wurden mit nur geringfügigen Änderungen weitgehend von 2021 übernommen. Der Goldpreis für die Mineralreserve wurde geringfügig um 9 US$ (-0,5 %) nach unten korrigiert, während der Uranpreis nach oben korrigiert wurde, um die wachsende Anerkennung der Rolle der Kernenergie bei der Sicherstellung einer kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Grundlastversorgung widerzuspiegeln.Die Rohstoffpreise, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven der nicht verwalteten Unternehmen verwendet wurden, sind in den Anmerkungen zu den entsprechenden Tabellen Angezeigt. In Bezug auf Keliber, das im Laufe des Jahres 2022 mehrheitlich in den Besitz von Sibanye-Stillwater überging und von diesem verwaltet wird, spiegeln die Schätzungen die Arbeiten wider, die von den zuständigen Personen (QP) von Keliber vor der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch das Unternehmen durchgeführt wurden, und wurden mit einem Li-Preis von ~25.000 USD/t LiOH.H2 O durchgeführt, der wesentlich konservativer ist als der aktuelle Konsenspreis für langfristige Marktprognosen von ~37.000 USD/t LiOH.H2 O.Der für die Deklaration der Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2022 verwendete Wechselkurs liegt bei R16,00/US$, gegenüber R15,00/US$ Ende 2021, was die sich verschlechternden langfristigen ZAR-Aussichten widerspiegelt.Die Korbpreise der Mineralreserven, die bei der Bestimmung aller Rohstoffschätzungen verwendet wurden, stellen erhebliche Abschläge zu den aktuellen (16. Februar 2023) Metallspotpreisen dar und spiegeln die beträchtlichen Betriebsmargen unserer Betriebe wider.a. 2E PGM:-US$ 1.250 gegenüber einem Spotpreis von US$ 1.355, ein Aufschlag von 8%b. 4E PGM:-ZAR31.281 gegenüber einem Spotpreis von ZAR38.643, ein Aufschlag von 23%c. Gold:--850.000 ZAR/kg gegenüber Spotpreisen von ~1.064.500 ZAR/kg, ein Aufschlag von 25%Das relevante Metall (Prill), dem unsere PGM-Betriebe ausgesetzt sind, wird im Folgenden zusammengefasst.Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe nach geografischen Regionen und Rohstoffen- 2E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 84,2 Mio. Unzen, ein Rückgang von 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr- 2E-PGM-Mineralreserven von insgesamt 26,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von 3,6 % im Vergleich zum VorjahrIm Laufe des Jahres 2022 wurde eine umfassende Aktualisierung der Methode zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven in den Betrieben in Montana vorgenommen, die auch eine Aktualisierung des Minenplans und der Terminplanung beinhaltete. Diese Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe gipfelte in einer Überarbeitung der Mineralreserven, die nun eine 42-Jahres-LoM unterstützt, die ab 2027 auf eine jährliche Produktion von +700koz ansteigt.Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der US-PGM-Betriebe für die Jahre 2021 bis 2022 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.- Im Januar 2022 traf die Gruppe eine Vereinbarung mit Generation Mining Ltd. über die Veräußerung ihrer 16,5 %igen direkten Projektbeteiligung am Projekt Marathon, die über Stillwater Canada Inc. gehalten wird, einer Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater Limited, im Austausch gegen 21.759.332 Stammaktien von Generation Mining, wodurch sich die Beteiligung der Gruppe an Generation Mining auf 18,19 % erhöht. Dies führte zu einem entsprechenden Rückgang der zurechenbaren Mineralressourcen um 4,46%.- Am 7. November 2022 wurde die Transaktion zum Verkauf von Lonmin Canada Inc. einschließlich des Denison-Projekts an Mining Inc. (Magna) für einen Gesamtbetrag von 16 Millionen US-Dollar abgeschlossen, was dazu führte, dass die zurechenbaren Mineralressourcen aus unserem Inventar entfernt wurden.Die zurechenbaren Mineralressourcen des Lithium-Bor-Projekts Rhyolite Ridge (Rhyolite Ridge-Projekt) blieben über die Beteiligung der Gruppe an ioneer Ltd. weitgehend unverändert und wurden nur durch eine geringfügige Änderung der Beteiligung von 7,1 % auf 6,95 % beeinträchtigt.Die Gruppe hat mit ioneer Limited eine Vereinbarung zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures für das Rhyolite-Ridge-Projekt in Nevada getroffen, sofern alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind. Im Jahr 2022 erreichte das Projekt mit der Veröffentlichung einer Absichtserklärung (Notice of Intent, NOI) durch das U.S. Bureau of Land Management (BLM) im Federal Register die letzte Phase der Genehmigungsverfahren.Die zurechenbaren Gesamtkupfermineralressourcen der Gruppe wurden durch eine geringfügige Änderung der Beteiligung an Aldebaran Resources Ltd. von 19,99 % auf 17,59 % beeinträchtigt. Zum 31. Dezember 2022 hat Aldebaran inoffiziell Ausgaben getätigt, um eine 60 %-Beteiligung am Altar-Projekt zu erwerben; eine offizielle Mitteilung mit geprüften Ausgaben wird jedoch für Anfang Q1 2023 erwartet.- 4E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 177,3 Mio. Unzen, ein Anstieg von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr- 4E-PGM-Mineralreserven von insgesamt 31,4 Mio. Unzen, ein Rückgang von 2,3 % im Vergleich zum VorjahrDie Mineralressourcen wurden durch die Wiedereingliederung der Hoedspruit-Mineralressourcen in den Betrieb in Rustenburg positiv beeinflusst (+5,0 Mio. Unzen), die zuvor (2021) vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung der Erneuerung der Schürfrechte ausgeschlossen waren.Der Rückgang der Mineralreserven (-2,7 Mio. Unzen) wurde durch die Einbeziehung des Mimosa North Hill-Projekts nach Abschluss einer positiven FS (+1,5 Mio. Unzen) ausgeglichen, wobei geringfügige LoM-Erweiterungen aufgrund von Tail-End-Optimierungen in allen Betrieben weitere 0,5 Mio. Unzen hinzufügten.Geringfügige Rückgänge der LoM-Gehalte in den Betrieben Rustenburg und Marikana führten zu Bewertungsverlusten von 0,4 Mio. Unzen, während die erhöhte geologische Komplexität (Verwerfungen) in den Betrieben Kroondal und Rustenburg weitere 0,3 Mio. Unzen ausmachte. Eine Anpassung der modifizierenden Faktoren (-0,3 Mio. Unzen) trug weiter zu dem Gesamtrückgang von 0,8 Mio. Unzen bei.Ein detaillierter Abgleich der Mineralreserven des SA PGM-Betriebs für die Jahre 2021 bis 2022 ist nachstehend dargestellt.- 4E-PGM-Mineralressourcen von insgesamt 53,1 Mio. Unzen, ein Anstieg von 0,5 %Die einzige Änderung gegenüber dem Vorjahr betrifft das Projektgebiet Limpopo, wo eine positive Bewertung der "vernünftigen Aussicht auf eine eventuelle wirtschaftliche Gewinnung" (RPEEE) für einen breiteren, mechanisierten Abbauabschnitt abgeschlossen wurde. Infolgedessen wurde ein überarbeiteter geotechnischer Abbauprozess akzeptiert, was zu einem Zuwachs von 0,3 Mio. Unzen führte.Die Gruppe besaß über ihre Tochtergesellschaft Akanani Mining Proprietary Limited (Akanani) ein Schürfrecht für das Akanani-Projektgebiet. Akanani beantragte ordnungsgemäß ein Schürfrecht, das aufgrund einer Auslegung des Ablaufdatums des Schürfrechts abgelehnt wurde. Um ihre Position zu sichern, hat die Gruppe gemäß dem Minerals and Petroleum Resources Development Act von 2002 ein internes Berufungsverfahren eingeleitet. Die Gruppe hat außerdem den Minister für Mineralressourcen und Energie ersucht, die weitere Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung eines Schürfrechts durch einen Dritten für dasselbe Gebiet auszusetzen, bis das Berufungsverfahren abgeschlossen ist. Das interne Einspruchsverfahren wird im Rahmen der Vorschriften des MPRDA durchgeführt. Sollte der interne Einspruch nicht erfolgreich sein, wird die Gruppe ihre Rechte gerichtlich durchsetzen.- Gesamtgoldmineralressourcen von 53,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr- Gesamtgoldmineralreserven von 10,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von 1,5 % im Vergleich zum VorjahrDie Änderung der Mineralressourcen ist auf die Kloof-Betriebe zurückzuführen, wo eine Neuinterpretation der geologischen Fazies des Ventersdorp Contact Reef (VCR) zu einer Verringerung um 5,7 Mio. Unzen führte, die überwiegend in der Kategorie "abgeleitet" unterhalb der Schachtinfrastruktur liegen.Der Rückgang der Mineralreserven (-0,8 Mio. Unzen) wurde durch die Verlängerung der Beatrix-LoM um ein Jahr und geringfügige Erhöhungen bei Driefontein und Kloof (+0,3 Mio. Unzen) ausgeglichen, während unsere zurechenbare Beteiligung an DRDGOLD weitere 0,7 Mio. Unzen beitrug. Weitere bemerkenswerte Veränderungen betreffen die Schließung von Beatrix 4# und die Einschränkung des Betriebs auf der 47er Ebene bei Kloof 4# (-0,4Moz).Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA-Goldbetriebe für die Jahre 2021 bis 2022 ist in der Tabelle enthalten.- Unveränderte Goldmineralressourcen von insgesamt 9,1 Mio. Unzen- Gesamtgoldmineralreserven von 2,7 Mio. Unzen, ein Anstieg von 2,8 % im Vergleich zum VorjahrBeim Erschließungsprojekt Burnstone wurde die Erhöhung der Mineralreserven durch eine Optimierung des Produktionsprofils im hinteren Bereich erzielt. Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA-Goldbetriebe für die Jahre 2021 bis 2022 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.- Die gesamten Goldmineralressourcen von 6,9 Mio. Unzen blieben unverändert.- Gesamte U O38 Mineralressourcen von 66,6 Mio. Pfund, unverändertDie Uranmineralressourcen treten als Co-Mineralisierung innerhalb der unter den SA-Goldmineralressourcen gemeldeten Tonnage auf. Geringfügige Abweichungen ergaben sich aufgrund von Änderungen in den Goldproduktionsplänen für die Cooke-Betriebe.LCE-Mineralressourcen von 366,1 kt, ein Anstieg von 248 % im Vergleich zum VorjahrErstmalige LCE-Mineralreserven von 193,6ktIm Laufe des Jahres 2022 erhöhte Sibanye-Stillwater seine Beteiligung an Keliber (2021: 26,6 %) auf kontrollierende 84,96 %, was Sibanye-Stillwater in die Lage versetzte, entschlossen zu handeln und das Keliber-Projekt schnell voranzutreiben. Eine von Keliber im Februar 2022 abgeschlossene und im Oktober 2022 aktualisierte Machbarkeitsstudie bestätigte die Wirtschaftlichkeit des Projekts, und am 28. November 2022 genehmigte das Board die Entwicklung des Keliber-Lithiumprojekts in Finnland, beginnend mit dem Bau der Lithiumhydroxid-Raffinerie. Die gemeldeten Mineralreserven beziehen sich nur auf den Tagebauanteil des Projekts.Durch die laufenden Explorationsaktivitäten wurde das Mineralressourceninventar außerdem um 30,4kt LCE erweitert. Die erhöhten Mineralressourcen stehen im Zusammenhang mit den ersten Ressourcenschätzungen der Lagerstätten Tuoreetsaaret und Leviakangas.- Zinkmineralressourcen von 798,5 Mio. Pfund, ein Rückgang von 21,4 % im Vergleich zum Vorjahr- Zinkmineralreserven von 445,5 Mio. Pfund, ein Rückgang von 31,4 % gegenüber dem VorjahrDie Veränderungen bei den Mineralressourcen und Mineralreserven im Vergleich zum Vorjahr sind auf den Abbau zurückzuführen.Diese Mineralreserven- und Mineralressourcenerklärung stellt eine verkürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung von Sibanye-Stillwater dar, die im Mineralressourcen- und Mineralreservenbericht der Gruppe enthalten ist, der am 24. April 2023 veröffentlicht wird und unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar sein wird.Bei den Mineralressourcen und Mineralreserven handelt es sich um Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die von Schwankungen der Mineralpreise, der Wechselkurse, der Betriebskosten, der Bergbaugenehmigungen, von Änderungen der Gesetzgebung und von betrieblichen Faktoren beeinflusst werden.Sibanye-Stillwater erstellt und meldet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit dem SAMREC-Code, dem aktualisierten Abschnitt 12 der JSE Listings Requirements und der SEC-Vorschrift S-K Sub-part 1300. Für nicht verwaltete Mineralgrundstücke werden Mineralressourcen und Mineralreserven in bestimmten Fällen nach anderen Codes, wie JORC und NI-43-101, erstellt. Diese Codes sind eng an SAMREC angelehnt und gehören zu CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards), weshalb die Schätzungen als mit SAMREC und SK1300 übereinstimmend angesehen werden.Die Produktionsmengen werden in metrischen Tonnen (t) Angezeigt. Nebenprodukte, die keinen wesentlichen Beitrag zu potenziellen Einnahmen leisten, werden in der Regel aus den Schätzungen ausgeschlossen.Alle Finanzmodelle, die zur Bestimmung der verwalteten Mineralreserven verwendet werden, basieren auf den aktuellen Steuervorschriften zum 31. Dezember 2022. Die Rundung von Zahlen kann zu geringfügigen rechnerischen Abweichungen führen. Wo dies der Fall ist, wird es nicht als signifikant angesehen.Es gibt Teams von QP's, die gemäß den jeweiligen nationalen Berichterstattungskodizes benannt sind und die Verantwortung für die Berichterstattung über Mineralressourcen und Mineralreserven in den jeweiligen Betrieben und Projekten übernehmen. Die Unternehmensführung in Bezug auf die Gesamtkonformität der Zahlen der Gruppe und die Verantwortung für die Erstellung einer konsolidierten Erklärung der Gruppe wurde von den unten aufgeführten leitenden zuständigen Personen der Gruppe überwacht. Der Gruppe liegt die schriftliche Bestätigung der leitenden zuständigen Personen vor, dass die in diesem Bericht offengelegten Informationen mit den einschlägigen Börsennotierungsvorschriften (Abschnitt 12 der JSE-Notierungsvorschriften, SAMREC-Tabelle 1 und US SEC SK1300) übereinstimmen und in der Form und dem Kontext veröffentlicht werden dürfen, in dem sie beabsichtigt waren. Für die geführten Betriebe ist Stephan Stander der Group Lead QP für Mineralressourcen und Tom Van Den Berg der Group Lead QP für Mineralreserven. Stephan ist ein eingetragenes Mitglied des südafrikanischen Rates für naturwissenschaftliche Berufe (SACNASP 400089/96). 