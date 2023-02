Pan American Silver Corp. liefert baldige Chance

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Die kanadische Silbermine Pan American Silver konnte sich, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 9. November , erwartungsgemäß weiter in Richtung des damals benannten Widerstands bei 18,75 USD hinaufschrauben. Ebenso erwartungsgemäß, gerieten die Notierungen dort ins Stocken und seither läuft vielmehr eine klare Schwächephase, welche jedoch zeitnah enden könnte. Mehr dazu im Nachgang.Der mitsamt dem Widerstand touchierte gleitende 200-Tage-Durchschnitt (EMA200 - aktuell bei 18,53 USD), neigt sich bereits wieder/weiter gen Süden. Haben die Bullen daher ihre Chance vertan? Grundsätzlich ja, denn das Widerstandsniveau um 18,75 USD stellt in diesem Zusammenhang eine klare Barriere dar. Aufgrund der bisherigen Kursverluste notiert die Aktie wieder nahe den Niveaus von Ende Dezember bzw. November. Sollte sich daher eine erneute Kaufbereitschaft zwischen 14,14 USD und 15,51 USD einstellen, könnte dies die getitelte baldige Chance sein.Idealerweise beginnt die Aktie sogar bereits rund um das Unterstützungsniveau bei 15,51 USD herum eine Stabilisierung. Bei 15,38 USD befindet sich das 61,80%ig-Fibonacci-Level und stütz zusätzlich diese Annahme. Je früher es daher zu einer Stabilisierung kommt, desto besser für den weiteren Verlauf, um erneut in Richtung des Widerstandes bei 18,75 USD zu streben. Oberhalb dessen dürfte weiteres Interesse der Käufer erfolgen.Sackt die Aktie hingegen unter 15,30 USD zurück, erscheinen weitere Verluste bis zur darunter liegenden Unterstützung von 14,14 USD möglich. Ein Abtauchen darunter würde wiederum klar negativ wirken, sodass einer Korrekturfortsetzung buchstäblich Tür und Tor geöffnet wäre. In der Konsequenz sollten stärkere Verluste bis hin zum Kursniveau von 11,00 USD einkalkuliert werden.Eine baldige Stabilisierung kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten sich die Kurse daher rund um 15,51 USD stabilisieren, wäre dies ein Signal der Hoffnung, welches einen erneuten Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 18,75 USD initiieren könnte. Oberhalb dessen wäre die Aktie klar bullisch einzustufen.Die jüngste Kursschwäche verdeutlicht die Unsicherheit bei den Anlegern. Sollte der Abwärtsdruck bestehen bleiben, müsste man bei Notierungen unterhalb von 15,30 USD mit einer weiteren Verlustphase kalkulieren. Diese sollte mindestens bis zum Unterstützungsniveau von 14,14 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.