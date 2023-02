JP Morgan verliert Gold, Massenenteignung?, Wahlbetrug? & Ungereimtheiten in Ohio

Ein israelisches Unternehmen soll laut Spiegel und großem Umfang Wahlen beeinflußt haben, genannt werden afrikanische Länder, wo sie erfolgreich waren. Nur dort?Greg Reese von Infowars berichtet, daß die EU sich auf Bankenpleiten vorbereitet und die Banken mit "Bail-Ins" sanieren will, d.h. durch Guthabeneinzug bei den Kunden.In Ohio fand ein großes Eisenbahnunglück statt, das Umwelt und Menschen verseucht und dessen Konsequenzen noch nicht absehbar sind. Wie kann es sein, daß trotz technischer Warneinrichtungen schon 40 Minuten vor dem Unfall das Fahrgestell eines Wagons brannte?Die registrierten Goldbestände an der COMEX nehmen weiter ab, JP Morgan verlor an einem Tag 179.000 oz bzw. 3,9% ihres Bestandes. Seit gut einem Jahr überwiegen die Abzüge die Einlieferungen bei weitem. In der Türkei bleibt Gold weiter stark gesucht, so daß sich die Regierung gezwungen sieht, den Banken höhere Geld-Brief-Spannen vorzuschreiben, um so die Nachfrage zu bremsen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)