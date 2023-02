Magnis Energy Technologies Ltd.: iM3NY-Aktualisierung

Sydney - Magnis Energy Technologies Ltd. (ASX: MNS) (FRA: U1P) (OTCMKTS: MNSEF), ein vertikal integrierter Global Player in der Lithium-Ionen-Batteriekette für Elektrofahrzeuge und saubere Energiespeicherung, gibt ein Update zum Betrieb des Imperium3 New York ("iM3NY") Lithium-Ionen-Batteriewerk in Endicott, New York, an dem Magnis einen Anteil von 61 % hält.Wie bereits berichtet, begann die kommerzielle Zellproduktion im Werk im August 2022. Der Prozess umfasste interne Qualifizierungen (um die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltrichtlinien sicherzustellen) sowie Kundenspezifikationen. Nach Abschluss der internen Prozesse wurde Ende 2022 mit der unabhängigen Zertifizierung begonnen.Der unabhängige Zertifizierungsprozess konzentriert sich auf eine Reihe internationaler Sicherheitsstandards, einschließlich Standard UN38.3. UN38.3 ist eine Norm der Vereinten Nationen, die Lithiumbatterien erfüllen müssen, um die Zertifizierung für den sicheren Transport in großen Mengen (auf dem Luft-, See-, Schienen- oder Straßenweg) zu erhalten. Bis zur Zertifizierung können maximal acht (8) Zellen an Kunden versandt werden, was bedeutet, dass die jüngsten Verkäufe begrenzt waren.Zehn (10) Zellen werden für den Zertifizierungsprozess bereitgestellt und alle Zellen müssen alle Tests bestehen. Bei einem der letzten durchgeführten Tests meldete eine Zelle ein unregelmäßiges Ergebnis, was dazu führte, dass der Prozess mit einer neuen Charge von Zellen erneut gestartet wurde.Um den Zeitrahmen für die Erlangung der Zertifizierung zu verkürzen, wurden zusätzliche akkreditierte unabhängige Zertifizierer ernannt.Obwohl Magnis über die Verzögerung enttäuscht ist, freut es sich, dass von iM3NY produzierte Zellen weiterhin von einer Reihe bestehender und potenziell neuer Kunden bemustert werden, was die Ansicht des Unternehmens hinsichtlich einer positiven Marktnachfrage nach diesen neuen Zellen bestärkt.Eine kleine Anzahl von Zellen wurde an bestehende und potenzielle neue Kunden verkauft, um deren interne Qualifizierungsprozesse durchführen zu können. Das Kundenspektrum umfasst große und Tier-1-OEMs sowohl aus dem Elektrofahrzeug- als auch aus dem stationären Energiespeichersektor, was ein wichtiger Schritt zur Sicherung größerer Verkaufsverträge mit diesen Parteien in der Zukunft ist.Bestellungen von Sukh Energy, einem bestehenden iM3NY-Vertragskunden, wurden für die Lieferung im Kalenderjahr 2023 aufgegeben. Die Lieferung der Zellen wird beginnen, sobald die externe Zertifizierung nach Standard UN38.3, wie oben erwähnt, abgeschlossen ist. Die Produktion von Zellen wird fortgesetzt, wobei diese Zellen vor Ort gelagert werden, um sicherzustellen, dass die Lieferung nach Erhalt unabhängiger Zertifizierungs- und Bestätigungsaufträge zeitnah erfolgen kann, sobald die internen Qualifizierungsprozesse der Kunden abgeschlossen sind. Magnis Energy Technologies Ltd. (ASX: MNS) (OTCMKTS: MNSEF) (FRA: U1P) ist an mehreren Aspekten der Elektrifizierungslieferkette beteiligt und investiert in diese, darunter die Herstellung von umweltfreundlichen Lithium-Ionen-Batteriezellen, Spitzenbatterietechnologie und hochwertige und leistungsstarke Anodenmaterialien. Die Vision des Unternehmens besteht darin, die grüne Energiewende zu ermöglichen, zu unterstützen und zu beschleunigen, die für die Einführung von Elektromobilität und erneuerbaren Energiespeichern entscheidend ist.Frank Poulas, VorstandsvorsitzenderP: 61 2 8397 9888E: info@magnis.com.auDavid Tasker, Kapitel Eins BeraterP: 61 433 112 936E: dtasker@chapteroneadvisors.com.auCon Houralas, Kommunikationsmanager der Gruppecon.hoursalas@magnis.com.auTel: 61 2 8397 9888www.magnis.com.au