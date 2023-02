Kiyosaki: Wohin aktuell mit Anlagegeld?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Robert Kiyosaki über aktuelle Themen wie Spionageballons in den USA sowie über momentan angebrachte Anlagestrategien. Viele Menschen sind angesichts der enormen Inflation und der anhaltenden geopolitischen Konflikte, die immer noch auf den Aktien lasten, unsicher, wie sie ihr Geld anlegen können.Der Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" ist der Meinung, dass es für Anleger entscheidend ist, einen soliden Investitionsplan zu haben: "Unsere Renten sind leer.[...] Das ist die größte Krise, der sich Amerika heute gegenübersieht."Kiyosaki ist der Meinung, dass der US-Dollar aktuell keinen Wert für Investoren bietet. Er rät dazu, den Bereich der Edelmetalle zu erkunden, während der Aktienmarkt weiterhin zu kämpfen hat: "Gold und Silber sind internationales Geld, und Papiergeld ist wertlos.[...]Silber ist im Moment die heißeste Investition, und es ist der am meisten unterdrückte und manipulierte Rohstoff im Moment."Der erfolgreiche Geschäftsmann glaubt zudem, dass Edelmetalle einen sicheren Hafen vor der Volatilität des Immobilienmarktes bieten. "Ich bin ein Immobilientyp, aber [Gold und Silber] werden in den nächsten Jahren heißer sein als Immobilien," so Kiyosaki.Abschließend empfiehlt er, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu beobachten, um bei den Fortschritten dieser Technologie nicht den Anschluss verlieren. Er erklärt: "Das ist erst der Anfang. Die KI wird so viele Menschen ersetzen und so viele Veränderungen bewirken... Wir haben noch gar nichts gesehen. Es nimmt gerade erst Fahrt auf."© Redaktion GoldSeiten.de