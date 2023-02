Andy Schectman über den großen Reset und die Zukunft des US-Dollars

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Andy Schectman über die Zukunft des US-Dollars und weitere globale Entwicklungen.Der Eigentümer von Miles Franklin und Experte für Geld- und Wirtschaftsgeschichte prognostiziert, dass die Welt sich vom US-Dollar als Weltreservewährung verabschieden und der Dollar weltweit abgestoßen werde. Dies werde in den Vereinigten Staaten einen "Inflations-Tsunami" auslösen. Laut Schectman werden die Zinssätze entsprechend steigen, gefolgt von einem "Zusammenbruch" der Vermögenspreise, der zur Einführung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) und dem Großen Reset genutzt werde.Schectman glaubt, dass die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) bei der Entwicklung einer eigenen Reservewährung, die mit dem US-Dollar konkurrieren würde, eine Vorreiterrolle spielen könnten: "Ich glaube, die BRICS verbünden sich gegen den Dollar, gegen die vermeintliche Heuchelei und Hegemonie des Dollars", erklärt er. "Man hat uns bereits gesagt, dass die BRICS-Währung an Gold oder an Rohstoffe gekoppelt sein würde, wobei angenommen wird, dass Gold einer der Rohstoffe ist."Schectman glaubt weiterhin, dass der Einsatz des Dollars als Waffe während des russischen Krieges mit der Ukraine die Entwicklung zum Abstoßen des Dollars beschleunigt hat. Die westlichen Sanktionen gegen Russland sowie der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem dürften eine abschreckende Wirkung gezeigt haben und andere Länder davon abhalten, den Dollar zu nutzen.Als Beispiel für einen potenziellen Katalysator für eine massive Entdollarisierung nennt er Saudi-Arabien, welches vor kurzem erklärt hat, dass es bereit sei, andere Währungen als den Dollar bei Zahlungen für sein Öl zu akzeptieren.© Redaktion GoldSeiten.de