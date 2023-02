Rohstoff-Update von Daniel Hynes

In seinem gestrigen "Commodities Wrap" auf Linkedin äußerte sich Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist bei der Australia and New Zealand Banking Group, zu den jüngsten Entwicklungen bei Gold und anderen Rohstoffen.Der Goldpreis sank demnach in der vergangenen Woche auf ein Sechs-Wochen-Tief, nachdem sich Vertreter der US-Notenbank hawkish geäußert hatten. Zwei unerwartet hohe Inflationsdaten hatten den Chef der Fed von St. Louis, James Bullard, und die Chefin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, zu der Aussage bewogen, dass weitere aggressive Zinserhöhungen gerechtfertigt sein könnten. Sowohl der US-Dollar als auch die Renditen von Staatsanleihen regierten mit Anstiegen –ein Gegenwind für Gold.Allgemein stellt Hynes fest: "Die Stimmung schwächte sich in der vergangenen Woche angesichts der anhaltenden Besorgnis über eine straffere Geldpolitik ab. Der schwächere wirtschaftliche Hintergrund wurde durch angebotsseitige Probleme auf den Metallmärkten etwas ausgeglichen."© Redaktion GoldSeiten.de