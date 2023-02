Magnis Energy Technologies Ltd. unterzeichnet Abnahmevertrag mit Tesla Inc.

Sydney - Magnis Energy Technologies Ltd. (ASX: MNS) (FRA: U1P) (OTCMKTS: MNSEF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Abnahmevereinbarung mit Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) für die Lieferung von AAM ab Februar abgeschlossen hat 2025 mit Festpreis.Im Rahmen der Vereinbarung wird Tesla ab Februar 2025 mindestens 17.500 Tonnen pro Jahr und höchstens 35.000 Tonnen pro Jahr für eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren zu einem Festpreis kaufen.Die Vereinbarung ist davon abhängig, dass Magnis bis zum 30. Juni 2023 einen endgültigen Standort für seine kommerzielle AAM-Anlage sichert, bis zum 31. März 2024 AAM in einer Pilotanlage produziert, bis zum 1. Februar 2025 die Produktion in der kommerziellen AAM-Anlage aufnimmt und sich als Kunde qualifiziert.Das Unternehmen ist dabei, einen Standort in den Vereinigten Staaten für die AAM-Anlage auszuwählen.Die Entwicklung von Pilotanlagen für Graphitkonzentrat in Nachu (Tansania) und AAM hat begonnen, wobei Ausrüstungsbestellungen eingeleitet und kürzlich neue Mitarbeiter eingestellt wurden.Die technischen Aspekte der Herstellung von AAM unter Verwendung von Nachu-Graphitkonzentrat wurden über einen Zeitraum von 7 Jahren in Einrichtungen in New York entwickelt. Die Materialien wurden mit umweltverträglichen Verfahren entwickelt, die keine chemische oder thermische Reinigung benötigen.Der Vorsitzende von Magnis, Frank Poullas, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, unser hochleistungsfähiges AAM auf den Markt zu bringen, das während des gesamten Prozesses keine chemische oder thermische Reinigung erfordert, was dieses nachhaltige Material auf dem Markt differenziert und allen Beteiligten einen großen Mehrwert bietet." Magnis Energy Technologies Ltd. (ASX: MNS) (OTCMKTS: MNSEF) (FRA: U1P) ist an mehreren Aspekten der Elektrifizierungslieferkette beteiligt und investiert in diese, darunter die Herstellung von umweltfreundlichen Lithium-Ionen-Batteriezellen, Spitzenbatterietechnologie und hochwertige und leistungsstarke Anodenmaterialien. Die Vision des Unternehmens besteht darin, die grüne Energiewende zu ermöglichen, zu unterstützen und zu beschleunigen, die für die Einführung von Elektromobilität und erneuerbaren Energiespeichern entscheidend ist.Con Hoursalas Group Communications Managercon.hoursalas@magnis.com.auPh: +61 2 8397 9888www.magnis.com.au