GR Silver Mining durchteuft sehr hochgradige Goldgänge in der Tiefe im Minengebiet Plomosas

Bohrloch Von Bis Scheinbare Wahre Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu % AgÄq g/t

(m) (m) Mächtigkeit Mächtigkeit

(m) (m)

PLI22-32 27,1 36,2 9,1 7,5 65 0,37 0,4 0,9 na 147

einschl. 31,2 34,6 3,4 2,6 130 0,69 0,4 1,1 na 249

PLI22-39 0,0 8,0 8,0 7,9 50 0,16 4,3 2,6 0,2 314

einschl. 6,7 8,0 1,3 0,8 118 0,66 16,2 5,3 0,9 950

PLI22-49 84,7 119,6 34,9 26,7 6 0,38 0,1 0,3 0,2 73

einschl. 117,1 118,3 1,2 0,9 29 4,48 0,5 1,1 0,3 541

einschl. 118,0 118,3 0,3 0,3 78 11,30 1,4 2,6 0,7 1.342

PLI22-50 9,6 9,9 0,3 0,2 19 0,84 1,1 13,0 0,2 647

PLI22-52 106,6 116,5 9,9 8,1 2 1,91 na na na 182

einschl. 109,8 110,1 0,3 0,2 33 64,50 na na na 6.033

PLI22-54 158,0 160,1 2,1 1,9 11 0,94 0,2 0,1 0,1 120

PLI22-55 54,3 57,5 3,2 2,6 3 0,09 0,8 1,8 na 105

PLI22-56 0,8 13,5 12,7 9,7 19 0,61 0,8 0,9 0,3 172

einschl. 13,0 13,5 0,5 0,4 175 15,50 4,3 13,3 3,2 2.604

PLI22-57 258,1 264,1 6,0 4,6 34 0,03 na na na 37

PLI22-58 79,7 96,7 17,0 16,0 20 0,25 2,4 2,8 na 225

einschl. 89,1 90,5 1,4 1,2 33 0,63 6,5 7,5 na 569

und 92,5 96,7 4,2 3,9 30 0,51 5,7 5,3 0,1 451

PLIP22-26 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-27 0,3 6,6 6,3 6,3 42 0,03 0,1 0,2 na 53

einschl. 6,3 6,6 0,3 0,2 521 0,26 0,2 0,4 na 566

PLIP22-29 0,0 22,0 22,0 21,7 55 1,01 3,1 4,8 0,2 441

einschl. 0,0 3,0 3,0 2,8 299 5,42 1,8 9,7 0,6 1.291

PLIP22-30 0,0 14,1 14,1 14,1 69 2,67 0,1 0,2 0,2 353

einschl. 0,0 1,6 1,6 1,6 227 5,39 0,3 0,6 0,4 808

einschl. 4,7 5,3 0,6 0,6 219 40,18 0,3 na 1,0 4.075

PLIP22-31 0,0 3,0 3,0 2,5 22 0,04 na 0,1 na 31

PLIP22-32 11,9 14,0 2,1 1,3 9 0,16 2,1 3,0 0,1 213

PLIP22-33 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-34 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-35 0,0 18,5 18,5 14,2 20 1,08 0,5 1,5 0,3 221

einschl. 3,2 3,4 0,2 0,2 44 1,10 10,4 15,3 0,3 1.059

und 14,2 15,0 0,8 0,8 46 6,09 2,7 8,4 0,8 1.105

PLIP22-36 0,0 1,3 1,3 0,5 17 0,41 2,8 3,4 0,1 272

PLIP22-37 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-38 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-41 0,0 12,0 12,0 9,2 27 0,07 1,3 3,4 0,2 224

einschl. 5,7 8,0 2,3 1,8 51 0,05 4,1 10,4 0,4 622

einschl. 7,1 7,4 0,3 0,3 120 0,09 15,7 14,3 0,7 1.204

PLIP22-42 0,0 10,0 10,0 8,3 30 0,76 7,9 7,9 0,3 669

einschl. 2,9 4,2 1,3 0,9 49 0,41 7,8 10,9 1,1 846

und 5,5 8,6 3,1 2,7 50 1,97 19,7 15,6 0,3 1.422

PLIP22-45 0,0 5,4 5,4 4,3 19 0,36 1,2 1,7 0,1 160

PLIP22-63 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-65 0,0 5,3 5,3 5,3 20 1,07 0,2 0,5 0,2 170

PLIP22-67 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-68 6,8 12,7 5,9 5,1 15 0,02 0,9 0,8 0,1 81

einschl. 9,8 10,1 0,3 0,2 46 0,28 17,2 16,3 0,5 1.244

PLIP22-69 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-70 0,0 1,9 1,9 1,9 23 2,31 1,9 3,8 na 437

PLIP22-77 Keine signifikanten Abschnitte

PLIP22-81 4,0 15,8 11,8 11,1 57 0,19 1,1 1,0 0,1 152

einschl. 5,8 6,2 0,4 0,4 552 0,32 1,2 2,0 0,1 705

PLIP22-83 1,0 2,7 1,7 1,7 21 0,10 0,7 1,6 na 118

PLIP22-91 0,0 2,9 2,9 2,9 28 0,35 4,0 2,7 0,1 290

Bohrloch Rechtswert (m) Hochwert (m) RL (m) Neigung () Azimut () Tiefe (m) Bohrloch-Typ

PLI22-32 451.111 2.551.731 730 -20 120 106,8 Untertage

PLI22-39 451.202 2.551.974 769 -22 94 68,3 Untertage

PLI22-49 450.908 2.551.874 679 -30 45 185,0 Untertage

PLI22-50 451.058 2.551.909 677 -40 90 64,5 Untertage

PLI22-52 450.907 2.551.875 679 -25 20 243,15 Untertage

PLI22-54 450.906 2.551.875 679 -35 345 265,5 Untertage

PLI22-55 451.040 2.551.676 739 -50 85 120,0 Untertage

PLI22-56 451.109 2.551.853 716 30 280 120,0 Untertage

PLI22-57 450.904 2.551.874 679 -50 315 290,0 Untertage

PLI22-58 450.910 2.551.874 679 -35 80 151,5 Untertage

PLIP22-26 451.002 2.551.893 688 -55 265 14,73 Untertage

PLIP22-27 451.215 2.551.655 769 0 270 10,0 Untertage

PLIP22-29 451.033 2.551.888 680 -68 130 22,0 Untertage

PLIP22-30 451.012 2.551.897 679 -45 336 14,1 Untertage

PLIP22-31 451.219 2.551.628 769 -5 236 11,8 Untertage

PLIP22-32 451.217 2.551.843 767 -38 80 16,0 Untertage

PLIP22-33 451.004 2.551.897 689 0 0 14,5 Untertage

PLIP22-34 451.054 2.551.913 677 -45 26 17,0 Untertage

PLIP22-35 451.038 2.551.898 677 -30 320 19,2 Untertage

PLIP22-36 451.197 2.551.887 763 -40 90 4,5 Untertage

PLIP22-37 451.220 2.551.784 768 -30 80 15,0 Untertage

PLIP22-38 451.209 2.551.807 780 -40 60 9,0 Untertage

PLIP22-41 451.126 2.551.923 722 -27 65 19,1 Untertage

PLIP22-42 451.118 2.551.885 717 -60 118 20,0 Untertage

PLIP22-45 451.131 2.551.847 727 -22 80 21,5 Untertage

PLIP22-63 451.277 2.552.030 790 3 349 12,6 Untertage

PLIP22-65 451.246 2.551.971 786 -60 115 6,25 Untertage

PLIP22-67 451.173 2.551.851 728 -24 99 44,3 Untertage

PLIP22-68 451.250 2.551.767 783 -60 85 15,0 Untertage

PLIP22-69 451.236 2.551.828 781 -30 53 34,6 Untertage

PLIP22-70 451.254 2.551.888 789 -45 325 4,5 Untertage

PLIP22-77 451.249 2.551.870 786 -40 70 7,0 Untertage

PLIP22-81 451.233 2.551.874 800 -29 120 20,5 Untertage

PLIP22-83 451.254 2.551.697 782 -80 80 6,6 Untertage

PLIP22-91 451.168 2.551.870 748 -85 90 70,7 Untertage

Hinweis: WGS84 Datum

- 0,6 m mit 40,2 g/t Au und 0,25 m mit 64,5 g/t AuVancouver, 21. Februar 2023 - GR Silver Mining Ltd. (GR Silver Mining oder das Unternehmen) (TSXV: GRSL, OTCQB: GRSLF, FRANKFURT: GPE) - freut sich, weitere Untertagebohrergebnisse im Minengebiet Plomosas bekannt zu geben, die Teil des Infill- und Explorationsbohrprogramms 2022 auf dem unternehmenseigenen Projekt Plomosas in Sinaloa, Mexiko, sind.- Bohrungen an bestimmten Standorten, an denen jüngste geologische Modellierungen auf das Vorhandensein hochgradiger epithermaler Edelmetallgänge hinweisen, die das Vorkommen einer hochgradigen Mineralisierung unterhalb bestehender untertägiger Grubenbaue belegen;- Definition der Geometrie und der Grenzen der Silber (Ag)-Gold (Au)-Mineralisierung und detaillierte Aufnahme der Edelmetallmineralisierung in die bevorstehende Aktualisierung der Ressourcenschätzung; und- Bestätigung des Vorkommens hochgradiger epithermaler Goldgänge im Hangenden und Liegenden der mineralisierten Hauptzone in neuen Bereichen der historischen Untertagemine.Die 35 Bohrungen, über die in dieser Meldung berichtet wird, wurden alle innerhalb des historischen Minengebiets Plomosas niedergebracht, hauptsächlich unterhalb der 900er-Sohle, und stellen den vorletzten Satz von Bohrergebnissen dar, die in die Ressourcenschätzung im Minengebiet Plomosas einfließen werden.- PLIP22-30: -14,1 m mit 2,67 g/t Au und 69 g/t Ag (353 g/t AgÄq Siehe Fußnote zu Tabelle 1 für Details zur AgÄq-Berechnung.) einschließlich: 0,6 m mit 40,18 g/t Au und 219 g/t Ag (4.075 g/t AgÄq)- PLI22-52: 9,9 m mit 1,91 g/t Au, einschließlich 0,25 m mit 64,50 g/t AuDarüber hinaus weisen die Bohrergebnisse weiterhin auf attraktive hochgradige Silber-Polymetall-Mineralisierungen in nicht abgebauten Bereichen auf den unteren Sohlen der historischen Untertagemine hin. Bohrergebnisse wie die unten hervorgehobenen zeigen weiterhin das Potenzial, mächtige und attraktive polymetallische Ergebnisse in die bevorstehende Ressourcenschätzung einzubeziehen.- PLIP22-29: 22,0 m mit 1,01 g/t Au, 55 g/t Ag, 3,1 % Pb, 4,8 % Zn und 0,2 % Cu (441 g/t AgÄq) einschließlich: 3,0 m mit 5,42 g/t Au, 299 g/t Ag, 1,8 % Pb, 9,7 % Zn und 0,6 % Cu (1.291 g/t AgÄq)- PLIP22-35:-18,5 m mit 1,08 g/t Au, 20 g/t Ag, 0,5 % Pb, 1,5 % Zn und 0,3 % Cu (221 g/t AgÄq) einschließlich: 0,8 m mit 6,09 g/t Au, 46 g/t Ag, 2,7% Pb, 8,4% Zn und 0,8% Cu (1.105 g/t AgÄq)- PLIP22-42: -3,1 m mit 1,97 g/t Au, 50 g/t Ag, 19,7 % Pb, 15,6 % Zn und 0,3 % Cu (1.422 g/t AgÄq)Das Bohrprogramm im Minengebiet Plomosas wurde abgeschlossen und ein Satz von Analyseergebnissen steht noch aus, um bearbeitet und in die Ressourcenschätzung aufgenommen zu werden, die im Laufe des ersten Quartals 2023 veröffentlicht werden soll. Das Programm hat seine Ziele erreicht, nämlich einige spezifische Bereiche zu ersetzen, in denen bei der vorherigen Ressourcenschätzung Nullwerte angenommen wurden, aber auch, was noch wichtiger ist, das Vorhandensein hochgradiger Gold- und Silberzonen abzugrenzen, die Teil eines ausgeprägten Mineralisierungsereignisses sind, das in derselben Struktur sowie im Liegenden als auch im Hangenden der Plomosas-Brekzie beherbergt ist. Diese Ergebnisse liefern wichtige Daten, die in die Ressourcenschätzung einfließen sollen, und deren Zweck die Erhöhung des prozentualen Anteils der Edelmetalle in der aktualisierten Ressource des Plomosas-Minengebiets ist. Auf den tieferen Sohlen der historischen Mine sind häufig Querstrukturen vorhanden, die die Hauptmineralisierungszone kreuzen und schmitzenförmige Geometrien mit mehreren kleinen Gängen bilden, die mächtige Zonen (bis zu 20 Meter) mit Gold- und Silbermineralisierungen definieren. Hochgradiges Gold, das in schmalen epithermalen Gängen beherbergt ist, zeigte Gehalte von z. B. 0,6 m mit 40,2 g/t Au in Bohrung PLIP22-30 und 0,25 m mit 64,5 g/t Au in Bohrung PLI22-52, die Teil eines viel mächtigeren mineralisierten Systems sind.Eric Zaunscherb, Chairman und CEO von GR Silver Mining, kommentiert: Die frühere Ressourcenschätzung für das Minengebiet Plomosas beinhaltete viele historische Bohrungen, die selektiv auf Edelmetallmineralisierungen hin beprobt wurden. Das umfangreiche chirurgische Infill-Bohrprogramm, das von GR Silver Mining durchgeführt wurde, lieferte den Konzeptnachweis und ersetzte erfolgreich viele historische Bohrungen im Ressourcenmodell. Dabei haben die Geologen des Unternehmens passend dazu eine hochgradige Edelmetallmineralisierung abgegrenzt, die zuvor nicht erkannt wurde. Diese Fakten deuten auf das Potenzial für eine Erhöhung des Gehalts und des Inhalts im Minengebiet Plomosas in der mit Spannung erwarteten Ressourcenaktualisierung hin."GR Silver Mining schloss das Infill-Bohrprogramm im Minengebiet Plomosas Ende 2022 ab; die letzten Analyseergebnisse sind gerade eingegangen und werden verarbeitet. Im Rahmen dieses Programms wurden 186 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 11.750 Metern in bestimmten Bereichen des bestehenden NI 43-101-konformen Ressourcenblockmodells niedergebracht, wodurch die Hauptziele erreicht und eine detailliertere geologische Mineralisierungsmodellierung unterstützt wurden, während gleichzeitig die Silber- und Goldgehaltsverteilung in der bevorstehenden Ressourcenschätzung verbessert wurde.Zahlen können gerundet sein. Die Ergebnisse sind uncut und undiluted. na = kein signifikantes Ergebnis* AgÄq-Berechnungen unter Verwendung von 20,00 US$/oz Ag, 1.600 US$/oz Au, 0,90 US$/lb Pb, 1,10 US$/lb Zn und 3,00 US$/lb Cu, mit metallurgischen Gewinnungen von 74 % Ag, 86 % Au, 69 % Pb, 75 % Zn und 80 % Cu. AgÄq = ((Ag-Gehalt x Ag-Preis x Ag-Gewinnung) + (Au-Gehalt x Au-Preis x Au-Gewinnung) + (Pb-Gehalt x Pb-Preis x Pb-Gewinnung) + (Zn-Gehalt x Zn-Preis x Zn-Gewinnung) + (Cu-Gehalt x Cu-Preis x Cu-Gewinnung))/(Ag-Preis x Ag-Gewinnung)Das Unternehmen hat QA/QC-Verfahren eingeführt, die das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben zu allen Probenchargen umfassen, die zur Probenvorbereitung und -analyse an die Laboreinrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. im mexikanischen Bundesstaat Durango geschickt werden. Proben mit Ergebnissen von über 100 Teilen Silber pro Million (über dem Messwert) werden von SGS de Mexico direkt an SGS Canada Inc. in Burnaby in British Columbia übermittelt. Die Analysemethoden sind ein Aufschluss aus vier Säuren sowie eine optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Bleifusionsbrandprobe mit gravimetrischem Abschluss für Silber oberhalb der Grenzwerte. Bei der Goldanalyse sind die Analysemethoden eine Bleifusions- und Atomabsorptionsspektrometrie-Bleifusionsbrandprobe sowie ein gravimetrischer Abschluss für Gold oberhalb der Grenzwerte (>10 ppm).Der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects für diese Pressemitteilung ist Marcio Fonseca, P. Geo, President & COO von GR Silver Mining, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.GR Silver Mining ist ein in Kanada ansässiges, auf Mexiko fokussiertes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % im Besitz befindlichen Projekten beschäftigt, die sich am östlichen Rand des Bergbaudistrikts Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert 100 % von zwei Edelmetallminen im Untertage- und Tagebau, die in der Vergangenheit produziert wurden. Diese befinden sich innerhalb des erweiterten Plomosas-Projekts, das das integrierte San Marcial-Gebiet und den Erwerb von La Trinidad umfasst. Eric ZaunscherbChairman & CEO Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. 