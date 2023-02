Rationierung für das Klima?, weinerliche KI?, Countdown Ukraine? & Ag-Bewegung in China

Britische Wissenschaftler haben eine neue Idee zur Bekämpfung des angeblichen Klimawandels, die Rationierung von vielen Gütern wie einst im 2. Weltkrieg.Künstliche Chat-Intelligenz von Microsoft hält sich für perfekt, zieht über Google her und hat "Angst", wenn man sie der Lüge überführt. Elon Musk hält es hier für geboten, regulierend einzugreifen, bevor es zu spät ist.Im Ukraine-Konflikt verhärten sich die Fronten weiter. Putin hält eine Rede an die Nation, kündigt den START-Vertrag und macht Atomwaffen einsatzbereit. Seitens des Westens sind auch keine Zeichen zur Entspannung zu sehen. Ein weiterer schwelender Konflikt, das Verhältnis des Westens zu China, droht aus dem Ruder zu laufen, wenn China an Rußland Waffen liefert.In China ist Silber weiter sehr beliebt. Von der Shanghai Futures Exchange wird immer mehr Silber abgezogen und Silber wird dort auf Aufpreis zum US-Preis gehandelt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)