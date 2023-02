Elektrifizierung: Erzeugung, Übertragung und Speicherung

Nach einem drastischen Stimmungsumschwung zu Beginn des Jahres sind die Junior-Explorer und -Entwickler (außer Lithium) wieder in das gleiche frustrierende Muster der Lustlosigkeit verfallen, bei dem entweder operative oder Explorationsergebnisse, die in früheren Zeiten als "spektakulär" galten, stattdessen als seltene und wertvolle "Liquiditätsereignisse" behandelt werden.So wie der Hund, der von Herrn Pawlow gefüttert wurde, lernte, auf das Läuten einer Glocke kurz vor der Essenszeit zu speicheln, haben die Händler von Junior-Gold-, Silber-, Kupfer- und den meisten anderen Basismetallwerten gelernt, dass das erste Gebot, das nach einer positiven Pressemitteilung abgegeben wird, das beste Gebot ist, um zuzuschlagen.Das liegt daran, dass die Juniors in dem Maße auf der Marge handeln, dass in der Regel der erste Handel die Stimmung bestimmt. Es ist so schlimm geworden, dass ich sogar eine Nachricht von einem jungen Händler erhielt, der mich über die "lausigen Ergebnisse" des Valentine-Goldprojekts von Marathon Gold in Quebec informierte. Ich rief sie schnell an und bemerkte einen Abschnitt von 5 g/t Gold auf 18 Metern, woraufhin ich den jungen Mann fragte, warum er die Ergebnisse für "lausig" hielt.Seine Antwort lautete: "Nun, die Aktie lag am Tag der Veröffentlichung bei 1,21 Dollar und ist jetzt auf 0,91 Dollar gesunken. Die Ergebnisse waren offensichtlich miserabel." Ungeachtet der Tatsache, dass die von der MOZ gemeldeten Ergebnisse alles andere als "lausig" waren, unterstreicht dies nur, wie sehr das Bandgeschehen heutzutage die Berichterstattung über jede einzelne Aktie bestimmt.Diese Woche unterhielt ich mich mit einem prominenten Redner und Newsletter-Autor, der mir sagte, dass die neue Generation von Händlern weitgehend desinteressiert ist, es sei denn, man ist in die Unternehmen investiert, die Metalle im Zusammenhang mit der Elektrifizierungsbewegung produzieren, entwickeln oder jagen. Er teilte mir mit, dass seine Abonnentenbasis um mehr als 50% gesunken ist, obwohl er kürzlich einen großen Erfolg mit Great Bear Resources Ltd. hatte, das im Februar 2022 von Kinross Gold Corp. für rund 30 Dollar übernommen wurde.Anstatt mich darüber zu beschweren, erinnere ich mich an eine Anekdote, die Julius Westheimer, ein erfahrener Elf der Wall Street Week, einer Gruppe von uns erzählte, als wir an der jährlichen Konferenz der Securities Industry Associations ("SIA") teilnahmen, auf der Fachleute aus der Branche Kurse in verschiedenen Bereichen der Wertpapierbranche abhalten. Die Konferenz ist sehr "blaublütig", denn sie findet an der renommierten "Wharton School of Finance" in Philadelphia statt, und das ist auch gut so, denn wenn man sie verlässt, bekommt man ein Abschlusszeugnis (eine "Schindel") überreicht, das wie ein echtes Wharton-Zeugnis aussieht, so dass, wenn man es an die Wand hängt, jeder denkt, man hätte einen Postgraduierten-Abschluss von Wharton erworben, was nicht der Fall ist.Drei Wochen in drei Jahren an der SIA sind nichts im Vergleich zu sechs Semestern an der Wharton.Die alte Sendung Wall Street Week lief jeden Freitagabend gegen 19.00 Uhr und war in den späten 70er Jahren die einzige Nachrichtensendung im Fernsehen, die über Aktien und Anleihen berichtete. Sie wurde im öffentlichen Fernsehen in Maryland ausgestrahlt, wurde aber in ganz Nordamerika und, wie ich glaube, auch in Europa ausgestrahlt und war ein Muss für jeden jungen Börsenmakler, der den Handel lernen wollte.In der Wall Street Week vom 16. Oktober 1987 sagte der legendäre Vermögensverwalter und Autor Martin Zweig dem Moderator, dass er eigentlich einen Börsencrash erwarte. Am folgenden Montag kam es zum berüchtigten Crash von '87, bei dem der Dow an einem einzigen Handelstag 23,7% verlor.Während die meisten Elfen der Wall Street Week entweder Analysten oder Fondsmanager waren, setzten sie Herrn Westheimer als ihren "Alibi-Aktienverkäufer" ein, da sein Spezialgebiet die Verwaltung von Privatkunden war.Einer der Anwesenden fragte ihn, wie er sein Geschäft ausbauen (die Zahl der Kunden erhöhen) könne, und überhäufte Julius mit einer Reihe von Büchern, die er gelesen, und Kursen, an denen er teilgenommen hatte. Daraufhin hob Julius die Hand und sagte: "Jetzt reicht's aber!" und erzählte uns allen eine Geschichte, die nicht nur den Einzelhandel im Jahr 1979 beschreibt, sondern auch den systemischen Modus Operandi der Wall Street, seit die ersten in den 1800er Jahren begannen, auf einem New Yorker Bordstein Papier zu mischen."Eines Tages war ich auf dem Weg zur Arbeit an der Ecke Broad und Wall Street, als ich einen Mann bemerkte, der versuchte, diese gelben Regenschirme aus einem Handkarren zu verkaufen, aber jedes Mal, wenn ein potenzieller Käufer einen in die Hand nahm und ihn untersuchte, legte er ihn stirnrunzelnd zurück. Auf der anderen Straßenseite verkaufte ein anderer Mann die gleiche Marke, aber es waren blaue Schirme, und diese Schirme flogen so schnell aus seinem Wagen, dass sein kleiner Sohn und er immer wieder zurück in die Wohnung rennen mussten, um neue Ware zu holen.Der arme Kerl mit dem gelben Regenschirmwagen, der dort ohne Kunden saß, winkte mich zu sich und fragte mich, was er meiner Meinung nach tun könne, um seinen Umsatz zu steigern. Ich sagte: "Gehen Sie um die Ecke zu O'Reilly Hardware und holen Sie eine Dose blaue Sprühfarbe". Denn wissen Sie, hier unten verkaufen wir nur, was die Leute kaufen wollen."Die Puristen, die Edelmetalle mit einer fast religiösen Zuneigung betrachten, würden nicht im Traum daran denken, ihre Stapel für etwas so Verabscheuungswürdiges wie Kupfer, Lithium oder Uran abzustoßen, weil sie der Meinung sind, dass gelbe Regenschirme genauso nützlich sind wie blaue, aber sie würden sich irren, denn das Einmaleins des Marketings besagt, dass man immer wissen muss, was der Kunde will, bevor man ein Marketingprogramm in Angriff nimmt.