CEO des WGC rechnet mit hoher Goldnachfrage Indiens

Wie thehindubusinessline.com berichtet, geht der World Gold Council geht davon aus, dass die Goldnachfrage in Indien in diesem Jahr stark ansteigen und 800 Tonnen erreichen wird. Laut Chief Executive Officer David Tait habe die Inflation ihren Höhepunkt erreicht. Die Gesamtinflation werde sinken und die Konsumneigung der Menschen werde sich erholen.Auf die Frage, ob die Zentralbanken weltweit weiterhin im großen Stil Gold kaufen werden, erklärte Tait: "Wenn ihre Käufe dazu dienten, ihre Bestände zu diversifizieren und vielleicht ein gewisses geopolitisches Risiko zu mindern, dann würde ich erwarten, dass sie zumindest im gleichen Tempo weitermachen. Für mich persönlich ist es schwer vorstellbar, dass die geopolitischen Risiken, die wir derzeit in der Welt sehen, im nächsten Jahr deutlich abnehmen werden."Jedoch räumt der Branchenexperte ein, dass die Goldmenge, die von den Notenbanken im letzten Jahr gekauft wurde einen Rekord darstelle. Er rechne nicht damit, dass dieser Spitzenwert übertroffen werde.© Redaktion GoldSeiten.de