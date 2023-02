Gold wirkt allmählich überverkauft, Zeit für einen Kauf?  Standard Chartered

Standard Chartered sieht im jüngsten Rücksetzer des Goldpreises in US-Dollar eine Kaufgelegenheit. Dies berichtet FXStreet.com Gold in USD sehe langsam überverkauft aus, daher empfehlen die Strategen der Bank Investments in das Edelmetall auszubauen: "Wir würden das Engagement in Gold allmählich erhöhen (insbesondere für diejenigen, die unterinvestiert sind), da XAU/USD langsam überverkauft aussieht. Darüber hinaus bleibt die Nachfrage der Zentralbanken stark, und wir erwarten, dass dies den Goldpreis weiterhin stützen wird."Gold ist zuletzt unter die starke Unterstützung bei 1.840 $ gefallen; die nächste Unterstützung liegt laut Standard Chartered bei 1.810 $, gefolgt von 1.780 $.© Redaktion GoldSeiten.de