Gary Wagner: Wann wird Gold abheben?

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gary Wagner über die Entwicklung der Edelmetallpreise.Der Goldpreis ist im Februar gesunken, liegt aber immer noch deutlich höher als vor einigen Monaten. Die Inflation ist laut Wagner aktuell der wichtigste Faktor, den es im Auge zu behalten gelte. Seiner Meinung nach habe die US-Notenbank nicht die Instrumente, um diese zu kontrollieren. Wenn die Marktteilnehmer feststellen, dass die Inflation nicht auf das erwartete Niveau gesenkt werde, dürfte dies den Goldpreis beflügeln, glaubt er.Ursprünglich hatte Wagner prognostiziert, dass der Goldpreis im Jahr 2023 einen neuen Rekordwert erreichen würde, nun glaubt er, dass dies eventuell erst im nächsten Jahr der Fall sein könnte.Die Kaufentscheidung sei laut dem Executive Producer von TheGoldForecast.com allerdings nicht primär von Preisschwankungen abhängig zu machen. Man solle Gold nicht als kurzfristige Anlage ansehen: "Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um Gold zu kaufen, sofern man sich darüber im Klaren ist, dass Gold in 10, 20 Jahren weitaus mehr Kaufkraft und Wert haben wird als der Dollar, egal was mit ihm passiert."© Redaktion GoldSeiten.de