Luca Paolini rät zum Kauf von Schwellenländern, Anleihen und Gold im Jahr 2023

Merryn Somerset Webb sprach in ihrer Sendung "Merryn Talks Money" (Merryn spricht über Geld) für Bloomberg UK mit Luca Paolini über dessen aktuelle Einschätzung zur Wirtschafts- und Finanzlage weltweit.Der Chefstratege bei Pictet Asset Management meint, dass es derzeit zwar viel Negatives berichtet werde, die Dinge jedoch gar nicht so schlecht seien, wie sie scheinen – selbst in Großbritannien.Laut Paolini könnte es im Jahr 2023 zudem positive Überraschungen geben. So wäre beispielsweise ein Waffenstillstand in Krieg in der Ukraine auch wirtschaftlich gesehen ein enormer Impuls, der zu sinkenden Rohstoffpreisen und Zinssätzen sowie zu einem Boom in Europa führen könnte.Paolini rät dazu, Kryptowährungen zu meiden und etwas Geld in Anleihen zu investieren. Bei Aktien empfiehlt er den Blick auf Schwellenländer. Auch Goldinvestments sind ein Thema des Gesprächs.