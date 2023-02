WTI-OIL deutet Re-Test von 73,15 USD an

Quelle Chart: StockCharts.com

Das Rohöl der Sorte WTI befindet sich noch immer in einem übergeordneten Abwärtsimpuls. Nach mehrfacher Bestätigung des Widerstands von 81,71 USD, reichte die Kraft zuletzt nicht einmal aus, nochmals dieses Niveau anzusteuern. Stattdessen tendiert das schwarze Gold wieder in Richtung der Unterstützung von 73,15 USD. Dort könnte nochmals eine Gegenreaktion erfolgen, bevor es letztlich doch ein Abtauchen in Richtung von 65,48 USD gibt.Um das generell schwache Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines Anstiegs über 81,71 USD. Speziell über 82,20 USD sollte sich im weiteren Verlauf dann eine Kaufwelle in Richtung von 93,00 bis 94,00 USD je Barrel erschließen können.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.