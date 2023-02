TinOne erweitert Landpaket bei seinem Lithium-Zinn-Wolfram-Projekt Aberfoyle in australischem Bundesstaat Tasmanien

Vancouver, 22. Februar 2023 - TinOne Resources Inc. (TSX-V: TORC) (OTCQB: TORCF) (TinOne oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Landpaket bei seinem Projekt Aberfoyle (Aberfoyle oder das Projekt) erweitert hat und nun im Besitz von insgesamt 159 km² in der erstklassigen Bergbaurechtsprechung Tasmanien in Australien ist.- Zwei weitere Konzessionen (Castle Carey EL13/2022 und Vickory Creek EL14/2022) mit einer Größe von insgesamt 27 km² wurden neben dem Projekt Aberfoyle EL27/2004 erworben, wodurch das Landpaket von TinOne im Projektgebiet Aberfoyle, wo kürzlich ein zinnwaldithaltiger alterierter Granit mit Werten von bis zu 0,57 % Li2O entdeckt wurde, auf 123 km² erweitert wurde.- TinOne besitzt nun Konzessionen in Tasmanien, die 159 km² innerhalb der äußerst vielversprechenden Lithium-, Zinn- und Wolfram-Granit-Provinz Northeastern Tasmania umfassen, wobei zurzeit weitere 376 km² beantragt werden.- Bei den kürzlich identifizierten lithiumhaltigen Graniten bei Aberfoyle sowie bei den Zinn-Wolfram- und Zinn-Wolfram-Lithium-Projekten Great Pyramid und Rattler Range sind Explorationsprogramme im Gange.Wir freuen uns, dass wir die zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiete in der äußerst vielversprechenden Provinz Northeastern Tasmania erweitern konnten, sagte Executive Chairman Chris Donaldson. Unser technisches Team ist vor Ort, um unsere aufregenden ersten Lithiumergebnisse weiterzuverfolgen und unsere Zinnprogramme bei Great Pyramid, Aberfoyle und Rattler Range fortzusetzen.EL13/2022 und EL14/2022 wurden nördlich und südlich der ursprünglichen Explorationskonzession Aberfoyle (EL27/2004) von TinOne erworben, um einen vollständigen Zugang zu zusätzlichen, äußerst vielversprechenden Gebieten mit Granit und angrenzendem Sedimentgestein der Mathinna Supergroup zu erhalten (Abb. 2).Die insgesamt 123 km² werden als einzelnes Projekt in Verbindung mit dem geografisch getrennten Gebiet Royal George (Abb. 2) erkundet werden. Zusammen mit den unternehmenseigenen Projekten Rattler Range und Great Pyramid verschafft es dem Unternehmen eine dominierende Position im zinn-, wolfram- und lithiumhaltigen geologischen Umfeld von Northeastern Tasmania (Abb. 3).Die technischen Teams von TinOne führen beim Projekt Aberfoyle zusätzliche Gesteins- und Bodenprobennahmen in Verbindung mit detaillierten Kartierungen durch, um die Größe des kürzlich entdeckten lithiumhaltigen alterierten Granits weiter zu definieren. Diese zusätzlichen geochemischen Probennahmen und detaillierten Kartierungen werden verwendet werden, um First-Pass-Bohrziele für Lithium zu definieren.Beim Zinnprojekt Great Pyramid führen ein spezialisierter Strukturgeologe und ein Sedimentologe detaillierte Studien durch, um die Grenzen und Abmessungen der Zinnzonen zu definieren. Diese Studien werden in den kommenden Wochen durchgeführt werden und sind für die zukünftige Ressourcenschätzung sowie für die Anpeilung weiterer Bohrungen von grundlegender Bedeutung.Die Zinnexplorationsprogramme werden auch beim Projekt Aberfoyle fortgesetzt, wobei die bestehenden Bodenprobennahmen, geologischen Kartierungen und Gesteinsproben in Verbindung mit den auf Lithium ausgerichteten Programmen erweitert werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69392/TinOne_20230222_DEPRcom.001.jpegAbb. 1: Standort der unternehmenseigenen Projekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechung von Tasmanienhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69392/TinOne_20230222_DEPRcom.002.jpegAbb. 2: Standort des Projektgebiets Aberfoyle von TinOne mit der Position der neuen Explorationskonzessionen in Bezug auf EL27/2004https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69392/TinOne_20230222_DEPRcom.003.jpegAbb. 3: Standort der Projektgebiete von TinOne in Northeastern Tasmania mit historischen Zinn- und Wolframvorkommen (Datenbank von Mineral Resources Tasmania)TinOne ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes kanadisches Aktienunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio an Zinnprojekten in den Tier-1-Bergbauregionen Tasmanien und New South Wales in Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines vielversprechenden Portfolios und evaluiert gleichzeitig zusätzliche Zinnmöglichkeiten. TinOne wird von Inventa Capital Corp. unterstützt.Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Stuart Smith, dem technischen Berater von TinOne Resources Inc. , geprüft und genehmigt. Chris Donaldson, Executive ChairmanTel: (604) 813-3931E-Mail: info@tinone.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 