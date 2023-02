Tearlach Resources in der TSX Venture 50-Rangliste für 2022 als eines der Top 10-Unternehmen anerkannt

VANCOUVER, 21. Februar 2023 - Tearlach Resources Ltd. (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es in der 2023 erstellten TSX Venture 50-Rangliste als einer der Top 10-Performer bei den Bergbauaktien eingestuft wurde. Die TSX Venture Exchange wählte Tearlach aus über 1.700 Unternehmen aus. Die ausgewählten Venture 50-Unternehmen erlebten 2022 ein enormes Wachstum, boten ihren Aktionären ausgezeichnete Erträge und werden aktiv am Markt gehandelt."Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, die unsere schnelle Transformation und Entwicklung widerspiegelt. Wir haben nicht nur erstklassige neue Mitglieder in das Team aufgenommen und Übernahmen bzw. Joint Ventures durchgeführt, sondern auch innerhalb sehr kurzer Zeit eine schnelle Entwicklung durch mehrere Geschäftsphasen erlebt ", kommentierte der CEO von Tearlach, Morgan Lekstrom. "Wir setzen uns voll dafür ein, unseren Businessplan umzusetzen, indem wir beständig auf Wachstumskurs bleiben, um zu einem führenden Unternehmen beim Lithiumabbau zu werden. Andere Lithiumunternehmen wie American Lithium (Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $) wurden ebenfalls in der Top 50-Rangliste der TSX Venture Exchange für ein derartiges Wachstum anerkannt."Erfahren Sie mehr über Tearlach unter www.Tearlach.ca und verfolgen Sie unser anhaltendes Wachstum.Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hält eine Beteiligung am Final Frontier-Projekt, das die Schürfrechtblöcke Pakwan, Pakwan Extension und Margot Lake umfasst, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Flaggschiff-Claims von Frontier Lithium und den Lagerstätten Spark und PAK befinden. Tearlach hält außerdem Beteiligungen an den Liegenschaften Wesley, Harth und Ferland, die alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada) gelegen sind. Die Wesley-Liegenschaft grenzt an das Root Lake-Projekt von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Wesley-Lithiumprojekts liegt, wurden Pegmatit-Gesteinsgänge entdeckt. Durch Schürfungen und Kartierungen konnten außerdem Pegmatit-Gesteinsgänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals bestätigt werden. Tearlach hält Beteiligungen an den Liegenschaften Flizar, Muscovite Ridge und Rose North im James Bay-Gebiet in der Provinz Quebec und jede dieser Liegenschaften weist Pegmatite auf. Tearlach beabsichtigt, diese Vorkommen zu erkunden und durch Akquisition ein Portfolio von Projekten in Nordamerika aufzubauen. Hauptziel von Tearlach ist es, sich in Nordamerika als führendes Unternehmen im Bereich Lithiumexploration und-erschließung zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website unter www.tearlach.ca.IM NAMEN DES VORSTANDS TEARLACH RESOURCES LTD.Morgan LekstromChief Executive OfficerSuite 610 - 700 W. Pender StreetVancouver, BC, Kanada V6C 1G8Tel: 604-688-5007Zukunftsgerichtete Aussagen: Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die ihrer Art nach vorausschauend sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern vielmehr auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über künftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen könnten. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Wörter wie "könnte", "sollte", "wird", "kann", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "antizipiert", "erwartet," "glaubt" oder "weiterhin", oder die entsprechenden Verneinungen oder vergleichbare Variationen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung schließen Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot ein. Diese Erklärungen unterliegen in ihrer Gesamtheit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten, dass die Erlöse aus dem Angebot auf andere Weise als in dieser Pressemitteilung angegeben verwendet werden können, sowie anderen Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung dieser Faktoren bewertet werden. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.