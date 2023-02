Bitcoin - Nächstes Ziel ca. 30.000 USD

Performance Bitcoin vs. Ethereum vs. Aktien vs. Gold seit 1.10.22 vom 22. Februar 2023. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 22. Februar 2023. Quelle: Tradingview

Der Bitcoin legte einen großartigen Start in das neue Handelsjahr auf das Parkett. Ausgehend von Kursen um 16.500 USD zogen die Notierungen in der Spitze um fast 53% in den letzten siebeneinhalb Wochen an. Dabei wurden offensichtlich viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt, da sie zuvor aus dem Markt ausgestiegen oder unterinvestiert waren. Insbesondere dürften auch Leerverkäufer, welche gezwungen waren, ihre leerverkauften Positionen einzudecken, zu diesem starken Aufschwung beigetragen haben.Wir hatten im Dezember und Januar klar die Chancen auf der Oberseite benannt. Unser Erholungsszenario in Richtung von Kursen um ca. 35.000 USD und vielleicht sogar 50.000 USD ist intakt. Unser erstes Kursziel bei 25.000 USD wurde am 16.Feburar erreicht.Trotzdem bleiben der Bitcoin und damit natürlich der ganze Krypto-Sektor weiterhin angeschlagen und in gewisser Weise abhängig vom Gesamtmarktgeschehen. Allerdings konnten sich in den letzten vier Monaten sowohl die Aktienmärkte als auch die Edelmetalle recht deutlich erholen, während sich beim Bitcoin die Lage erst seit Jahresanfang verbessert hat. Aus dieser Perspektive hätte der Bitcoin als noch Aufholpotenzial.Gleichzeitig bleibt das fundamentale Setup aufgrund der aggressiven Zinserhöhungen sowie der Bilanzverkürzungen seitens FED und der EZB sehr fragwürdig und hochkomplex. Auch wenn die Erholungen bei den Aktien und Edelmetallen weitergelaufen sind, als es bei einer Bärenmarktrallye normalerweise der Fall sein sollte, stellt die restriktive Notenbankpolitik weiterhin eine große Belastung für die Märkte dar. Insbesondere die Tatsache, dass dies in den letzten Monaten zunehmend ignoriert wurde, ist bedenklich.Allerdings hat der Goldpreis mittlerweile seine beeindruckende Erholungsrally mit einem deutlichen Rücksetzer in den letzten drei Wochen zumindest vorläufig beendet und auch der US-Dollar hat seit Anfang Februar wieder etwas zugelegt.Mitte Januar gelang dem Bitcoin der Ausbruch über seinen vierzehnmonatigen Abwärtstrend und damit der erste Befreiungsschlag nach der bitteren 77,5%-Korrektur. Seit diesem Ausbruch über 22.700 USD sind die Kurszuwächse auf der Oberseite zwar bislang noch überschaubar, aber das Gesamtbild hat sich weiter stabilisiert.Klar ersichtlich ist ebenso, dass sich der Bitcoin höchstwahrscheinlich auf dem Weg zu einem der klassischen Retracements der vorangegangenen Korrektur befindet. Diese liegen bei 28.109 USD (23,6%), 35.924 USD (38,2%) sowie 48.554 USD (61,8%).Selbst wenn der Stochastik-Oszillator aus der überkauften Zone zunächst nach unten drehen sollte, dürfte die ehemalige Abwärtstrendlinie im Bereich um 20.500 USD einem nochmaligen Test standhalten.Insgesamt ist der Wochenchart bullisch und lässt zumindest einen Anstieg in Richtung von ca. 28.000 USD erwarten. Dazu müssten die Bullen allerdings das obere Bollinger Band (25.298 USD) mit mehr Schwung und Momentum aufbiegen. Sollte das gelingen, kann daraus auch schnell mehr werden und ein direkter Anstieg bis auf ca. 30.000 USD und höher die Folge sein.