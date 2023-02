Interview mit Laurent Halmos: "Fundamentalanalyse und technische Analyse sind zwei Seiten derselben Medaille"

Für die meisten eingefleischten physischen Goldanleger und Kenner der Geschichte wie mich und die meisten meiner Leser und Kunden ist die technische Analyse oft ein Tabu oder bestenfalls etwas, das für unsere Weltanschauung und unseren Anlageansatz irrelevant ist. Doch um ein altes Sprichwort über Politik zu paraphrasieren: Nur weil Sie sich nicht für die Charts interessieren, heißt das nicht, dass die Charts sich nicht für Sie interessieren.Ich lernte Laurent Halmos im Sommer 2020 kennen, als er mit seiner Familie auf der Suche nach mehr Freiheit in die Schweiz geflüchtet war. Es hatte ihn schockiert, dass er zuvor monatelang mit seiner Familie in Panama eingesperrt war und sie ihre Wohnung nur für drei Stunden pro Woche verlassen durften. Heute lebt er mit seiner Familie in der Südschweiz und fühlt sich dort am sichersten aufgehoben für die Dinge, die auf und zukommen.In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass wir dieselben Werte und unsere Weltsicht teilen, und wie ich ist er davon überzeugt, dass wir uns auf dem Weg zu einem weiteren "Reset" befinden. Laurent ist in erster Linie Investor und liebt es, an den Märkten zu spielen - ein ganz anderer Ansatz als meiner, aber dennoch erfolgreich. Seine umfassende Erfahrung und seine Leidenschaft für Märkte, Zyklen und Trends haben ihn zu einem der besten Analysten in Japan gemacht, wo er über 10 Jahre lang lebte. Später gründete er sein eigenes Unternehmen und lebt heute ein freies und selbstbestimmtes Leben, indem er sich täglich mit den Finanzmärkten beschäftigt.Wie ich bereits erwähnt habe, sind Laurents Handelsstil und -philosophie wohl das genaue Gegenteil von meinem und dem der meisten meiner Kunden und Leser. Dies ist ein weiterer Grund, warum ich mich glücklich schätze, ihn zu kennen: Ich habe schon viel von ihm gelernt, und es gibt noch so viel zu lernen. Schließlich sind die glücklichsten und erfolgreichsten Menschen diejenigen, die das tun, was sie aufgrund ihres Talents und ihrer Leidenschaft besser können als andere, und diejenigen, die bereit sind, ihnen zuzuhören, selbst wenn ihre Ansichten nicht völlig übereinstimmen, werden zwangsläufig auch an diesem Glück und Erfolg teilhaben.Als wir uns im Jahr 2020 kennenlernten, sagte Laurent, dass es laut seiner Analyse noch zu früh für Edelmetalle sei, da er noch keine Signale für einen neuen langfristigen Bullenmarkt gesehen habe. Er verriet mir mit, dass die Grundlage seiner erfolgreichen Karriere seine Selbstdisziplin sei, da er sich bewusst sei, dass seine Ideen und Theorien manchmal fehlerhaft oder schlecht getimt sein könnten und daher immer durch reale Marktdaten und sein eigenes Analysesystem bestätigt werden müssten, bevor er eine Investition tätige.Vor diesem Hintergrund war ich froh, als ich Ende 2021 hörte, dass Laurent persönlich auf Gold setzte und zum ersten Mal physische Edelmetalle als Versicherung gegen die Dummheit der Zentralbanken gekauft hatte.Verständlicherweise war ich mehr als erfreut, als er sich ein Jahr später, im Oktober 2022, mit mir in Verbindung setzte und mir mitteilte, dass es an der Zeit sei, seine physische Edelmetallposition als Versicherung gegen den "Reset" wieder zu erhöhen. Seiner Meinung nach stehen wir am Anfang eines langfristigen Bullenmarktes, vor allem bei Gold und Silber, aber auch bei den Rohstoffen. Die Signale, auf die er gewartet habe, seien nun alle vorhanden, oder wie er es im folgenden Interview ausdrückt, "die Sterne stehen günstig".: Langfristige physische Goldanleger neigen dazu, der technischen Analyse zu misstrauen oder sie sogar abzulehnen. Die meisten von uns halten Gold aus fundamentalen, monetären und geopolitischen Gründen und weil wir überzeugt sind: "Gold ist Geld, alles andere ist Kredit". Auch wenn Ihr eigener Anlagestil und -schwerpunkt völlig anders ist, würden Sie sagen, dass Sie insgesamt die Vorzüge dieser Haltung sehen?: Ich bin kein Goldenthusiast, denn physisches Gold ist eine langfristige Anlage, eine Art Versicherung für den Fall, dass es hart auf hart kommt, und kein Trade. In meiner Laufbahn hatte ich bis 2020 nie einen eindeutigen Grund, physisches Gold zu kaufen. Denn auf lange Sicht steigt Gold1) wenn die Realzinsen negativ werden, was immer mit einer hohen Inflation einhergeht (wie wir es seit 2020 gesehen haben),2) wenn die Menschen das Vertrauen in die Regierung verlieren (z. B. während der Weimarer Republik) und3) wenn ein Krieg droht.Bis vor drei Jahren war keine dieser Bedingungen wirklich gegeben, aber das änderte sich 2020 während des Corona-Zirkus, als die Regierungen auf der ganzen Welt begannen, die Rede-, Bewegungs- und Geschäftsfreiheit einzuschränken. Dann begannen sie zu drucken und Schulden zu machen, als gäbe es kein Morgen. Das Jahr 2020 war für mich also ein Wendepunkt und ich habe Ende 2021 zum ersten Mal physisches Gold gekauft.Physisches Gold ist eine langfristige Versicherung, mit der man nicht handelt, und ich denke, es sollte 15% bis 20% des Gesamtvermögens ausmachen. (Also mehr als im Jahr 2020, denn Edelmetalle sollten Ihren Anteil an Anleihen ersetzen, der durch höhere Renditen und höhere Inflation aufgefressen wird – vom Ausfallrisiko ganz zu schweigen).Aber dann gibt es einen Zyklus in allem, von Meereswellen bis zu Ihrem Atem oder zu Finanzanlagen, mit denen Sie handeln können. Nicht mit physischem, sondern mit Papiergold (ETFs) oder Goldaktien. Und wie ich Ihnen Ende November erklärte, sagten mir meine Charts, dass die Edel- und Basismetalle steigen würden, also kaufte ich Gold- und Kupferaktien und erzielte in wenigen Wochen eine Rendite von 15% bis 30%; nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe physische Werte gekauft, um mich gegen die bevorstehende Währungsumstellung abzusichern, und ich handle mit den Papier-/Finanzwerten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.: Ich finde oft, dass die technische Analyse einen schlechten Ruf hat, besonders unter uns so genannten "Goldbugs", weil sie dem Laien wie willkürliches Rätselraten vorkommen kann, ein bisschen so, als würde man Formen in den Wolken sehen. Es gibt jedoch eine Fülle von Beweisen, die belegen, dass sie weit über eine zufällige Mustererkennung hinausgeht, nicht wahr?