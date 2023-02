Mike Maloney: "Die Fed hat mehr als 97% der Kaufkraft des Dollars gestohlen"

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mike Maloney über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten.Die aktuelle Ungewissheit in Bezug auf die enorme Inflation und den Russland-Ukraine-Krieg, der den Aktienmarkt überschattet, führ zu starker Unsicherheit bei Investoren. Der Gründer und CEO von GoldSilver.com glaubt, dass diese Umstände viele Anleger dazu verleiten könnten, sich dem Edelmetallmarkt zuzuwenden. Maloney erklärt, dass Edelmetalle im aktuellen Bärenmarkt einen sicheren Hafen darstellen.Die aggressive Zinserhöhungspolitik der Zentralbank im Jahr 2022 habe den Wert des US-Dollars beeinträchtigt und die globalen Märkte dadurch in Ungleichgewicht gebracht: "Die Fed hat mehr als 97% der Kaufkraft des Dollars gestohlen, und Gold hinkt hinterher, aber es wird zu dramatischen Verschiebungen im Währungsaustausch kommen."Maloney ermutigt Investoren dazu, den Bereich der Edelmetalle zu erkunden und betont die Bedeutung des Besitzes von Vermögenswerten mit einem starken langfristigen Wert. "Edelmetalle sind das Einzige, das sich über Jahrhunderte hinweg als Geld bewährt hat.[...] Ein Wertaufbewahrungsmittel ist die wichtigste Eigenschaft von Geld, im Gegensatz zu einer Währung," so der Experte. Und weiter: "Die Menschen müssen anfangen, diese beiden Dinge zu unterscheiden. Es gibt keine Nation auf der Erde, die heute Geld verwendet."© Redaktion GoldSeiten.de