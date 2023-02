Robert Kiyosaki: "Das amerikanische Imperium ist am Ende"

Michelle Makori sprach für Kitco News während der diesjährigen Vancouver Resource Investment Conference mit Robert Kiyosaki über aktuell sinnvolle Anlageentscheidungen.Gold und Silber sind "globales" Geld, weil sie nicht gedruckt werden können, knapp sind und weltweit für ihren Wert anerkannt werden, erklärt der Bestsellerautor der "Rich Dad, Poor Dad"-Reihe von Investmentratgebern. Seine Bücher wurden in 46 Sprachen übersetzt und weltweit millionenfach verkauft.Kiyosaki spricht darüber, warum der Dollar seiner Meinung nach "fake" und das amerikanische Imperium am "Ende" ist. Fiatwährungen büßen laut dem Experten zunehmend an Vertrauen ein. Die Menschen würden nach und nach erkennen, dass mit dem aktuellen Geldsystem etwas nicht stimme.Der Geschäftsmann kaufe seit vielen Jahrzehnten physisches Gold und Silber. Zusätzlich investiere er auch in Goldminen. Seine Erfolgsstrategie bestand in den letzten Jahren darin, Immobilien zu kaufen und dafür billige Kredite aufzunehmen, die durch das Vermieten abgezahlt werden. Er werde auch weiterhin in der Immobilienbranche als Investor aktiv bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de