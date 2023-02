Schätzung der wahren Größe der chinesischen Goldreserven

Meiner Analyse zufolge besaß die chinesische Zentralbank am 31. Dezember 2022 insgesamt 4.309 Tonnen Gold, also mehr als das Doppelte der offiziell ausgewiesenen Menge. Nach meiner Schätzung wäre China damit das Land mit den zweitgrößten Goldreserven nach den USA. Der chinesische Privatsektor besitzt 23.745 Tonnen, so dass sich die Gesamtmenge an Gold in China auf 28.054 Tonnen beläuft. China und die europäischen Länder sind sich einig, ihre Goldbestände im Verhältnis zum BIP anzugleichen, um einen globalen Goldstandard vorzubereiten.Um die wahre Größe der Goldreserven der chinesischen Zentralbank (People's Bank of China, PBoC) zu schätzen, müssen wir zunächst eine klare Unterscheidung zwischen monetärem Gold (im Besitz einer Zentralbank) und nicht-monetärem Gold (im Besitz des privaten Sektors) treffen. Ohne hier auf die genauen Mechanismen des chinesischen Goldmarktes eingehen zu wollen, genügt es zu sagen, dass nur nicht-monetäre Goldimporte nach China öffentlich bekannt gegeben werden.Diese Einfuhren müssen zunächst über die Shanghai Gold Exchange (SGE) verkauft werden, und aus steuerlichen und Liquiditätsgründen wird praktisch das gesamte sonstige Angebot (Minen- und Recyclinggold) in China ebenfalls über die SGE verkauft. Auf der Nachfrageseite erwerben die privaten Marktteilnehmer Gold an der SGE. Es ist unwahrscheinlich, dass die PBoC bei der SGE kauft.Jede Analyse der Goldreserven der PBoC, die auf den bekannten Importzahlen und dem inländischen Minenangebot beruht, ist daher fehlerhaft. Es stimmt zwar, dass die PBoC in der Vergangenheit der wichtigste Goldhändler in China war - sie hatte das Monopol als Großhandelskäufer und -verkäufer -, aber das hat sich geändert, seit der chinesische Goldmarkt mit der Einführung des SGE im Jahr 2002 liberalisiert wurde. Dies sind die Gründe, warum die PBoC kein Gold über das SGE kauft:1. Die PBoC möchte ihre Devisenreserven - die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts mehr als 3 Billionen Dollar wert sind - diversifizieren, indem sie Gold hauptsächlich mit US-Dollar kauft. Gold an der SGE wird ausschließlich in Renminbi notiert: nicht geeignet für die PBoC.2. Wie wir sehen werden, zieht es die PBoC vor, Gold im Verborgenen zu kaufen. Wenn sie Gold im Ausland mit US-Dollar kauft, wird das monetäre Gold beim Grenzübertritt nicht in den internationalen Zolldaten erfasst (nicht-monetäres Gold ist nicht befreit). Der Kauf im Ausland ermöglicht es der PBoC, Gold zu kaufen und zu repatriieren, ohne Spuren in der Öffentlichkeit zu hinterlassen.3. Gold wird an der SGE oft mit einem Aufschlag gehandelt. Es ist wahrscheinlicher, dass die PBoC Gold kauft, das im Ausland zu einem niedrigeren Preis gehandelt wird.4. Im Jahr 2015 stand ich in Kontakt mit einem Edelmetallhändler einer großen chinesischen Staatsbank. Er erzählte mir, dass die PBoC Gold über chinesische Bevollmächtigungsbanken, wie die, für die er arbeitete, auf dem globalen OTC-Markt von Goldbullionbanken und Scheideanstalten in z. B. Südafrika und der Schweiz kauft. Nicht bei der SGE.Eine andere Person, mit der ich 2015 Gelegenheit hatte, mich zu unterhalten, nennen wir sie Mister-X, arbeitete bei einer der großen Beratungsfirmen. Er war in der Branche gut vernetzt. Ähnlich wie meine chinesische Quelle erzählte er mir, dass die PBoC Proxys verwendet, um Gold auf dem Londoner OTC-Goldmarkt zu kaufen. Anfang 2017 traf sich der Autor und Goldkommentator Jim Rickards mit drei Leitern der Edelmetallabteilungen großer chinesischer Banken.Rickards sagte im Gold-Chronicles-Podcast, der am 17. Januar 2017 (25:00) veröffentlicht wurde: "Was ich nicht weiß, ist, dass die Verkäufe an der Shanghaier Goldbörse ziemlich transparent sind, wie viel davon privat und wie viel davon von der Regierung [PBoC] ist. Ich habe sozusagen 50/50, 70/30 oder so geschätzt. Man sagte mir, und diese Leute sind die Händler, dass es zu 100% privat ist. Das heißt, die Regierung operiert über völlig separate Kanäle. Die Regierung operiert nicht über die Shanghai Gold Exchange. ... Nichts von dem, was an der Shanghaier Goldbörse gehandelt wird, geht an die People's Bank of China."Schließlich sagte der Präsident der SGE-Transaktionsabteilung im Jahr 2014 in einem Interview: "Die PBoC kauft kein Gold über die SGE."Solange ich nicht auf Beweise stoße, die mich vom Gegenteil überzeugen, komme ich zu dem Schluss, dass die PBoC kein Gold über die SGE kauft und daher alle bekannten Angebote in China (Importe, Minenproduktion, recyceltes Gold) aus unserer Analyse zur Schätzung der tatsächlichen Bestände der PBoC herausgenommen werden müssen. Höchstwahrscheinlich kauft die PBoC Gold im Ausland und verschifft es von dort in Tresore in Peking.Werfen wir zunächst einen Blick darauf, was die PBoC in der Vergangenheit veröffentlicht hat.Oft gibt es lange Zeiträume, in denen keine Käufe getätigt werden, und dann einen plötzlichen starken Anstieg der Reserven, was darauf hindeutet, dass sie meist heimlich kaufen. Im Juni 2015 gab die chinesische Zentralbank bekannt, dass sie über 1.658 Tonnen verfügte, gegenüber 1.054 Tonnen im Vormonat. Offensichtlich wurden 604 Tonnen nicht in einem Monat gekauft.Einerseits will die PBoC der Welt zeigen, dass sie Gold kauft, um mit dem Westen gleichzuziehen, die Internationalisierung des Renminbi zu unterstützen und sich vom Dollar abzuwenden. Andererseits möchte sie nicht zu viel preisgeben, da sie sonst den Goldmarkt erschüttern und den Preis in die Höhe treiben würde, was nicht in ihrem Interesse liegt. Die chinesische Zentralbank ist daran interessiert, Gold für sich selbst zu akkumulieren, aber sie verfolgt auch die Politik, "Gold im Volk zu lagern", um Chinas wirtschaftliche Sicherheit zu stärken. Wenn der Preis steigt, kann China als Ganzes weniger Gold kaufen.Im März 2013 erklärte der stellvertretende chinesische Zentralbankgouverneur Yi Gang gegenüber der Presse: "Würde die chinesische Regierung zu viel Gold kaufen, würde der Goldpreis in die Höhe schnellen, was den chinesischen Verbrauchern schaden würde. Wir werden Gold immer als eine Option für Reserven und Investitionen im Auge behalten. Wir sind in der Lage, 500 bis 600 Tonnen im Jahr oder mehr zu importieren, aber wir werden auch einen stabilen Goldmarkt in Betracht ziehen."