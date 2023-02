Präsentation von Lake Resources NL auf der 32. BMO Critical Minerals Conference

Sydney - David Dickson, Chief Executive Officer des sauberen Lithiumentwicklers Lake Resources NL (ASX: LKE) (FRA: LK1) (OTCMKTS: LLKKF), wird am 28. Februar um 9 Uhr auf der branchenführenden BMO Metals, Mining and Critical Minerals Conference in Hollywood, Florida, einen Vortrag halten :15 Uhr ET.Ein Live-Webcast wird zum Zeitpunkt der Präsentation im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Unmittelbar nach Ende des Live-Events ist für ungefähr 30 Tage am selben Ort eine Wiederholung abrufbar.Die Dekarbonisierung in Metallen und Bergbau, ESG und die globale wirtschaftliche Erholung sind Schlüsselthemen der Konferenz. Mehr als 1.100 Branchenführer, die 500 Organisationen aus 36 Ländern und sechs Kontinenten vertreten, nehmen teil.Lake Resources NL (ASX: LKE) (OTCMKTS: LLKKF) ist ein sauberer Lithium-Entwickler, der saubere Direktextraktionstechnologie für die Entwicklung von nachhaltigem, hochreinem Lithium aus seinem Vorzeigeprojekt Kachi sowie drei weiteren Lithiumsoleprojekten in Argentinien verwendet. Die Projekte befinden sich in bester Lage im Lithiumdreieck, wo 40 % des weltweiten Lithiums zu den niedrigsten Kosten produziert werden.Diese Methode wird es Lake Resources ermöglichen, ein effizienter, verantwortungsvoll beschaffter, umweltfreundlicher und kostengünstiger Lieferant von hochreinem Lithium zu sein, das leicht skalierbar ist und von Tier-1-Elektrofahrzeugherstellern und Batterieherstellern nachgefragt wird.Nigel Kassulke at TeneoM: +61-407-904-874E: Nigel.Kassulke@teneo.comBMO Financial Group MediaContact Kelly HechlerE: Kelly.hechler@bmo.comT: +1-416-867-3996