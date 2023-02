Pyx Resources Ltd.: 10-jährige Explorations- und Bergbaulizenz für Tisma

Sydney - PYX Resources Ltd. (LON: PYX) (NSX: PYX) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Provinzregierung von Central Kalimantan (DMPTSP: Head of Investment Office and OneStop Integrated Service Department of Central Kalimantan) eine Benachrichtigung erhalten hat, dass nach der Genehmigung durch Energy and Mineral Resources Department of Central Kalimantan ("ESDM") wurde dem Antrag von PT TGN auf Verlängerung der Lizenz für das Konzessionsgebiet Tisma für den maximal genehmigten Zeitraum von 10 Jahren stattgegeben, danach kann die Lizenz für weitere Zeiträume verlängert werden. Die Erneuerung der Wohnungslizenz erlaubt PT. Tisma Global Nusantara ("PT TGN") führt weiterhin Explorations- und Bergbauarbeiten im Liegenschaftsgebiet durch.Die Bedingungen der erneuerten Genehmigung, einschließlich der Zahlung indonesischer Steuern und der Erfüllung anderer finanzieller Verpflichtungen der PYX-Tochter PT Global Nusantara, sind im IUP-OP festgelegt. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Bestimmungen:- Lizenzgebühr auf exportierten Zirkon beträgt 1,5 %;- Eine Festpacht ist an die Regierung von Indonesien in Höhe von 4 US-Dollar pro Hektar und Jahr zu zahlen;- Körperschaftssteuer von 22 % ist zu entrichten und wird von der Regierung von Indonesien festgelegt;- Grund- und Bausteuern sind an die lokale Regierung zu einem Satz von 0,5 % auf der Grundlage des steuerpflichtigen Verkaufswerts zu zahlen;- Umweltverpflichtungen, einschließlich Rekultivierungsbindungen und -pläne, die von der lokalen Regierung als Teil des Minengenehmigungsverfahrens genehmigt wurden.Oliver Hasler, Chairman und Chief Executive Officer von PYX, kommentierte die Lizenzgenehmigung für Mietwohnungen wie folgt:"PYX Resources freut sich sehr, den Erhalt der Benachrichtigung über die Verlängerung der Konzessionslizenz für den Vermögenswert Tisma bekannt zu geben. Dies ist eine wichtige Entwicklung für das Unternehmen, da es die Laufzeit der Konzessionslizenz, in der das Unternehmen tätig ist, verlängert und damit PYX ermöglicht Fortsetzung seiner wichtigen Explorations- und Bergbauaktivitäten zu einer Zeit, in der der Mineralsandmarkt eine erhöhte Nachfrage und ein stetiges Wachstum verzeichnet.PYX ist ein indonesisches Unternehmen, das den Mineralsandmarkt in der Region konsolidieren möchte. Wir haben das große Glück, mit einem professionellen und engagierten Team zusammenzuarbeiten und in einem bergbaufreundlichen und unterstützenden Land wie Indonesien tätig zu sein. Ich möchte mir die Zeit nehmen, unserem Team und den indonesischen Regierungsstellen, Beamten und Interessenvertretern für die schnelle Entscheidung über den Lizenzantrag zu danken." PYX Resources Ltd. (LON: PYX) (NSX: PYX) ist ein globaler Hersteller von Premium-Zirkon, das an der australischen National Stock Exchange notiert ist. Das Flaggschiff des Unternehmens ist die Mineralsandlagerstätte Mandiri, die sich in der alluviumsedimentreichen Region von Zentral-Kalimantan, Indonesien, befindet. Mit der fünftgrößten produzierenden Zirkonlagerstätte der Welt ist PYX ein groß angelegter, oberflächennaher Tagebaubetrieb, der seit 2015 in Produktion ist und dessen Exploration bis heute das Vorhandensein zusätzlicher wertvoller Schwermineralien wie Rutil, Ilmenit unter anderem in seinem Mineral bestätigt Sand.ir@pyxresources.comTel.: +61 2 8823 3132