Palladium: Verkaufssignal wird bestätigt

Palladium rutschte in den vergangenen Monaten stabil ab. Der Trendkanal engte sich dabei ab November ein, was jedoch keine Trendwende nach sich zog. Aus dem gebildeten bullischen Keil brachen die Notierungen in den Vorwochen nach unten aus und bestätigten dies zuletzt mit einem bärischen Pullback.Nach dem bärischen Rücklauf in den Bereich der 1.527 USD besteht die Gefahr weiterer deutlicher Abgaben. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich der 1.264 USD gegeben, bevor sich hier die Chance einer stärkeren Erholung bietet. Bullisch wird es erst wieder oberhalb des bei 1.600 USD derzeit verlaufenden Abwärtstrends.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG