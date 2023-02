Egon von Greyerz Interview: Falsche FED-Politik, CBCD vs. Bargeld & Gold

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:06 Die schnellste Zinserhöhung aller Zeiten

2:10 Zinsen bis 20 Prozent?

3:20 Inflationssenkung durch Nachfragezerstörung?

5:30 Zentralbankenpolitik führt zum Zusammenbruch

6:00 Sparrate und gesamte Ersparnisse in den USA sinken

7:30 Nachfragerückgang führt zu Arbeitslosigkeit

8:20 Die aktuellen Zinserhöhungen bei hohem Schuldenstand sind gefährlich

9:10 Zinsen werden ohne FED-Kontrolle steigen

9:40 Untragbare Zinsen treiben die CBDC-Agenda voran

11:00 Ersatz von Fiat-Geld durch CBDC-Fake-Geld

12:00 CBDC sind in westlichen Ländern am wahrscheinlichsten

12:20 Es gibt Gegenbewegungen zum Schutz des Bargeldes, z.B. in der Schweiz

13:30 Die Schweiz ist noch ein sicherer Hafen für Bargeld und Bürgerrechte

15:00 In Argentinien erreicht die Inflation 100%, Gold schützt

16:30 Hohe Inflation und Hyperinflation werden auch den Westen erreichen

17:15 Auch kleine Summen in Gold und Silber machen einen Unterschied

17:30 Sehr viele Papierwährungen verlieren gegen Gold

18:40 Regierungen verschweigen, daß sie das Geld zerstören

In den USA werden die schnellsten Zinserhöhungen aller Zeiten vollzogen und man versucht eine Senkung der Inflation durch Zerstörung von Nachfrage. Arbeitslosigkeit ist die Folge und immer mehr Menschen müssen ihre Ersparnisse angreifen. Auch wenn die Zinserhöhungen durch die Zentralbanken enden werden, sind durch den Markt erzwungene Erhöhungen zu erwarten, ein Teufelskreis für Wirtschaft und Finanzen.Um den Zusammenbruch des Fiat-Finanzsystems zu verhindern, werden CBDC´s immer weiter vorangetrieben, z.B. in der Ukraine. Es gibt aber auch Gegenbewegungen für Bargeld. Eine neue Initiative will in der Schweiz das Bargeld gesetzlich schützen. In Argentinien, einst eines der reichsten Länder der Erde, erreicht die Inflation fast 100%. Auch im Libanon entwertet sich das Geld schnell und es brechen Unruhen aus.Gold und Silber schützen Ihre Ersparnisse. Auch kleine Summen werden im Ernstfall einen großen Unterschied machen.Vermögenserhalt jetzt: goldswitzerland.com © Jan KneistM & M Consult UG (hb)