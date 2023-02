Zijin Mining konsolidiert "noch" die Performance

Quelle Chart: stock3

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. konnte seine zum November 2022 eingeschlagene Aufwärtstendenz grandios fortsetzen. Dabei wurden erwartungsgemäß, im Hinblick zur letzten Analyse vom 15. November , die Kursziele von 1,32 bzw. 1,50 EUR sauber abgearbeitet. Seither konsolidiert die Aktie diese Performance. Idealerweise wird dabei das Niveau von 1,40 EUR behauptet, sodass es eher früher als später, zu einem Anstieg über 1,50 EUR kommen dürfte. Oberhalb davon wartet die Widerstandszone von 1,60 EUR auf einen Test, bevor darüber neue Höchststände interessant werden sollten.Ein Abtauchen unter 1,37 EUR dürfte hingegen eine weitere Kursschwäche bis mindestens 1,32 EUR initiieren. Misslingt dort ebenfalls eine Stabilisierung, müsste man sich durchaus auf weitere Rückschläge bis hin zum Level bei 1,16 EUR gefasst machen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.