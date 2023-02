Kitco-Umfrage: Kann Gold die Unterstützung über 1.800 Dollar halten?

Solide bearische Stimmung am Goldmarkt deutet an, dass der Preis noch nicht bereit ist, sich jetzt bereits höher zu bewegen. Doch einige Analysten behalten den Sektor als attraktive Gelegenheit im Blick, wobei sich die Preise womöglich nahe eines Bodens befinden. Das berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 20 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 13 (65%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche fallen wird. Zwei (10%) Analysten erwarten hingegen einen Preisanstieg, während fünf (25%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 596 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 230 (39%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 253 (42%) erwarten einen Preisrückgang, während 113 (19%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de