Gold - Kommt direkt das nächste Verkaufssignal?

Der Abwärtstrend des Goldpreises ging in den letzten Tagen nahezu ungebremst weiter und führte den Kurs des Edelmetalls unter die Unterstützung bei 1.848 USD. Damit wurde auch die bei 1.959 USD Anfang Februar eingeleitete Trendwende bestätigt und zugleich ein weiteres starkes Verkaufssignal generiert. Nach einem kurzen Pullback an 1.848 USD setzte sich der Abwärtstrend fort und erreicht aktuell den anvisierten Unterstützungsbereich bei 1.807 USD, der heute im frühen Handel bereits wieder angegriffen wird.Für die Käuferseite wäre eine Verteidigung der 1.807-USD-Marke sehr wichtig, da dies für eine Entschleunigung der Verkaufswelle und eine Erholung in Richtung 1.835 USD sorgen könnte. Sollte der Wert aber auch unter 1.807 USD fallen, lägen die nächsten Abwärtsziele bei 1.785 und 1.774 USD. Darunter müsste man sich schon auf einen Test der letzten großen Unterstützung bei 1.735 USD einstellen. Dort hätten die Bullen ein letztes Mal die Chance, den Aufwärtstrend seit November zu reaktivieren.Sollte der Goldpreis dagegen nicht nur 1.807 USD verteidigen, sondern auch 1.835 USD überschreiten, könnte eine größere Erholung bis 1.848 USD führen. Darüber wäre sogar ein kleines Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.875 USD aktiviert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG